 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смерть репейницам! В Туркмении объявлена война... бабочкам
20:03 28.05.2019

Борьба с бабочками: забота об экологии или страх суеверий?

С начала мая во всех городах Туркменистана наблюдается "нашествие" бабочек репейниц, тли и божьих коровок.

19 мая проправительственное издание Ориент поспешило восхититься "красотой, заполнившей город" и объявить подобную аномалию показателем экологического благополучия Ашхабада.

Однако, президент Гурбангулы Бердымухамедов с такой точкой зрения оказался категорически не согласен и приказал очистить столицу от бабочек и других насекомых и избавиться от подобных нарушений экологических норм.

На улицах столицы уже можно увидеть тракторы, разбрызгивающие неизвестные химикаты.

"Хроника Туркменистана" обратилась за комментарием к экологу Андрею Затоке, по мнению которого ничего страшного в этом явлении нет.

– Репейница (Vanessa cardui) – весьма распространенный вид. Питается на сорных растениях – чертополохе, крапиве, тысячелистнике. Вреда никакого не приносит, а сами бабочки съедобны для птиц, ежей и прочих приятных животных, – рассказал эколог.

По его словам, массовое размножение репейницы, как и других насекомых – это периодическое явление, связанное с сочетанием благоприятных факторов. Такие вспышки, как правило, бывают недолгими и заканчиваются массовой гибелью насекомых от хищников, паразитов и болезней. Ничего с этим делать не нужно, все само собой отрегулируется. А вот борьба с бабочками, особенно химическая, приведет к долговременному нарушению экологического равновесия, и плохо будет всем – и птицам, и растениям, и человеку.

– Не следует такими способами бороться и с тлей. Сколько бы ее ни было, в июне она вся исчезнет до осени, потому что не выдерживает жары и активно поедается коровкой. Но если вместе с тлей потравят ее врагов, то осенью тли будет еще больше, потому что она к ядам привыкает лучше коровок и размножается с бешеной скоростью, – предупредил эксперт и призвал власти страны восстанавливать сеть заповедников и проводить ежегодный мониторинг численности насекомых.

– Если Бердымухамедов хочет не гадать, а знать, что происходит в природе Туркменистана, то нужно эту научную сеть восстанавливать и развивать, не стесняясь приглашать специалистов из-за рубежа, как это происходит во всех нормальных странах, – подытожил эколог.

В то же время один из экспертов ХТ (имя не указываем по его просьбе) выдвинул еще одну версию, по какой причине Бердымухамедов приказал бороться с насекомыми.

– Дело здесь вовсе не в заботе об экологии, а в том, что подобные нашествия бабочек, согласно туркменским поверьям, являются плохим знаком и предвещают плохие урожаи и другие несчастья. По этой причине в Ашхабаде начали травить насекомых. Как бы абсурдно это ни звучало, но учитывая тот факт, что президент подвержен влиянию различных суеверий, это объяснение логично и последовательно в контексте его предыдущих "предсказаний" по поводу больших урожаев и благополучных лет, – рассказал собеседник ХТ.

Напомним, что недавно госинформагентство ТДХ объяснило одержимость главы государства числом 7, которое, как оказалось, является "символичным для туркмен".

Бердымухамедов также ежегодно делает предсказания на основе восточного календаря.

Источник - hronikatm.com
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