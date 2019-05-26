 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Айнура Аскарова (№52 списка Кыргызстана ) стала Депутатом КырПарламентаАйнура Аскарова (№52 списка "Кыргызстана") стала Депутатом КырПарламента
00:33 28.05.2019

Айнура Аскарова стала депутатом Жогорку Кенеша

В Центральной избирательной комиссии прошел процесс передачи вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша от политической партии "Кыргызстан" Айнуре Аскаровой.

Удостоверение депутата А.Аскаровой вручила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Ранее депутат ЖК от партии "Кыргызстан" Айтмамат Назаров был назначен на должность главы Национального энергохолдинга в Жогорку Кенеше.

В зарегистрированном ЦИК списке кандидатов от партии Аскарова стояла под номером 52.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
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