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|В Австрии канцлеру Себастьяну Курцу вынесен вотум недоверия. Из-за русских шпионских баб
19:51 27.05.2019
Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне правительственного кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Как отмечает AFP, это беспрецедентное голосование в истории страны. За вотум недоверия проголосовали оппозиционные партии в нижней палате парламента.
Неделю назад в Австрии развалилась правящая коалиция правых и крайне правых. 20 мая Себастьян Курц объявил об отставке главы МВД Херберта Кикля, представителя Австрийской партии свободы (АПС) в кабинете. Вслед за ним правительство покинули все крайне правые министры.
Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку 18 мая после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой "племянницы Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину".
На видео, как сообщили журналисты, она заявляла о готовности неназванных россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные контракты в строительной сфере. Видео было сделано перед парламентскими выборами 2017 года.