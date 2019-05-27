 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем закончится торговая война между США и КНР? - Сяо Гэн
09:06 28.05.2019

Project Syndicate: Чем закончится торговая война между США и КНР?

Китай лишь недавно начал осознавать, в чем заключается суть доктрины Трампа "Америка прежде всего"

Потеряв надежду на быстрое заключение торгового соглашения с КНР, администрация президента США Дональда Трампа решила ввести карательные торговые пошлины в отношении импорта из Китая на сумму $200 млрд. Теперь, когда китайское правительство ввело ответные торговые пошлины в отношении американского импорта на сумму $60 млрд, США угрожают установить торговые пошлины в отношении дополнительного китайского импорта в размере $300 млрд. Обе стороны скатились в затяжную борьбу, гражданам США еще предстоит испытать на себе все негативные последствия политики Трампа, пишет Сяо Гэн в статье для издания Project Syndicate.

Китай лишь недавно начал осознавать, в чем заключается суть доктрины Трампа "Америка прежде всего", которая, по словам директора отдела политического планирования Государственного департамента США Кирон Скиннер, опирается на четыре столпа: национальный суверенитет, взаимную выгоду, разделение бремени и партнерство с региональными державами.

Национальный суверенитет и взаимная выгода - это стандартный внешнеполитический набор любой страны. Два этих элемента легли в основу Вестфальского мира 1648 года, в котором после окончания Тридцатилетней войны содержалось признание того, что суверенные государства могут защищать свои собственные интересы и взаимодействовать с другими государствами на взаимной основе.

Но администрация Трампа часто заходит слишком далеко, ослабляя способность Америки создавать и поддерживать партнерские отношения, региональные или иные. Действительно, при Трампе США подорвали интересы своих ближайших союзников ради собственной выгоды. Вашингтон даже угрожает ввести торговые пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей из ЕС, Японии и Южной Кореи, настаивая на том, что данные товары представляют угрозу для национальной безопасности США.

Одним из самых ключевых ингредиентов доктрины Трампа является принцип разделения бремени. Скиннер интерпретирует этот принцип в очень узком смысле, сосредоточившись на необходимости давления на союзников с целью увеличения их оборонных расходов. Чего Скиннер не признает, так это того, что США также вынуждают остальной мир разделить бремя своего неустойчивого структурного дефицита сбережений.

У США есть проблемы не только с бюджетным дефицитом, но и с дефицитом текущего счета. Если уровень этого двойного дефицита превысит 3% ВВП в год, то чистый долг США перед остальным миром - в настоящее время составляющий 40% ВВП - удвоится менее чем через 24 года. Администрация Трампа настаивает на том, что единственный дефицит, о котором нужно беспокоиться, - это двусторонний торговый дефицит с Китаем. Но даже если КНР согласится выполнить требования США и ликвидирует двусторонний дефицит, дисбаланс между сбережениями и инвестициями США просто вытеснит американский внешний долг в сторону других состоятельных экономик, таких как ЕС, Япония и Южная Корея.

В течение десятилетий к дефициту сбережений США относились как к проблеме, которой нужно управлять, а не решать. Когда в 1970-х годах в США начался структурный дефицит, была заключена своего рода большая глобальная сделка. Мир охотно финансирует дефицит текущего счета Америки в долларах США, взамен Вашингтон выступает в качестве гаранта свободной торговли и глобальной безопасности. Трамп растоптал эту сделку. Вооружившись экономическими рычагами, он стремится заставить весь мир идти на уступки, без гарантий того, что США ответят тем же.

С точки зрения Трампа, негативные последствия подобного подхода не будут слишком высокими, учитывая то, что экономика США продолжает расти, фондовые рынки чувствуют себя замечательно, а уровень безработицы достиг рекордного минимума. В JPMorgan подсчитали, что прямые издержки торговой войны составят всего - 0,2% ВВП для США, - 0,4% ВВП - для Китая, - 0,22% ВВП - для остального мира до 2020 года. Но сегодняшнее процветание - это следствие временного позитивного влияния от сокращения налогов и политики федеральной резервной системы США по количественному смягчению.

Торговая война, похоже, пока не нанесла США большого ущерба, поскольку финансовые рынки считают (возможно, ошибочно), что центральные банки выручат их за счет крупных количественных смягчений. Однако после 117 месяцев последовательного экономического роста США вскоре могут столкнуться с болезненной рецессией из-за сбоев, вызванных торговой войной. Возможно, столкнувшись с этими проблемами, Трамп согласится на торговое перемирие.

Максим Исаев

Источник - Project Syndicate
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559023560
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