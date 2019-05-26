 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ракету "Союз" сразу после старта с Плесецка ударила молния
23:16 27.05.2019

Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.

В ракету-носитель "Союз-2.1б", стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил корреспондент "Звезды".

По словам корреспондента, удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.

Состоявшийся сегодня на Плесецке пуск ракеты-носителя с навигационным спутником "Глонасс-М" на борту стал первым в 2019 году.

На сегодняшний день в орбитальную группировку "Глонасс-М" входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве. ¦




Константин Исаев

Источник - ЗВЕЗДА
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