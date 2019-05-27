В бой идут одни "старики": почему в Казахстане нет молодых политиков?

09:37 28.05.2019 Начавшийся в стране очередной электоральный цикл снова поставил "под ружье" ветеранов политической авансцены. Самому младшему из семерых кандидатов в президенты уже 55, остальным - под 60 и больше. Хотя в идеале среди участников гонки должны быть и умудренные опытом политики, и амбициозная молодежь, последней на горизонте, к сожалению, не наблюдается. Налицо поколенческий разрыв. Чем он чреват для будущего страны, нужно ли менять ситуацию, и если да, то как? Попытаемся разобраться.



Казахстанская молодежь уже давно не демонстрирует серьезных политических амбиций. Всплеск, случившийся на заре обретения страной независимости, затем сменился апатией. Пришедшие во власть на волне рыночных реформ молодые управленцы были "съедены" более опытными старшими товарищами. Наблюдавшийся в начале "нулевых" годов "ренессанс" политической активности представителей нового поколения тоже не принес своих плодов, заглохнув в противостоянии власти и оппозиции. Звезды молодежных лидеров быстро зажглись и столь же быстро погасли, растворившись в небытие. Эти негативные примеры стали серьезным поводом для разворота молодых к более перспективным для себя направлениям, что на долгие годы лишило отечественную политику притока свежей крови.



Данное обстоятельство не могло не тревожить, особенно на фоне смены поколений в элитах многих стран мира. Ведь людям, близким друг к другу по возрасту, легче договориться, чем "старику" с "юнцом". Еще больше болевых точек такой расклад грозил создать на теле внутренней политики. Поэтому неудивительно, что в конце "нулевых" годов власть попыталась как-то исправить ситуацию. Итогами этих усилий стали появление кадрового резерва из числа молодежи, привлечение ее на разные ступени государственной службы, более тесное сотрудничество с молодежными организациями, в недрах которых и должны были вырасти новые лидеры…



За минувшие десять лет госаппарат действительно омолодился. Однако дело в том, что на наших глазах выросло целое поколение новых менеджеров, но никак не политиков. Возможно, они прекрасные исполнители, отличные управленцы. Не исключено, что в будущем им и предстоит стать самостоятельными политическими единицами, но вряд ли это случится раньше появления седин на их висках.



Что же касается воспитания новых лидеров в среде партийных объединений и молодежных структур, то и тут не все однозначно. Сегодня навскидку можно назвать лишь пару фигур, возможное политическое будущее которых достойно сколько-нибудь серьезного анализа. По сути, на этом направлении мы потерпели сокрушительное фиаско.



Как констатируют аналитики, сегодня молодежь игнорирует прямое участие в политике по нескольким причинам. Во-первых, она не уверена, что это может иметь хоть какое-то значение, способно повлиять на происходящие в стране изменения. Во-вторых, отвращают ее от политической деятельности… профессиональные политики, вызывая своими действиями и заявлениями недоверие, прямым следствием чего является падение престижа политической деятельности в глазах молодежи. В-третьих, слабы институциональные основы для политической самоорганизации молодежи. В-четвертых, на практике отсутствует так называемая школа лидерства, когда у молодежи была бы возможность бок о бок работать с опытными, состоявшимися политиками, перенимая их знания и умения, которые впоследствии они смогли бы адаптировать и трансформировать в соответствии с современными реалиями и своими взглядами. Конечно, отдельные положительные примеры тому есть (взять того же Бердибека Сапарбаева, активно привлекающего на работу молодые кадры), но в масштабах страны этого явно не достаточно, тем более, что и "гуру" нередко совершают ошибки, делая ставки на совсем не подходящих кандидатов, очевидно не способных работать в органах государственной власти, а уж тем более заниматься большой политикой…



На самом деле причин гораздо больше, но главная из них видится в том, что на протяжении достаточно долгого времени власть предержащие просто не обращали внимания на отсутствие молодежи в политике. И сегодня для нее более предпочтительны виртуальные интернет- дискуссии на политические темы, нежели перспектива реальной борьбы за то, чтобы непосредственно участвовать в принятии решений. Что, впрочем, неудивительно: раз мы вырастили целое поколение с клиповым мышлением и клиповой культурой, то логично предположить, что к жизни в целом и политике в частности оно будет относиться как к ток-шоу.



Стоит ли по этому поводу бить тревогу? Или же смириться с данностью и надеяться на то, что жизнь сама все рассудит? Слово экспертам.



Ерлан Сейтимов, бизнес-консультант: "Проблемы отсутствия молодых политиков у нас нет"



- Где политики молодого поколения? А что, есть политики старшего поколения? Есть мнение, что политиков, в прямом смысле этого слова, у нас нет. То есть людей, открыто претендующих на власть, имеющих значительную поддержку населения, внятно предлагающих конкретные меры по улучшению ситуации в стране. Политическая арена есть, а политиков нет. Вот такой парадокс. Ну, не будем же мы считать зарубежных "оппозиционеров" серьезными претендентами на власть. Как говорил персонаж Моргунова: "Эт-т-то несерьезно!".



Не считаем мы политиками и нынешних "кандидатов" в президенты. До недавнего времени они были известны только своим соседям, родственникам и, возможно, коллегам по работе. Не уверен, что их и сейчас многие знают. Их участие в выборах говорит только о хорошей дисциплине: старшие товарищи сказали – они послушно полезли на броневик. А то, что слышно с броневика (борьба с интернет-зависимостью и т.п), красноречиво свидетельствует о качестве многолетней подготовки "к борьбе за власть". Но!



Еще больший парадокс заключается в том, что все вышесказанное - не есть плохо.



Между "шашечки" или ехать мы выбрали "ехать" и худо-бедно едем. Как говорил настоящий политик Ленин, "все познается в сравнении". В Монголии уже давно проходят реальные выборы, на которых политики реально борются за власть, и смена власти происходит регулярно, на конкурентной основе. Но и в этой стране, и во многих других постсоветских государствах, где идут реальные выборы, мы не видим значительного превышения уровня жизни, чем у нас, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Так же мы видим Китай, где под жестким гнетом коммунистов, свершилось экономическое чудо и КНР становится мировым технологическим лидером. То есть, в отрасли, которая немыслима без открытости и конкурентности. Не все так однозначно, и жизнь – не учебник политологии.



Да, в свое время наша власть зачистила политическую поляну, но, как говорил другой настоящий политик Бисмарк, "политика – это искусство возможного", и возможно, отсутствие у нас настоящих политиков есть обратная сторона имеющейся стабильности и определенного благополучия. Никто не знал тогда и не знает сейчас, что, возможно, это был выбор между межнациональными, гражданскими столкновениями, с одной стороны, и спокойствием, с другой. Но власть выбрала такой путь, и народ это поддержал. По крайней мере, значительная его часть. А ведь это тоже демократия, только не формальная, а реальная.



Так что проблемы отсутствия молодых (и немолодых) политиков у нас нет. Они появятся. Когда наше общество предъявит спрос на них.



Айман Жусупова, эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК: "Пока что для большинства молодежи политика интереса не представляет"



- В политику обычно идут по двум причинам. Во-первых, исходя из желания изменить ситуацию, из неких идейных соображений, мировоззрения, системы ценностей. Во-вторых, надеясь занять важную должность, а затем конвертировать властные ресурсы, влияние в ресурсы материальные, финансовые. Очевидно, что первый путь тернист, успех далеко не гарантирован, но за таким человеком есть идейная убежденность, уверенность в своей правоте, что способно вызвать симпатии простых граждан, привлечь к нему сторонников. Поэтому в долгосрочной перспективе такая позиция рано или поздно будет иметь эффект.



Конечно, чтобы стать политиком, человек должен обладать и определенными качествами. Скажем, степень его целеустремленности и даже самоотверженности должна быть на порядок выше, чем у рядовых граждан. А еще важно, чтобы у такого человека было достаточно свободного времени, которое он мог бы посвятить политической деятельности.



Отдельно стоит отметить, что это очень непредсказуемая сфера. Начать политическую карьеру может едва ли не каждый, но успех будет сопутствовать немногим. А большинство людей хочет определенности. Тем более наша сегодняшняя молодежь, для которой характерны прагматизм, рациональный подход к жизни и желание уже сейчас, "на берегу", видеть собственные перспективы.



Свою роль в том, что молодежь не принимает участия в выборах и вообще в политике, играет и глубоко укоренившийся стереотип - мол, без денег и необходимых связей идти в политику нет смысла, или что в нее идут только ради того, чтобы лоббировать интересы своего бизнеса. Все эти факторы в совокупности и становятся причиной отсутствия интереса к ней со стороны молодых людей – их куда больше привлекают другие сферы, такие, в частности, как экономика и IT.



При этом социологи, характеризуя молодежь постсоветского пространства и отчасти представителей среднего поколения, отмечают: то обстоятельство, что их становление пришлось на "лихие девяностые", обусловило присущий им ценностный ряд, заключающийся в своеобразном "культе денег".



Тем не менее нельзя отрицать, что в последние пять-десять лет молодежь меняется, становится более инициативной, приверженной иным, не ограниченным только материальными благами, ценностям. К тому же сегодня во властные структуры все чаще приходят люди, которые, не имея на первых порах огромных капиталов и поддержки влиятельных фигур, сумели пробиться благодаря своим личным качествам и репутации. Данный тренд становится все более очевидным, и потому интерес к политике у молодежи постепенно пробуждается, что хорошо видно на примере других постсоветских стран.



При этом нельзя сказать, что в Казахстане после "нулевых" годов практически не появилось молодых политиков. Так, средний возраст госслужащих в РК сегодня составляет 39 лет. Что касается политической элиты, то среди них наиболее широко представлены те, кому от 40 до 49, а также от 50 до 59 лет. Но есть и те, кому нет 39 лет.



Автор: Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

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