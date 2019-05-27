Между нами, клоунами. Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

18:55 28.05.2019

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одессы Михаилу Саакашвили, сообщает 28 мая официальный сайт главы государства.



Так же как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима.



"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

РБК