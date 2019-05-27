В новые минсельхозы Киргизии двинули ошмяка Чодуева, в минэкономы - северянина Муканбетова

08:41 28.05.2019

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил кандидатуру Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом стало известно 28 мая на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.



Кандидатуру Санжара Муканбетова премьер-министр предложил на должность министра экономики.



Также депутаты рассматривают кандидатуру Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.