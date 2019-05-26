Виноваты ли курды в развале Сирии, - С.Иванов

00:25 28.05.2019

Виноваты ли курды в развале Сирии



Только вывод всех иностранных войск с территории страны позволит Дамаску обрести реальную независимость



Станислав Михайлович Иванов

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН



В последнее время участились обвинения сирийских курдов в сепаратизме и развале сирийского государства. Однако абсурдность и лживость подобных утверждений очевидны.



С началом арабской весны 2011 года курдские общественные организации Сирии приняли активное участие в массовых митингах и демонстрациях протеста против политики центральных властей. Основные требования курдов сводились к предоставлению им равных с арабским большинством страны прав, в частности восстановлению гражданства нескольким сотням тысяч курдов (по оценкам, около 300 тыс. человек), отмене депортаций и массовых переселений, предоставлению права создавать свои партии и общественные организации, а также права на использование в СМИ и при обучении курдского языка и т.п.



После начала гражданской войны в Сирии курды заняли позицию нейтралитета и не стали воевать ни на одной из сторон конфликта. Их позиция была простой и понятной: курды готовы сотрудничать с любыми властями в Дамаске, которые гарантируют им равные с арабами права и свободы в новой Конституции страны.



Оказавшиеся один на один с вооруженными до зубов бандформированиями и лишенные военной, финансовой и материальной помощи из Дамаска курды вынуждены были создать отряды самообороны и при поддержке ВВС США и других западных стран не только успешно отразили все нападки боевиков, но и освободили от них в последующем восточный берег реки Евфрат.



Жители северных провинций Сирии создали также независимые органы регионального и местного самоуправления и 17 марта 2016 года провозгласили Демократическую Федерацию Северной Сирии (ДФСС), получившую известность как Западный Курдистан (по-курдски Рожава). К этому времени на базе курдских отрядов самообороны был сформирован "Демократический альянс" численностью около 35 тыс. человек, в котором служат не только курды, но и представители других сирийских этнических групп (арабы, армяне, ассирийцы, друзы). Спецназ и армейская авиация США, советники и военные специалисты из Великобритании и Франции оказывают им помощь и поддержку.



Лидеры сирийских курдов неоднократно заявляли, что они не являются сепаратистами, всегда готовы к диалогу с представителями нынешних сирийских властей и оппозиции по широкому спектру проблем, включая вопрос будущего государственного устройства Сирии, однако встречных шагов со стороны Дамаска или оппозиции так и не дождались.



Все, и президент Сирии Башар Асад, и его противники, игнорируют сам факт существования самобытного курдского народа в составе Сирии: арабские лидеры неоднократно подчеркивали невозможность федерализации или автономизации сирийского государства, курдские делегации изолировали от переговорного процесса в Женеве и Астане. Анкара и Тегеран тоже выступают за сохранение унитарного сирийского государства лишь с той разницей, что каждый из них хочет видеть в Дамаске свой марионеточный режим.



Время от времени раздаются даже угрозы силовым путем восстановить контроль правительственных войск над северо-востоком Сирии, да и турецкие власти не скрывают своих агрессивных намерений вторгнуться в курдские кантоны Сирии, как они уже это совершили в ходе военно-карательной операции в административном районе Африн.



К сожалению, российский МИД также высказывает озабоченность отсутствием контроля Асада за восточным берегом Евфрата и тем обстоятельством, что союзники США вкладываются в обустройство этой части страны. Очевидно, речь идет о выделенных нескольких сотнях миллионов долларов Саудовской Аравией и ОАЭ на восстановление г. Ракки. Непонятно, правда, что в этом плохого? Неважно ведь, кто и на чьи деньги будет восстанавливать разрушенное жилье и инфраструктуру. Главное, чтобы сирийцы могли вернуться к мирной жизни.



В Москве даже пытаются обвинить курдов в создании какого-то воображаемого квазигосударства на северо-востоке Сирии, хотя общеизвестно, когда и при каких обстоятельствах правительство Асада утратило контроль за этой территорией. Правительственные войска панически бежали из этого района еще в 2012–2013 годы, бросив боевую технику, горы оружия и свое население на произвол судьбы. Свыше трех лет эта территория находилась под властью террористов, а Ракка стала их столицей. Асад же и его сторонники скрывались в подвалах президентского дворца и со дня на день ожидали штурма Дамаска исламистами или силами Свободной сирийской армии (ССА). В этом случае не помогло даже участие в боевых действиях на стороне Асада подразделений КСИР Ирана и отрядов ливанской "Хезболлы".



Только вмешательство ВКС РФ, ВВС США и их западных союзников помогло предотвратить катастрофу и вначале остановить наступление джихадистов, а затем с помощью курдских ополченцев разгромить их и освободить весь восточный берег реки Евфрат. Сейчас там живут сирийцы (курды, арабы, другие этнические группы).



Асад считает ниже своего достоинства вступать в переговоры с курдами или местными арабскими племенами. Отвоевать силой эти районы для него проблематично, так как войск у него явно недостаточно, а иностранцы-шииты и наемники вряд ли пойдут во враждебно настроенные арабо-суннитские и курдские районы.



Настоящие же квазигосударства в Сирии созданы иранскими аятоллами и турецкими войсками. Почти 100-тысячный иностранный шиитский легион под командованием КСИР Ирана практически контролирует проасадовскую часть Сирии, большая часть населения которой остается в лагерях беженцев в соседних странах (Турция, Ливан, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и др.). Почти половина территории Сирии стала, по сути, проиранским шиитским анклавом. Это вызывает растущую обеспокоенность со стороны США, Израиля, Турции и Саудовской Аравии.



Несколько десятков тысяч турецких военнослужащих контролируют северо-западные провинции Сирии (Идлиб, Алеппо) и строят там свое квазигосударство. Эрдоган заявляет, что ни под каким предлогом он эти земли Асаду не вернет. Там уже созданы свои органы власти и силовые структуры.



Вывод из Сирии всех иностранных военных контингентов и замена их при необходимости на миротворческие контингенты под эгидой ООН могли бы остановить гражданскую войну в этой стране и создать условия по возрождению сирийского государства в прежних границах или мирному сосуществованию сирийцев в образовавшихся фактически анклавах основных групп населения (арабов-суннитов, арабов-алавитов, курдов). Подобные прецеденты имели место в истории страны, когда, например, в 1923–1936 годы на территории нынешней Сирийской Арабской Республики существовало Государство Алавитов со столицей в порту Латакия.