В Ташкенте пышно принимают президента Германии Штайнмайера

16:48 28.05.2019

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 27 мая прибыл в Ташкент с официальным визитом.



В международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



Основные мероприятия визита состоятся 28 мая в резиденции Куксарой. На переговорах в узком и расширенном форматах будут обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках формата Узбекистан – Европейский союз.



Запланированы также встречи Федерального президента Германии с представителями бизнеса и общественности, а также ряд других мероприятий.



29 мая Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Хорезмскую область.