Зеленский между Коломойским и Трампом, - В.Пироженко

08:22 28.05.2019

Как новому президенту Украины угодить и нашим, и вашим



Похоже, что Зеленский в должности главы киевского режима сразу же столкнулся с рядом острых проблем в отношениях с США – главным куратором Киева. Попытка их решить может создать для новой власти ряд тупиковых ситуаций и неразрешимых проблем.



Вашингтон серьезно беспокоит, во-первых, связь Зеленского с олигархом Коломойским и, во-вторых, наличие в новой власти "врагов Трампа" – лиц, связанных с атаками демократов на президента США. Да и сам Коломойский тоже причисляется к таким врагам.



Коломойский, чьи финансовые активы серьезно пострадали при Порошенко намерен жестко и невзирая на средства (это было всегда характерно для него, как "главного рейдера" Украины) бороться за восстановление своих финансово-экономических ресурсов и политического влияния. И пока похоже на то, что ради этого он готов даже на определенное столкновение с влиятельными фигурами из окружения Трампа.



Не только США, но и ЕС беспокоит влияние Коломойского на новую власть, и Запад явно пытается оттеснить Зеленского от олигарха, превращая Коломойского в "токсичную фигуру".



Например, Майкл Карпентер – бывший зампомощника министра обороны США, а ныне старший директор Центра Байдена и эксперт Атлантического совета – считает, что готовность Зеленского бороться с коррупцией связана с характером его отношений с олигархом Коломойским. Он обращает внимание, что один из главных адвокатов Коломойского, Андрей Богдан, стал ключевым советником Зеленского.



Дошло до прямых советов и требований со стороны разных экспертов и официальных лиц США не назначать определенные фигуры во власть и не пересматривать решение о национализации Приватбанка. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер открыто не рекомендовал Зеленскому ставить Богдана на должность главы АП из-за его связей с Коломойским. Того же фактически требовал личный юрист Трампа Рудольф Джулиани, когда отменил визит на Украину из-за, как он выразился, "коррумпированного олигарха" и "врагов президента Трампа в окружении Зеленского".



Настоятельно советовали Зеленскому "отстраниться от олигарха" и официальные лица из руководящих органов ЕС.



Здесь для Зеленского возникает первая проблема. Выполнить требования Запада – значит вступить в острый конфликт с Коломойским, от кадров, связей и СМИ которого сейчас зависят перспективы удержания Зеленским власти и влияния в борьбе с внутренней оппозицией.



Не выполнить требования – значит обречь себя на нарастающую критику Запада, которая будет подрывать законность "президенства" Зеленского в глазах части избирателей-еврофанатиков и западных политико-деловых кругов. А это тоже создает Зеленскому проблемы для удержания власти.



После назначения Андрея Богдана, многолетнего личного адвоката Коломойского, главой администрации Зеленского стало ясно, что западные предупреждения проигнорированы, а Коломойский укрепил свои позиции в окружении главы режима. Более того, Богдан назначен на эту должность, несмотря на то что на него распространяются ограничения, установленные законом о люстрации из-за его работы в Кабмине при Януковиче.



Сам этот закон, кстати говоря, вопиющим образом нарушает права граждан Украины, дискриминируя огромную группу населения на основе антиправового принципа коллективной ответственности. Но зато с его помощью евромайдановцы и примкнувшие к ним нацисты-бандеровцы избавились, в том числе, от профессионалов в госаппарате, не принявших госпереворот и навязанную евроориентацию.



Отмена закона о люстрации (об этих планах уже заявил бывший замглавы АП Януковича Портнов) может вернуть этих людей на госслужбу, что также не нравится Западу. Богдана, конечно, нельзя отнести к противникам переворота, но его назначение является признаком борьбы за отмену этого антиконституционного закона, которая начинается с его игнорирования.



Второе обстоятельство приобретает для Трампа сугубо практический смысл в контексте предстоящей борьбы в 2020 году на президентских выборах со своим главным конкурентом от демократов – Джо Байденом, который в президентство Обамы был вице-президентом.



Администрация Трампа требует от Зеленского не только избавиться от фигур в своем окружении, которые участвовали в информационно-психологической войне демократов против Трампа в период избирательной кампании в США, но и оказать помощь в сборе компромата о коррупционных связях Байдена и его сына с Порошенко и его деловыми партнерами.



Речь идет о сомнительных доходах сына Байдена во время пребывания в правлении кампании "Бурисма", которой владеет Злочевский – министр энергетики в президентство Януковича; и о давлении самого Байдена на Порошенко с требованием убрать с поста генпрокурора Шокина, который и занимался расследованием незаконных схем "Бурисмы".



Пока не ясно, извлек ли Зеленский правильные выводы из опыта предыдущей власти. Тогда режим Порошенко втянулся в избирательную кампанию США на стороне демократической партии, а после ее поражения так и не смог наладить нормальные отношения с республиканской администрацией Трампа.



Но, если Зеленский откажется помогать Трампу в борьбе с демократами, о чем его прямо просил президент США через своего личного адвоката и друга Джулиани, то последствия для нового киевского "президента" будут более негативными, учитывая жесткость и непредсказуемость Трампа. Согласится помогать – в случае поражения Трампа в 2020 г. попадет в ту же, а возможно и более худшую ситуацию, чем Порошенко.



Кроме того, среди фигур, которые, если и не собирали компромат на главу штаба Трампа Манафорта, но охотно и с азартом участвовали в травле нынешнего президента США – глава МВД Аваков, находящийся в тесном партнерстве с Коломойским.



Во многом благодаря Авакову Зеленский победил на выборах, потому что полиция сорвала кампанию по фальсификации выборов Порошенко.



Также среди фигур, от которых потребовал избавиться Джулиани, когда отменил свой визит в Киев – ряд известных на Западе и авторитетных в определенных кругах на Украине депутатов-"еврооптимистов-антикоррупционеров". Конкретно называется имя главного "антикоррупционера" Лещенко.



Зачастую кроме "еврооптимистов" Зеленскому не на кого опереться, поскольку партия "Слуга народа" – пока виртуальный проект. А опереться на кого-то, кроме Коломойского, необходимо. Зеленский, скорее всего, понимает всю опасность зависимости от одного центра влияния, причем частного и со специфической репутацией.



Создавшаяся для команды Зеленского ситуация – прямое следствие двух процессов: легализации на Украине национал-радикальной с неонацистским душком идеологии и унизительного полуколониального положения Украины в отношениях с Западом, в пользу которых сделал выбор режим Порошенко. Противоречивые заявления новой власти, в которых много антироссийской пропаганды и реверансов в сторону Запада, пока не дают оснований надеяться на улучшение ситуации.



Виктор Пироженко

27.05.2019