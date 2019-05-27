 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На освободившихся от пшеницы полях Аркадаг повелел выращивать овощи и клевер
20:06 28.05.2019

На освободившихся после сбора пшеницы земледельческих площадях следует выращивать овощебахчевые, кукурузу, клевер и другие сельхозкультуры. Соответствующее поручение президент Гурбангулы Бердымхумедов дал главам всех велаятов в ходе видеоселекторного совещания 27 мая.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, для сбора урожая зерна в оптимальные сроки и без потерь поручено составить план организованного проведения жатвы, определить необходимое количество комбайнов и автотранспортных средств. Отметим, что 24 мая глава государства подписал Постановление о создании Госкомиссии по контролю за сбором пшеницы.

Было отмечено, что "во время жатвы хлеборобы должны обеспечиваться горячим питанием и всем необходимым".

Президент приказал, что расчеты за сданное зерно должны производиться незамедлительно, в связи с чем в работе "Дайханбанка" и его филиалов на местах не должно быть никаких задержек.

Напомним, что на заседании Кабмина президент поручил полностью насытить внутренний рынок сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

Источник - hronikatm.com
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