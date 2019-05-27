 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия потребовала объяснений от Китая. За проверку переписки в мессенджерах на границе
08:52 28.05.2019

Генеральное консульство России в Гуанчжоу направило компетентным органам Китая дипломатическую ноту, в которой попросило прояснить правила проверки переписки в мессенджерах при пересечении государственной границы Китая.

"С точки зрения закона, любая страна, являясь суверенным государством, она имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию, но со своей стороны мы направили дипломатическую ноту", – рассказал РИА "Новости" представитель генконсульства.

По его словам дипломаты хотят понять, что новые требования Пекина "не являются произволом со стороны китайских служащих".

При этом представитель генконсульства пояснил, что опубликованное на сайте сообщение – это скорее памятка для туристов, потому что в последнее время участились подобные случаи, и в соответствии с этим дипломаты решили заранее информировать людей, прилетающих в Китай о том, что такое может происходить.

Он пояснил, что проверке могут подвергнуться не только транзитные пассажиры, следующие в третьи страны, но и граждане, въезжающие на территорию Китая по визе. "Мы ждем каких-то критериев, которыми они руководствуются в принятии этих решений. Как только они будут, мы, конечно, это опубликуем", – добавил дипломат.

В понедельник генконсульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов, что Китай в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда ужесточает контроль на границе, у путешественников будут проверять содержание переписок в мессенджерах. В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, может быть принято решение о запрете въезда на территорию страны.

28 мая 2019,Алина Назарова

Источник - РИА Новости
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