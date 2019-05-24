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Stratfor: Как новый президент Казахстана будет рулить страной при глобальном соперничестве сверхдержав
00:30 28.05.2019

Предстоящие президентские выборы в Казахстане практически гарантированно закрепят передачу власти от Нурсултана Назарбаева к исполняющему его обязанности Касым-Жомарту Токаеву. Передача власти пройдет гладко, однако Токаева ждут непростые задачи: головной болью станет экономика, и сложнее будет удерживать баланс между Россией и Китаем, поскольку расстановка сил в Средней Азии меняется.

Stratfor (США): как новый президент Казахстана будет рулить страной при глобальном соперничестве сверхдержав

9 июня в Казахстане впервые за три десятилетия появится новый лидер. В этот день состоятся внеочередные президентские выборы - на год раньше положенного срока. В марте этого года подал в отставку президент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1989 года - то есть всю его постсоветскую историю.

На смену Назарбаеву почти наверняка придет исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев, который уже получил одобрение самого Назарбаева и правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"). Благодаря ясным намерениям Назарбаева, сам переход власти трудностей не вызовет. Но как только Токаев вступит в должность, на него обрушатся настоящие вызовы, - включая управление сложным внутренним балансом сил, который несколько десятилетий контролировал Назарбаев, выход из экономического спада и лавирование между влиятельными внешними силами, Россией и Китаем.

Продолжая наследие Назарбаева

Ключевая задача Токаева - стать достойным преемником Назарбаева, не только единоличного правителя за всю постсоветскую эпоху, но и основателя современной казахской нации. Назарбаев провел Казахстан от позднесоветской эпохи через экономические и политические бури 1990-х годов в нефтяной бум 2000-х годов. За это время ВВП Казахстана резко вырос, а уровень жизни значительно поднялся (после разрухи в первые годы независимости). Кроме того, под его руководством на севере Евразийской степи выросла новая фешенебельная столица Астана, заменившая прежнюю, Алма-Ату. А недавно столицу переименовали в Нур-Султан в честь самого Назарбаева.

Токаев уже находится в выгодном положении, поскольку почти все это время поддерживал Назарбаева. Став министром иностранных дел в 1994 году, Токаев сменил ряд ключевых постов в сфере внутренних и иностранных дел, успев побыть премьер-министром, председателем Сената и генеральным директором отделения ООН в Женеве. По всей видимости, бывший президент предпочел Токаева другим кандидатам, - а среди них были члены семьи самого Назарбаева и влиятельные представители служб безопасности Казахстана, - как раз за опыт, наклонности технократа и личную преданность.

Стабильность в Казахстане во время передачи президентской власти обеспечат известность и опыт Токаева. Вероятно, скажется и намерение Назарбаева незаметно, но активно поддерживать баланс сил между ключевыми группировками, включая собственную семью, энергетический клан, бизнес-элиту и клан силовиков. (Соседнему Узбекистану не повезло, когда многолетний президент Ислам Каримов в 2016 году внезапно скончался от аневризмы головного мозга, что спровоцировало поспешную смену власти). Назарбаев продолжит выполнять функции председателя Совета национальной безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан". По всей видимости, Назарбаев будет участвовать во всех важных решениях, поскольку уходящий президент Казахстана принимает титул "лидера нации".

Однако, как только Назарбаев полностью отойдет от власти или умрет (ему 78), Токаеву будет трудно предотвратить политическую нестабильность и борьбу за власть между различными группировками в правительстве Казахстана - особенно членами клана Назарбаева. Пост председателя Сената, который ранее занимал Токаев, перейдет к старшей дочери Назарбаева Дариге, а это значит, что если с Токаевым что-то пойдет не так, президентом станет она.

Хронические проблемы в экономике

В краткосрочной перспективе крупнейшей головной болью Токаева станет экономика. Казахстанская экономика начала замедляться задолго до отставки Назарбаева, - виной тому падение мировых цен на энергоносители 2014 года и слабый банковский сектор, погрязший в неработающих кредитах. Ежегодный рост ВВП страны, в 2000-е превышавший 10%, в 2018 году составил чуть более 4%, причем отрицательный эффект усилился от тесной экономической интеграции Казахстана с Россией, чья экономика также переживает застой.

В последние месяцы по всему Казахстану прокатились протесты из-за неприемлемого уровня заработной платы и социальных пособий. Хотя эти демонстрации оказались скромными по масштабам, в январе Назарбаев потребовал, чтобы рост ВВП достиг минимальной отметки в 5%, и призвал к "очистке" банковского сектора из-за того, что Цеснабанку, одному из крупнейших банков страны, в начале года потребовалась государственная помощь в размере 1,2 миллиарда долларов. Затем, в феврале, Назарбаев призвал к отставке правительства под руководством премьер-министра Бахытжана Сагинтаева из-за его неспособности решить социально-экономические проблемы.

Однако основную причину застоя казахстанской экономики - чрезмерную зависимость от экспорта нефти и природного газа - эти меры не решили. Когда Токаев вступит в должность, на него ляжет бремя ответственности за решение проблемы, а политического капитала, которым Назарбаев часто пользовался, чтобы отвести от себя обвинения, у него не будет. Если протесты расширятся и перестанут быть мирными, - как это уже случалось в 2011 году в городе Жанаозен, где забастовка нефтяников ради повышения зарплат переросла в столкновения с силами безопасности и даже гибели людей, - в казахстанские дела могут вмешаться Россия и Китай, предложив либо финансовую помощь, либо поддержку в сфере безопасности.

Баланс между Россией и Китаем

Россия и Китай, - а их влияние на Казахстан наиболее велико, - попытаются воспользоваться малейшей возможностью снизить нестабильность и повлиять на будущее Казахстана в процессе передачи власти. Казахстан долгое время поддерживал тесные отношения с Россией, являясь членом Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, которыми заправляет Москва. Однако быстрый экономический рост последних лет вывел Китай на роль основного игрока в Средней Азии. Китай стал ключевым торговым и инвестиционным партнером Казахстана в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а китайские силы все чаще проводят с казахстанскими партнерами совместные военные и контртеррористические учения.

Назарбаев удерживал баланс между Россией и Китаем, добившись некоторой интеграции с обоими, но при этом сохранив суверенитет и автономию Казахстана. Однако любая политическая нестабильность в стране может поставит это равновесие под угрозу. В конце концов обе державы заинтересованы в том, чтобы упрочить свое влияние и обеспечить региональные интересы, а нестабильный Казахстан пошатнет мировые энергетические рынки или даже усугубит протестные настроения, миграцию и приграничные конфликты. Беспорядки также могут подорвать тесные связи Москвы в сфере безопасности и ее военные отношения с Казахстаном, а также подкосить китайские инвестиции и инфраструктурные проекты. Баланс сил станет более шатким по мере роста китайского влияния, так как Пекин может принять на себя роль прямого противника Москвы.

Токаев до сих пор давал понять, что сохранит внешнеполитическую линию Назарбаева, однако обостряющаяся борьба за власть между Россией и Китаем может подтолкнуть его к расширению связей Казахстана с другими игроками, - например, США и Европейским союзом. Это решение позволит разнообразить экономические и политические отношения и обеспечит Казахстану бóльшую автономию. Но оно чревато и отдельными рисками, грозя ввергнуть Казахстан еще глубже во всемирное соперничество сверхдержав.

Оригинал публикации: How Kazakhstan"s New President Will Navigate His Country"s Role in the Global Great Power Competition

24 мая 19

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558992600
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