|В ракету "Союз" сразу после старта с Плесецка ударила молния
23:16 27.05.2019
Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.
В ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил корреспондент "Звезды".
По словам корреспондента, удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.
Состоявшийся сегодня на Плесецке пуск ракеты-носителя с навигационным спутником "Глонасс-М" на борту стал первым в 2019 году.
На сегодняшний день в орбитальную группировку "Глонасс-М" входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве. ¦
Константин Исаев