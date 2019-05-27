Из-за горшка не видно... 28-летнего мажора бир-боловца Токтогазиева не пустили в кресло Минсельхоза Киргизии

06:36 28.05.2019

Опыт против молодости: премьер не поддержал выдвижение на пост министра с/х 28-летнего предпринимателя



Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев не поддержал выдвижение на пост министра сельского хозяйства страны 28-летнего Тилека Токтогазиева и предложил на этот пост кандидатуру 55-летнего Эркинбека Чодуева.



"При отборе кадров мы не можем опираться только на молодость. Токтогазиев - молодой предприниматель, с новыми взглядами. Но я считаю, что кроме молодости и знаний, должен быть и опыт", - сказал Абылагзиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента.



В данное время Чодуев занимает пост заместителя министра сельского хозяйства.



Напомним, кандидатуру Тилека Токтогазиева на должность министра сельского хозяйства предложила парламентская фракция "Бир-Бол".



Мунара Боромбаева.