В новые минсельхозы Киргизии двинули ошмяка Чодуева, в минэкономы - северянина Муканбетова

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08:41 28.05.2019
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил кандидатуру Эркинбека Чодуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Об этом стало известно 28 мая на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Кандидатуру Санжара Муканбетова премьер-министр предложил на должность министра экономики.
Также депутаты рассматривают кандидатуру Дастана Догоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.