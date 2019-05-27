Смерть репейницам! В Туркмении объявлена война... бабочкам

20:03 28.05.2019

Борьба с бабочками: забота об экологии или страх суеверий?



С начала мая во всех городах Туркменистана наблюдается "нашествие" бабочек репейниц, тли и божьих коровок.



19 мая проправительственное издание Ориент поспешило восхититься "красотой, заполнившей город" и объявить подобную аномалию показателем экологического благополучия Ашхабада.



Однако, президент Гурбангулы Бердымухамедов с такой точкой зрения оказался категорически не согласен и приказал очистить столицу от бабочек и других насекомых и избавиться от подобных нарушений экологических норм.



На улицах столицы уже можно увидеть тракторы, разбрызгивающие неизвестные химикаты.



"Хроника Туркменистана" обратилась за комментарием к экологу Андрею Затоке, по мнению которого ничего страшного в этом явлении нет.



– Репейница (Vanessa cardui) – весьма распространенный вид. Питается на сорных растениях – чертополохе, крапиве, тысячелистнике. Вреда никакого не приносит, а сами бабочки съедобны для птиц, ежей и прочих приятных животных, – рассказал эколог.



По его словам, массовое размножение репейницы, как и других насекомых – это периодическое явление, связанное с сочетанием благоприятных факторов. Такие вспышки, как правило, бывают недолгими и заканчиваются массовой гибелью насекомых от хищников, паразитов и болезней. Ничего с этим делать не нужно, все само собой отрегулируется. А вот борьба с бабочками, особенно химическая, приведет к долговременному нарушению экологического равновесия, и плохо будет всем – и птицам, и растениям, и человеку.



– Не следует такими способами бороться и с тлей. Сколько бы ее ни было, в июне она вся исчезнет до осени, потому что не выдерживает жары и активно поедается коровкой. Но если вместе с тлей потравят ее врагов, то осенью тли будет еще больше, потому что она к ядам привыкает лучше коровок и размножается с бешеной скоростью, – предупредил эксперт и призвал власти страны восстанавливать сеть заповедников и проводить ежегодный мониторинг численности насекомых.



– Если Бердымухамедов хочет не гадать, а знать, что происходит в природе Туркменистана, то нужно эту научную сеть восстанавливать и развивать, не стесняясь приглашать специалистов из-за рубежа, как это происходит во всех нормальных странах, – подытожил эколог.



В то же время один из экспертов ХТ (имя не указываем по его просьбе) выдвинул еще одну версию, по какой причине Бердымухамедов приказал бороться с насекомыми.



– Дело здесь вовсе не в заботе об экологии, а в том, что подобные нашествия бабочек, согласно туркменским поверьям, являются плохим знаком и предвещают плохие урожаи и другие несчастья. По этой причине в Ашхабаде начали травить насекомых. Как бы абсурдно это ни звучало, но учитывая тот факт, что президент подвержен влиянию различных суеверий, это объяснение логично и последовательно в контексте его предыдущих "предсказаний" по поводу больших урожаев и благополучных лет, – рассказал собеседник ХТ.



Напомним, что недавно госинформагентство ТДХ объяснило одержимость главы государства числом 7, которое, как оказалось, является "символичным для туркмен".



Бердымухамедов также ежегодно делает предсказания на основе восточного календаря.