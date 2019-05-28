Китайский ВВП вырос из спецсделок и ограничивается их результатами, - Д.Бутрин

07:38 28.05.2019

Мониторинг моделей роста



Экономисты Бай Чонгень из Университета Цинхуа, Чан Тайши из бизнес-школы Booths Чикагского университета и Майкл Сон из Китайского университета Гонконга в майском препринте статьи "Специальные сделки с китайскими особенностями" (серия публикаций NBER) анализируют одну из важных и редко освещаемых особенностей внутреннего устройства экономического роста в КНР за последние три десятилетия - так называемые специальные сделки, в рамках которых руководство китайских провинций имеет возможность предлагать особые условия для промышленных инвесторов. По мнению авторов, значение "спецсделок" в росте ВВП Китая с 1979 года сильно недооценивается, они как минимум находятся в ряду факторов первого порядка, определявших до 2008 года рост ВВП Китая на уровне порядка 11% в год.



"Спецсделки" - индивидуальные договоренности в основном региональных правительств в Китае с частными компаниями, как китайскими, так и иностранными. Стандартно они заключаются на уровне вице-мэров крупнейших городов провинции, включают в себя сбытовые гарантии продукции компании в госсекторе, ее дополнительные соцрасходы, уровень зарплат и гарантии наличия рабочей силы, налоговые и тарифные льготы. В КНР сделки часто одобрялись региональными структурами Компартии Китая, многие участники с государственной стороны стали жертвами антикоррупционных кампаний.



Согласно расчетам авторов, режим "специальных сделок" с точки зрения роста ВВП КНР является "вторым наилучшим" решением: рост максимизируется в двух пиках в случае нулевого числа "спецсделок" и на меньшем уровне - при среднем уровне "спецсделок". В дальнейшем альянсы государственных и частных компаний, вырастающих во втором случае, даже при исходной экспортной ориентации (см. график) подавляют любую конкуренцию и эффективно блокируют попытки структурных реформ, в том числе за счет вовлеченности государства в коррупцию вокруг сделок. Сейчас авторы оценивают число вовлеченных в такие конгломераты структур в 80–85% крупнейших компаний КНР против 30–40% в 1995 году. Это, по мнению экономистов, после 2008 года и является одной из причин текущего снижения темпов роста в КНР. Дискуссия о "спецсделках" для РФ важна в приложении к обсуждаемым в РФ форматам "СПИК 2.0" и СЗПК (см. "Ъ" от 15 марта).



Дмитрий Бутрин

Газета "Коммерсантъ" №90 от 28.05.2019, стр. 2