Аппарат правительства Киргизии в ранге министра возглавит иссыккулец Самат Кылжыев

08:30 28.05.2019

Премьер представил кандидатуру Самата Кылжыева на должность главы Аппарата правительства. Резюме



Бишкек (АКИpress) – Самат Кылжыев представлен в качестве кандидата на должность руководителя Аппарата правительства. Соответствующее представление премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева поступило в Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.



Глава кабинета министров на заседании комитета также представляет кандидатов на должность министра сельского хозяйства, министра экономики, председателя Госкомитета информационных технологий и связи.



Резюме



КЫЛЖЫЕВ Самат Аскербекович



Родился 16 мая 1974 года в селе Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.



Образование высшее. В 1996 году окончил Кыргызский государственный национальный университет, факультет экономики и менеджмента по специальности экономист.



Трудовая деятельность:



1996-1997 - Государственная налоговая инспекция по Первомайскому району города Бишкек, отдел внешнего налогового контроля за физическими лицами, госналоговый инспектор



1997-1998 - Инспекция по благоустройству Первомайского района города Бишкек, инспектор



1998 - Центр экономических и социальных реформ при Министерстве финансов, отдел развития финансово-кредитной системы, главный специалист



1998-2000 - Центр экономических и социальных реформ при Министерстве финансов, отдел развития финансово-кредитной системы, заместитель начальника



2000-2002 - Министерство финансов Кыргызской Республики, отдел анализа бюджетной политики и расходов главного бюджетного управления, главный специалист



2002-2003 - Министерство финансов, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, главный специалист



2003-2004 - Министерство финансов, отдел среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики, заведующий



2004-2006 - Министерство финансов, отдел формирования бюджета развития управления бюджетной политики, заведующий



2006-2007 - Министерство финансов, управление политики расходов государственного управления, начальник управления



2007-2009 - Министерство финансов, главное управление бюджетной политики, начальник управления



2009-2010 - Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям, бюджетная служба, эксперт



2010 - Министерство финансов, главное управление бюджетной политики, начальник управления



2010-2011 - Министерство финансов, заместитель министра



2011-2012 - Аппарат правительства, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий



2013-2014 - Счетная палата, отдел аналитики, заведующий



2014-2016 - Счетная палата, руководитель аппарата



2016 - Национальный банк, советник председателя



2017 - Агентство развития и инвестирования сообществ, консультант по развитию



С мая 2018 ода - Аппарат правительства, отдел финансовой и кредитной политики, заведующий



Дополнительная информация:



Советник государственной службы II класса