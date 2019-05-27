Ферганский хоким Ганиев обещает "вырвать кишки и обмотать ими их головы" нерадивым подчиненным

15:04 28.05.2019

Предприниматель: Глава Ферганы пригрозил начальникам налоговой "вырвать им кишки и обмотать ими их головы"



Очевидцы сделали аудиозапись, на которой предположительно слышен голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева, который обращается к начальникам областных управлений Бюро принудительного исполнения и налоговой инспекции, угрожая, что "вырвет им кишки и обмотает ими их головы".



Предприниматель, отправивший эту аудиозапись, говорит, что записал на диктофон угрозы чиновника во время собрания, состоявшегося 22 мая в здании обладминистрации. На ней, предположительно, записан голос главы (хокима) Ферганской области Шухрата Ганиева, который обзывает начальников областных управлений Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана и налоговой инспекции "предателями", "мразями, сбежавшими из-под виселицы", а после угрожает, что "вырвет им кишки и обмотает ими их головы".



"Пять, десять лет твоей жизни пройдут в тюрьме. Мне без разницы, будь ты хоть главой БПИ или кем-нибудь другим, я все равно посажу вас, подлецов. Я еле сдерживаю себя, хотя могу вырвать ваши кишки и обмотать ими ваши головы", – звучит на аудиозаписи предположительно голос Шухрата Ганиева.



После он подчеркивает, что начальники областных управлений БПИ и налоговой инспекции являются уроженцами Ташкента и обвиняет их в нанесении урона Ферганской области.



"Вы мерзавцы, начальник налоговой – уроженец Ташкента, начальник БПИ – уроженец Ташкента. После назначения на руководящие должности в Ферганской области, вы просто начали топить нашу область в болоте. Если будет возможность, то я собственноручно вырву вам кишки. Я должен предупредить вас, что посажу обоих. И начальник налоговой, и начальник БПИ будут нести уголовную ответственность, если не выполнят план в мае месяце. Мне не нужны такие предатели. Они просто насмехаться над нами ферганцами. У нас собрались исключительно те, которые сбежали из-под виселицы", – звучит на аудиозаписи предположительно голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева.



По какой причине гнев главы области обрушился на начальников областных управлений БПИ и налоговой инспекции, неизвестно.



Но, прослушав 2,5-минутную аудиозапись, можно предположить, что ярость у главы Ферганской области вызвало невыполнение плана сотрудниками двух вышеназванных ведомств.