Вашингтон обеспокоен экспансией Пекина в Африке, - А.Шарковский

00:58 28.05.2019

Вашингтон обеспокоен экспансией Пекина в Африке



Китай берет под контроль самый важный на планете морской путь



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



Пентагон обеспокоен усилением военного присутствия КНР в Африке. Американские военные указывают на то, что Пекин перетягивает на свою сторону давних союзников США на Черном континенте. Об этом CNN рассказал представитель Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).



Чиновник из Пентагона на условиях анонимности заявил, что Китай "ведет свою игру на понятном (африканских союзникам. – "НГ") языке и в конечном счете они (китайцы. – "НГ") предлагают вещи, в которых нуждаются партнеры США". Описывая подробнее сложившуюся ситуацию, американский военный резюмировал: "Все чаще возникают проблемы, в которых мы не можем составить (КНР. – "НГ") конкуренцию".



Проблемы начались с того момента, когда Пекин в 2017 году приступил к укрупнению пункта технического обслуживания своих ВМС в Джибути до состояния полноценной военно-морской базы. Этому африканскому государству с населением чуть более 800 тыс. человек принадлежит западный берег Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит самый напряженный на планете морской торговый путь. На территории Джибути продолжительное время функционирует единственная постоянно действующая военная база США Camp Lemonnier, которая, по сути, является центром разведывательной сети и антитеррористической деятельности Соединенных Штатов на Африканском континенте.



Во многом благодаря иностранному военному присутствию Джибути является гаванью политической стабильности в очень неспокойном регионе Африканского Рога. Базы вооруженных сил Италии, Пакистана, Франции и Японии, расположенные здесь же, абсолютно не беспокоят Вашингтон. А вот реконструированная в 2017 году база Народно-освободительной армии Китая (НОАК), дислоцирующаяся всего в 10 км от американского форпоста Camp Lemonnier, Пентагон более чем беспокоит.



В последнем ежегодном отчете Пентагона Конгрессу США изложен прогноз относительно того, что Китай продолжит усиление присутствия на Черном континенте, опираясь на военную базу в Джибути. В документе, в частности, говорится о планах Пекина развивать собственную континентальную логистическую сеть, основанную на воздушном транспорте.



Американские военные указывают и на крайнее неудобство сосуществования баз КНР и США вблизи одного и того же крупного морского порта, через который в основном осуществляется снабжение четырехтысячного американского военного контингента. В прошлом году командующий AFRICOM генерал Томас Вальдхаузер предупредил Конгресс о том, что два из пяти терминалов порта уже находятся под полным контролем китайцев и есть опасность потери американцами оставшихся трех. Описывая сложившуюся обстановку, он сказал конгрессменам: "Не секрет, что примерно 98% материально-технической поддержки Джибути, а также Сомали и Восточной Африки проходит через этот порт". Вальдхаузер пояснил: "Порт является одним из пяти ключевых объектов в общем джибутийском морском логистическом кластере. Поэтому наш доступ туда необходим и востребован". Выступление перед членами комитета Палаты представителей по вооруженным силам генерал завершил словами: "Если китайцы захватят весь этот порт, последствия (для США. – "НГ") могут быть значительными".



Несмотря на столь агрессивную риторику в Конгрессе, американские военные в Джибути ведут себя дипломатично по отношению к своим китайским коллегам. К примеру, Пентагоном в регионе проводятся на постоянной основе межвидовые учения Cutlass Express. К ним привлекаются достаточно многочисленные иностранные контингенты. В прошедших с 27 января по 6 февраля маневрах "Cutlass Express – 2019" кроме США участвовали Канада, Коморы, Джибути, Франция, Индия, Кения, Мадагаскар, Португалия, Маврикий, Мозамбик, Сейшелы, Сомали, Танзания и Нидерланды. Накануне маневров китайские военные пригласили командующего учениями адмирала Хайди Берга и группу офицеров США на борт китайского эсминца. На следующий день Берг приветствовал китайского военачальника Лян Яна на церемонии открытия учений Cutlass Expres.



Эксперты отмечают, что в последние годы Китай значительно укрепил военные связи с африканскими странами, расширив учебные программы и увеличив продажи им оружия. По данным исследования Стокгольмского международного института SIPRI, в настоящее время Китай занимает второе место среди поставщиков вооружений в африканские страны, расположенные к югу от Сахары, уступая лишь России, и вышел на третье место в продаже оружия в Северную Африку, пропустив вперед Россию и США.



Кроме того, согласно данным американского Университета имени Джона Хопкинса, с 2000 года африканские страны заняли у Китая около 130 млрд долл. При этом практически двойное нарастание объема кредитов наблюдается с 2012 года.