В ракету "Союз" сразу после старта с Плесецка ударила молния

23:16 27.05.2019

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.



В ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил корреспондент "Звезды".



По словам корреспондента, удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.



Состоявшийся сегодня на Плесецке пуск ракеты-носителя с навигационным спутником "Глонасс-М" на борту стал первым в 2019 году.



На сегодняшний день в орбитальную группировку "Глонасс-М" входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве. ¦









Константин Исаев