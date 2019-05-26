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Будем на связи: РФ предлагает ввести единые тарифы на звонки в ЕврАзЭС
00:32 28.05.2019

Странам Евразийского экономического союза советуют развивать мобильные сети пятого поколения

Павел Панов

Правительство РФ активизирует работу над отменой роуминга между странами Евразийского экономического союза: Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева. В текущем году планируется подписать соглашение о создании единого тарифного пространства на услуги связи. Соответствующий документ, внесенный Россией, прорабатывают на площадке Евразийской экономической комиссии.

Ранее председатель правительства подписал постановление, которое закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга в стране. Его отменяют с 1 июня, однако сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Республику Крым.

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- Надо выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого роуминга, как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект, - сказал Дмитрий Медведев. - Готовиться к нему надо, мы у себя уже приступили к такого рода работе. Но с учетом того, что мы создаем единое экономическое пространство (оно создано фактически, просто мы его раздвигаем, что называется), надо думать и о том, чтобы связь 5G заработала и в формате Евразийского союза.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 млн человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для сети диапазон 3,4–3,8 ГГц, но он пока занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами. Потребуется время на его высвобождение.

Минкомсвязь рассматривает создание единого оператора 5G как наименее затратный вариант. По оценкам ведомства, расходы бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 году могут составить 54–55 млрд рублей, тогда как без консолидации или при частичном объединении ресурсов - 110–161 млрд. Первоначальная концепция развития сетей пятого поколения была разработана в конце 2018 года ФГУП "Научно-исследовательский институт радио". Согласно документу, предлагается создание консорциума операторов и поставщиков оборудования для экономии средств компаний.

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ФАС, в свою очередь, выступает против создания единого оператора. Антимонопольщики предлагают дать возможность российским провайдерам заключать соглашения о совместном использовании тех или иных диапазонов частот, чтобы совместно развивать 5G-технологии в России. При этом сами частоты следует выдавать конкретным компаниям, а не единому оператору, создание которого монополизирует рынок. Предложения Минкомсвязи могут привести к повышению цен на допуск к сетям для сторонних фирм. Также это приведет к трудностям в работе на базе новых сетей у операторов, не вошедших в консорциум.

Помимо этого, Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019–2024 годы". Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 млрд рублей - 16 млрд рублей из федерального бюджета и около 12 млрд рублей из внебюджетных источников. Предполагается субсидировать производство оборудования для мобильных операторов из России и стран ЕврАзЭС.

Источник - Известия
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