|Аппарат правительства Киргизии в ранге министра возглавит иссыккулец Самат Кылжыев
08:30 28.05.2019
Премьер представил кандидатуру Самата Кылжыева на должность главы Аппарата правительства. Резюме
Бишкек (АКИpress) – Самат Кылжыев представлен в качестве кандидата на должность руководителя Аппарата правительства. Соответствующее представление премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева поступило в Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.
Глава кабинета министров на заседании комитета также представляет кандидатов на должность министра сельского хозяйства, министра экономики, председателя Госкомитета информационных технологий и связи.
Резюме
КЫЛЖЫЕВ Самат Аскербекович
Родился 16 мая 1974 года в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.
Образование высшее. В 1996 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, факультет экономики и менеджмента по специальности экономист.
Трудовая деятельность:
1996-1997 - Государственная налоговая инспекция по Первомайскому району города Бишкек, отдел внешнего налогового контроля за физическими лицами, госналоговый инспектор
1997-1998 - Инспекция по благоустройству Первомайского района города Бишкек, инспектор
1998 - Центр экономических и социальных реформ при Министерстве финансов, отдел развития финансово-кредитной системы, главный специалист
1998-2000 - Центр экономических и социальных реформ при Министерстве финансов, отдел развития финансово-кредитной системы, заместитель начальника
2000-2002 - Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел анализа бюджетной политики и расходов главного бюджетного управления, главный специалист
2002-2003 - Министерство финансов, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, главный специалист
2003-2004 - Министерство финансов, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, заведующий
2004-2006 - Министерство финансов, отдел формирования бюджета развития управления бюджетной политики, заведующий
2006-2007 - Министерство финансов, управление политики расходов государственного управления, начальник управления
2007-2009 - Министерство финансов, главное управление бюджетной политики, начальник управления
2009-2010 - Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям, бюджетная служба, эксперт
2010 - Министерство финансов, главное управление бюджетной политики, начальник управления
2010-2011 - Министерство финансов, заместитель министра
2011-2012 - Аппарат правительства, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий
2013-2014 - Счетная палата, отдел аналитики, заведующий
2014-2016 - Счетная палата, руководитель аппарата
2016 - Национальный банк, советник председателя
2017 - Агентство развития и инвестирования сообществ, консультант по развитию
С мая 2018 ода - Аппарат правительства, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий
Дополнительная информация:
Советник государственной службы II класса