Токаев наградил Путина орденом "Нурсултан Назарбаев" (не запутались бы...)

20:09 28.05.2019

Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева



Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева



Нур-Султан, 28 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации главы Казахстана.



Награждение приурочено к 25-летию идеи о создании евразийской интеграции и к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, Токаев отметил особый вклад Путина в расширении сотрудничества между Россией и Казахстаном.



Отметим, что аналогичные награды также были присуждены президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.



Евразийский экономический союз - организация, целью которой является создание единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. На сегодняшний день в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.



По словам президента РФ Владимира Путина, евразийская интеграция позволит укреплять стратегическое партнерство и союзничество между странами-участниками.



Автор: Антон Соколов