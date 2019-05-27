Ярош пообещал повесить Зеленского на Крещатике... Сашко Билый, дубль 2

09:14 28.05.2019

Президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что в случае предательства украинцев он потеряет не популярность и не должность, а жизнь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.



"Надо чтобы он понял одну истину: украинцев нельзя унижать. Украинцы, после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех "орлов", которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев", – приводит его слова "Обозреватель".



Ярош напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский говорил, что "готов потерять рейтинги, популярность, должность".



"Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", – заявил Ярош.



Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, на следующий день он подписал указ о роспуске Рады.



27 мая 2019, Сергей Гурьянов