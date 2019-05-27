Командир российский 999-й авиабазы в Киргизии полковник Янкин рассказал о службе

07:22 28.05.2019

Командир российский 999-й авиабазы в Киргизии рассказал о службе

На самых южных рубежах



Более 15 лет в Киргизии функционирует 999-я российская авиационная база. Расположенная в Канте, в 30 километрах от Душанбе, она является важным элементом в системе коллективной безопасности стран ОДКБ. О задачах базы и ее перспективах "МК" рассказал командир авиабазы, военный летчик 1-го класса полковник Андрей ЯНКИН.



Командир российский авиабазы в Киргизии рассказал о службе Командир авиабазы полковник Андрей Янкин (второй справа) во время приезда делегации Общественного совета при Минобороны во главе с главредом "МК" Павлом Гусевым (второй слева).

ИЗ БИОГРАФИИ



Андрей Янкин окончил Ейскую летную школу ДОСААФ. Летал на спортивном Як-52. В 1994 году поступил в Качинское авиационное училище. Освоил учебные самолеты Л-39, учебно-боевые штурмовики Су-25. Окончил училище в 1999 году. После выпуска служил в Северо-Кавказском военном округе. В 2016 году назначен командиром 999-й базы. Общий налет 1500 часов.



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- Андрей Геннадьевич, какие задачи сегодня решает 999-я авиабаза?



- База сформирована по соглашению военных ведомств России и Киргизии в 2003 году. Входит в состав сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основное предназначение базы - охрана территории Киргизии от незаконных бандформирований и противодействие терроризму.



- Какие самолеты стоят на вооружении?



- Проверенный еще с афганской войны штурмовик Су-25. В основном последних модификаций Су-25СМ, Су-25СМ3. Осталось еще несколько самолетов первых выпусков. Но в 2020 году планируем полностью заменить их на модернизированные, которые позволяют выполнять задачи поражения объектов противника в сложных метеоусловиях и на незнакомой территории.



Кроме того, есть два вертолета Ми-8НКВ-2. Они предназначены для поисково-спасательного обеспечения вылетов штурмовой авиации. Также могут быть использованы для эвакуации в случае возникновения угрозы жителям нашего городка, российским военнослужащим и гражданскому населению в Киргизии.



- Летчикам трудно сюда попасть служить?



- Одно из условий - хорошая летная подготовка, не ниже 3-го класса. Летчик должен быть готов к боевым действиям. Здесь, в Киргизии, ландшафт горный в основном. Есть специфика полетов. Летчик должен очень хорошо ориентироваться, знать свое местоположение в пространстве. При полете над горами летчику надо держать в голове большой комплекс вопросов. Есть сложность захода на посадку. Особенно в непростых метеоусловиях. Требуются большой опыт и отдача.



Потому учебные полеты здесь выполняются часто для поддержания уровня подготовки.



Есть все условия: керосин, исправность техники - 100%. Летчики все влетанные. Постоянно готовятся к действиям в горной местности.



Под крылом самолета - горы Средней Азии.

- А в чем сложность полета над горами?



- От летчика требуется больше концентрации внимания, чем при полете над равнинной местностью. Летчик над горами должен во многом более тщательно просчитывать свой полет и контролировать его параметры. Потому что ландшафт меняется, высота скачет. Если начинаешь огибать горы, рельеф, превышение, показатели радиовысотомера скачут, барометрического - тоже.



Летчик при заходе на посадку это все должен учитывать. Особенно, если происходят, не дай бог, какие-то отказы авиационной техники. Это еще больше усугубляет положение. В этих ситуациях летчик должен действовать хладнокровно, без суеты перейти на управление по дублирующим приборам. И до конца выполнить задачу.



- Воздушные потоки в горах тоже мешают?



- Это характерно для вертолетов при полетах в ущелье. Они на большие высоты не подымаются. Поэтому восходящие, нисходящие потоки в горах на них очень влияют. Штурмовики же набирают высоту, обходят перевалы. Так что на воздушные потоки в горах особого внимания не обращаем.



- Укомплектована база хорошо?



- Летным и инженерно-техническим составом база укомплектована полностью. Но подходят сроки ротации. У нас 5-летний срок службы. Приходится заменять летчиков, отправлять в Россию, а из России прибывают к нам. Проводим вывозные полеты, знакомим со спецификой.



Сейчас у нас в основном летчики 1-го класса. Но есть молодые, с квалификацией 3-го класса, которые только приехали по замене. Вводим в строй для выполнения задач уже здесь. Будем готовить на высшую квалификационную категорию, чтобы могли летать и выполнять боевые задачи без всяких ограничений по погоде, днем и ночью.



Люди едут сюда с желанием. Здесь военным платят надбавку за особые условия службы, стаж засчитывается год за полтора. Рядом, в Таджикистане, где ближе граница с Афганистаном и условия сложнее, идет стаж - год за три. Здесь климат хороший, своеобразные красивые места, например жемчужина Иссык-Куль, много других достопримечательностей.



- Штурмовики Су-25 хорошо показали себя в сирийских условиях. Этот опыт используется в боевой подготовке?



- Директивами начальника Генерального штаба внедряется методика использования сирийского опыта боевых действий. В плане тактики, летной подготовки. Многие наши летчики побывали в Сирии. Война всегда закаляет. Для этого мы и созданы, воздушные бойцы. Война - это место, где летчик может себя проверить. Помимо закалки Сирия дает новый опыт, возможность использования своей техники, средств поражения в полном объеме. Это касается порядка их применения и, самое главное, безопасности. То есть вырабатывается новая тактика ведения боевых действий. В том числе в странах с жарким климатом. И все это в привязке к современности.



Штурмовик Су-25.

- В военном городке пока нет детсада и школа маловата. Планируется строительство?



- Планы есть. Но любое строительство на территории авиабазы согласовывается с киргизской стороной. Нужно их разрешение. Приезжает согласительная комиссия, потом договор соглашение подписываем. По согласованию с местными властями старые здания мы сейчас сносим. Согласование требуется даже в отношении деревьев на территории базы. За одно спиленное дерево - штраф до 10 тысяч сомов, то есть примерно 10 тысяч рублей на наши деньги. Опиливают деревья весной тоже по распоряжению киргизских властей местные рабочие.



- Как с жильем для военнослужащих?



- На базе более 500 военнослужащих - офицеры, солдаты и сержанты контрактной службы. Срочников нет. Кому не хватает служебного жилья, снимает за пределами базы. Есть очередь на служебное жилье. Снять квартиру вблизи военного городка можно за 8–12 тысяч рублей. Компенсация за поднаем жилья лишь частичная. Если на территории России она может в зависимости от количества членов семьи доходить до 30 тысяч рублей, то здесь - 3,5–5 тысяч рублей.



- С военной авиацией Киргизии взаимодействуете?



- Да. Проводится большое количество совместных учений в рамках ОДКБ. В прошлом году прошли "Антитеррор-2018", "Боевое содружество-2018". На этот год совместные учения тоже запланированы.



Некоторые эпизоды учений проводятся на полигонах Киргизии либо соседнего Таджикистана. Привлекается большое количество техники, средства управления, разворачиваются совместные командные пункты. Организован обмен информацией, опытом.



- Сообщалось, что Киргизии передавали нашу технику в рамках взаимодействия по линии ОДКБ.



- В прошлом году передали два военно-транспортных Ан-26 для перевозки личного состава. В планах передача боевых разведывательно-дозорных машин, а также двух вертолетов. Часть киргизской военной авиации базируется в Канте. У них есть отдельная технико-эксплуатационная часть. Взлетно-посадочная полоса принадлежит нам и обслуживается российской базой. Эксплуатируем мы ее совместно.



Сергей Вальченко



" №27981 от 27 мая 2019