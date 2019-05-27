МИД Казахстана о ситуации в Синьцзяне: "внутреннее дело Китая"

08:02 28.05.2019

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что не владеет информацией о числе этнических казахов, помещенных в "лагеря политического перевоспитания" в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Причиной названо то, что "содержащиеся в этих центрах лица являются гражданами Китая".



В официальном ответе МИД на запрос Азаттыка, полученном 27 мая, казахстанское внешнеполитическое ведомство ссылается на положение Венской конвенции "О консульских сношениях" от 1963 года, согласно которому в международных отношениях "не допускается вмешательство во внутренние дела другого государства". МИД заявил, что "Казахстан не вправе вмешиваться в проблемы этнических казахов, являющихся китайскими гражданами".



По данным департамента консульской службы МИД Казахстана, главным препятствием выезду этнических казахов в Казахстан являются "имеющиеся факты нарушения миграционного законодательства Китая". "В случае отсутствия нарушений миграционного режима Китая препятствий со стороны китайских властей выезду этнических казахов не имеется", - говорится в ответе ведомства.



По данным комитета миграционной службы МВД Казахстана, в 2018 году казахстанское гражданство получили 14 324 этнических казаха из Китая, за четыре месяца 2019 года – 1 929 этнических казахов. По информации департамента консульской службы МИД страны, с 1 января по 15 мая 2019 года в казахстанских загранучреждениях в Китае получили визы "для выезда к проживающим в Казахстане родственникам" 6 506 этнических казахов – граждан Китая.



С января по апрель 2019 года в министерство иностранных дел поступили 343 обращения граждан страны "по разрешению проблемы с выездом родственников – граждан Китая из Китая в Казахстан", сообщил казахстанский МИД.



Информация о массовом задержании в Синьцзяне уйгуров, а затем казахов, татар и других этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и о создании там "лагерей политического перевоспитания" начала появляться в середине 2017 года. Очевидцы описывают условия содержания как убогие, а обращение - как ненадлежащее и жестокое при полном отсутствии какого-либо профессионального образования. Некоторые также сообщают о применении пыток. Правозащитники считают, что целью "лагерей перевоспитания" является "разрушение идентичности" этих групп.



Пекин называет эти учреждения "образовательными центрами" и утверждает, что с их помощью проводит "интеграцию представителей этнических меньшинств" и борется с "экстремизмом и терроризмом".