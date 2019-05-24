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США развязывают "войну против журналистики"? - Торстен Денклер
22:03 28.05.2019

24 мая 2019 г.
Торстен Денклер | Süddeutsche Zeitung

"Министерство юстиции США предъявило 17 новых обвинений основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Таким образом, американское правительство впервые применяет закон о шпионаже по отношению к медиа. В этом кроется опасность для журналистики и свободы прессы в США, считает информатор Эдвард Сноуден".

Если ранее обвинение против Ассанжа звучало относительно безобидно, - его обвиняли в том, что он помог Чэлси Мэннинг взломать пароль к защищенному компьютеру правительства США, - то теперь в 17 дополнительных пунктах обвинения речь идет почти исключительно о нарушении закона о шпионаже, отмечает автор статьи Торстен Денклер. Ассанжа обвиняют в публикации конфиденциальных военных и дипломатических документов. По каждому из 17 пунктов обвинения он может получить до 10 лет лишения свободы. Теоретически максимальный срок, который может грозить Ассанжу, составляет 175 лет.

"Если Ассанжу действительно вынесут обвинительный приговор по этим обвинениям в одном из американских судов, это может подвергнуть серьезной опасности свободу мнения и свободу прессы, гарантируемые Первой поправкой к Конституции США", - подчеркивает издание. Новые обвинения "можно расценивать как попытку заставить замолчать неугодные медиа". "В будущем на пороге тюрьмы может оказаться любая газета, любое интернет-СМИ, любая ТВ- и радиостанция", - говорится в статье.

Челси Мэннинг, продолжает Денклер, еще в 2013 году приговорили к 35 годам заключения за разглашение государственной тайны. "Это был самый длительный тюремный срок, который когда-либо получал информатор в США. Благодаря Мэннинг мир узнал о военных преступлениях американской армии в Ираке и Афганистане. (...) В конце своего президентского срока Барак Обама помиловал Мэннинг в январе 2017 года. Правительство Обамы подумывало и над тем, чтобы привлечь к суду и Ассанжа, но воздержалось от этого шага. В министерстве юстиции тогда преобладало мнение о том, что обвинительный приговор Ассанжу может нанести непоправимый ущерб свободе мнения и прессы в США", - отмечает издание.

Подобные сомнения, кажется, не исчезли окончательно и в министерстве юстиции Трампа. Так, по данным газеты The New York Times, там якобы придают значение тому, чтобы конституционно-правовые последствия возможного процесса против Ассанжа оказались максимально незначительными, передает Денклер.

"Три пункта обвинения, касающиеся публикации информации, связаны с документами, раскрывающими имена информаторов американского правительства в опасных регионах вроде Ирака или Афганистана. Ассанжа обвиняют в том, что он подверг опасности их жизни. (...) Однако должностные лица, очевидно, не задались вопросом о том, чем эти публикации, расцениваемые министерством юстиции как уголовные преступления, отличаются от обычных журналистских расследований. The New York Times, например, публиковала те же самые документы также без разрешения американского правительства. Однако обвинения Times предъявлено не было", - указывает Денклер.

"Любое правительство, опирающееся на закон о шпионаже для того, чтобы подвергнуть наказанию получение и публикацию конфиденциальной информации, представляет собой "серьезную угрозу" для журналистов", - передает издание слова Брюса Брауна, директора Журналистского комитета по свободе прессы. Информатор Эдвард Сноуден, живущий в изгнании в Москве, в свою очередь, написал в Twitter: "Министерство юстиции только что объявило войну - не только Wikileaks, но и журналистике как таковой", передает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - Инопресса
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