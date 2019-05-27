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Москву и Вашингтон подозревают в совместной игре против талибов
17:02 28.05.2019

Представители "Талибана" (организация запрещена в РФ) опровергли информацию о якобы возросшем присутствии боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) на севере Афганистана. Ранее с заявлением о появлении 5 тыс. вооруженных сторонников ИГ в Северном Афганистане выступил директор ФСБ России Александр Бортников. Одновременно с ним схожее заявление сделал командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер. Кабульские эксперты "НГ" не исключают, что российские и американские спецслужбы и дипломаты начали совместную игру против талибов.

Напомним, что выступая 21 мая на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОБР) в Душанбе, директор ФСБ РФ выразил опасения в связи наращиванием мощи группировки ИГ в северной части Афганистана. По словам Александра Бортникова, отряды боевиков ИГ скапливаются сегодня в районах Афганистана, сопредельных странам СНГ. Директор ФСБ отметил, что на данный момент совокупная численность боевиков ИГ в северных афганских провинциях достигла 5 тыс. чел.

В тот же самый день, 21 мая, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, выступая перед журналистами в Кабуле, выразил обеспокоенность по поводу присутствия боевиков "Исламского государства" в Афганистане. В отличие от генерала Бортникова, генерал Миллер ничего не сказал о точном месте дислокации вооруженных сторонников "халифата" на афганской территории, не назвал он и конкретной численности боевиков ИГ. Однако синхронность выступлений представителей силовых корпораций России и США на одну и ту же тему обратила на себя внимание кабульских наблюдателей. Тем более, что немедленно за публичными высказываниями Скота Миллера афганский телеканал Tolo News, со ссылкой на американскую разведку, сообщил о росте численности боевиков ИГ в Афганистане с 1 тыс. чел. до 5 тыс. чел. в течение одного года.

Таким образом, зафиксированные афганскими и мировыми СМИ оценки российского и американского генералов относительно численности боевиков ИГ в Афганистане (около 5 тыс. чел.) полностью совпали, хотя Скот Миллер и не настаивал, что вся эта армия "халифата" базируется именно на севере страны.

Информированные источники "НГ" в афганских силовых структурах встретили синхронные заявления Бортникова и Миллера 21 мая с недоумением: "У нас нет заслуживающих доверия данных о столь стремительном росте численности боевиков ИГ в Афганистане и об их концентрации в северных афганских провинциях. Пять тысяч вооруженных человек – это не иголка в стоге сена, эта целая армия. Если бы у ИГ на самом деле было столько бойцов, да еще собранных в одном месте, они могли бы легко захватить несколько крупных городов вроде Кундуза". Источники "НГ" в Кабуле отметили, что "весьма интересно не то, что сказали высокопоставленные силовые чиновники России и США, а то, что почти полностью совпали их позиции и оценки".

В руководстве "Талибана" заявления Бортникова и Миллера, видимо, также вызвали некоторое замешательство. После трех дней молчания, официальный спикер талибов Забихулла Муджахид распространил текст под названием "Сообщения о присутствии ИГ на севере Афганистана не соответствуют действительности". "Несколько дней назад некоторые российские чиновники, а затем и некоторые представители администрации Кабула (на самом деле, чиновники афганского правительства ничего на этот счет не комментировали – Прим. "НГ"), заявили о присутствии 5000 боевиков ИГ или других иностранных боевиков в Северном Афганистане, - говорится в заявлении Забихуллы Муджахида. - Исламский Эмират (самоназвание "Талибана" – Прим. "НГ") считает эти сообщения неверными и основанными на недостоверной информации".

По мнению спикера талибов, "американские оккупанты и чиновники кабульской администрации (директор ФСБ РФ лишний раз деликатно упомянут не был – Прим. "НГ") используют феномен ИГ для разжигания страхов в соседних странах и в регионе в целом": "Ранее Исламский Эмират провел широкомасштабную операцию против ИГ на севере страны. ИГ был вырван с корнем на севере после нескольких дней столкновений: большинство членов ИГ либо убиты, либо сдались".

"Сообщения о таком большом количестве боевиков ИГ или других иностранных боевиков в северной части Афганистана не соответствуют действительности, а необоснованные сообщения по этому вопросу политически мотивированы заявителями", - подчеркнул официальный представитель "Талибана".

В экспертном сообществе Кабула в связи с майскими заявлениями представителей России и США начали вспоминать некоторые реплики американского госсекретаря Майкла Помпео, сделанные им во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 14 мая в Сочи. В частности, неожиданно позитивные и оптимистичные оценки российско-американских контактов, имеющих отношение к афганскому кризису. "У нас отличное сотрудничество в некоторых вопросах: по Северной Корее, по Афганистану. Мы вместе работаем в вопросах противодействия терроризму. Это сферы, на которые мы можем опираться", - подчеркнул глава Госдепартамента США за неделю до синхронных заявлений генерала Бортникова и генерала Миллера.

Ряд источников "НГ" в Кабуле предполагают, что спецслужбы Москвы и Вашингтона сегодня начали совместную игру в отношении талибов с целью склонить их к скорейшему согласию на прекращение вооруженного конфликта в Афганистане: "Высказывания Бортникова и Миллера – это, очевидно, сигнал "Талибану" о том, что его надежды на скорый уход иностранных сил из страны могут не сбыться. Присутствие большого числа боевиков ИГ в Афганистане (или всего лишь консенсус ключевых игроков в регионе относительно якобы усиления позиций ИГ) – это серьезное основание для сохранения и даже увеличения иностранного военного контингента на афганской территории. Талибы это прекрасно понимают, потому и начали энергично опровергать факт растущей мощи сторонников "халифата". Но это значит, что "Талибан" общий сигнал из Москвы и Вашингтона еще не прочитал правильно. Поэтому, вероятно, следует ожидать появления новых сигналов на этот счет".

Одним из признаков скоординированной работы российской и американской стороны в отношении талибов, по оценкам кабульских наблюдателей, можно считать и намеченную на сегодня в Москве торжественную встречу представителей РФ и Афганистана, посвященную 100-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили СМИ, участие в мероприятии принимают не только некоторые кабульские политики, но и руководители политического представительства "Талибана" в Катаре. "Очевидно, что под видом отмечания исторической даты российская сторона проведет еще одну встречу с талибами на московской площадке, - считают кабульские эксперты "НГ". – Однако, на этот раз уже не слышно традиционного недовольства от американцев российской самостоятельностью. Вполне вероятно, что эта акция в Москве согласована с представителями США и является элементом общей российско-американской игры против талибов".

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559052120
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