Ковровая бомбардировка: чем грозит пользователям Huawei конфликт фирмы с властями США

00:16 29.05.2019 Администрация Трампа вышла на тропу торговой войны



Дмитрий Мигунов



Американский президент Дональд Трамп официально подтвердил: санкции против китайской телекоммуникационной корпорации Huawei являются частным случаем торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Трамп сказал, что, хотя китайская фирма является "очень опасной", ее судьба все-таки может быть включена в условия торговой сделки, которую Белый дом планирует заключить с Китаем по итогам конфликта. "Известия" разбирались, чем же может завершиться столкновение двух ведущих экономик мира.



Проверка на разрыв



По сути, нынешний конфликт означает, что ни одна из китайских технологических компаний не может быть в полной безопасности. Самый же главный риск заключается в том, что при любом исходе противостояния глобальная телекоммуникационная индустрия, сейчас характеризующаяся глубокой кооперацией и взаимозависимостью, может перестать существовать как единое целое. Вместо нее возникнет группа полностью независимых - и враждебных друг другу - структур.



Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple



Отношения между американским государством и одним из лидеров китайского хай-тека были натянутыми уже довольно давно, еще в "благословенные" времена администрации предыдущего президента Барака Обамы. В 2012 году конгресс США заявил, что китайцы вовсю занимаются шпионажем через оборудование собственного производства, например роутеры, и американский рынок телекоммуникационной техники оказался для Huawei закрытым. Кстати, именно в тот момент Huawei стал в этой сфере производителем номер один, обогнав Ericsson.



Сама корпорация посчитала этот вынужденный уход (по словам председателя совета директоров Гуо Пина) "не очень важной проблемой". Компания продолжила наращивать свое присутствие на рынке смартфонов. К концу прошлого года ее производственные мощности достигли 200 млн штук в год, а по итогам I квартала корпорация опередила Apple, заняв вторую строчку в списке крупнейших производителей смартфонов в мире (после Samsung). Кроме того, Huawei достигла лидерства в области разработки революционной системы беспроводной связи 5G, которая должна позволить проектам "интернета вещей" заработать в полную силу.



Компания Huawei представила первый 5G-модем собственной разработки Balong 5000



Сейчас, после достижения этих высот, угроза санкций со стороны США для компании выглядит намного более опасной. Во-первых, речь идет не только об американском рынке, хотя и про него придется забыть уже всем подразделениям Huawei. Компания будет вырвана из практически всех технологических цепочек. В сильнейшим образом глобализированном мире IT, телекоммуникаций и компьютерной техники это становится действительно сложным вызовом.



Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае

Китайского производителя смартфонов потеснит южнокорейский Samsung



Хотя американская администрация дала контрагентам Huawei трехмесячную отсрочку на сворачивание своего бизнеса с китайской компанией, большинство из них уже начало принимать меры. 33 из 92 основных поставщиков компании базируются в США. Ключевой из них - Google, предоставляющий ОС Android для телефонов Huawei, - уже поспешил объявить, что будет в полной мере соблюдать эмбарго. Однако то же самое делают и компании за пределами США - к примеру, японские Toshiba и Panasonic.



Для европейских, японских, корейских и других иностранных контрагентов такое эмбарго представляет собой совершенно непонятную серую зону, где невозможно, например, предугадать, будет ли отсрочка для партнеров Huawei продлена через три месяца. Прецедентов нет: в прошлом году Вашингтон ввел схожие меры против ZTE, китайской телекоммуникационной компании помельче. Однако ZTE поставили четкие условия - заплатить штраф и перетасовать совет директоров, после чего претензии снимаются. Чего хотят американские власти от Huawei, до сих пор неясно.



Под ударом оказываются все компании, использующие американское оборудование, даже если они слабо связаны с американским рынком. Здесь, конечно, есть широкое поле для судебных разбирательств, но рисковать не хочет никто.



Удар, еще удар



Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией



После введения санкций со стороны США компания направила в российские вузы 140 технологических запросов



Самым болезненным для Huawei является разрыв связей с поставщиками микропроцессоров. Даже прекращение сотрудничества с Google не настолько фатально: система Android имеет вариации с открытым кодом, так что тут еще можно будет что-то придумать. Хотя отсутствие доступа к Google Play Store и поддержки приложений вроде YouTube, Gmail и Google Maps обещает быть довольно болезненным. Выпадение из экосистемы Google может резко снизить привлекательность потребительской продукции Huawei за рубежом (в Китае многие сервисы Google и так запрещены).



Однако микропроцессоры - это проблема более высокого уровня. Основные поставщики, включая Intel, Qualcomm и Xilinx, уже отказались от сотрудничества и заменить их некем: компаний, производящих компьютерные чипы, во всем мире немного. Надо сказать, что в последнее время Huawei весьма активно скупала процессоры впрок и, видимо, имеет их запас на несколько месяцев или даже год. Что делать после того, как склады опустеют? У корпорации есть собственное производство чипов в лице "дочки" HiSilicon, руководство которой призвало сотрудников в сложившихся обстоятельствах "проявить себя настоящими героями". Но и тут возникла загвоздка: архитектуру для собственных процессоров Huawei (как и других лидеров в этой сфере) разрабатывает британская компания ARM, и она тоже намерена присоединиться к режиму санкций. Создание же своей оригинальной архитектуры потребует как минимум нескольких лет. Столько времени у Huawei не будет.



Рядового потребителя трудности у Huawei на первом этапе затронут ограниченно. Google заявляет, что его операционная система и все приложения продолжат работать и обновляться на существующих устройствах в прежнем режиме. А вот на новые телефоны лицензия уже распространяться не будет. Тем не менее Huawei потеряет систему раннего доступа к обновлениям Android и других приложений и будет вынуждена сама доводить их до пользователей. Есть ли у компании такие возможности - вопрос остается открытым.



Китайские стенания: лишится ли рынок смартфонов Huawei

Что ждет пользователей, сделавших выбор в пользу попавших под санкции аппаратов



В перспективе отказ Huawei от Android может привести к интересным последствиям. Компания вынуждена будет увеличить усилия по развитию своего собственного ПО. Как пишет Bloomberg, учитывая доступные Huawei ресурсы, эти намерения совсем не обязательно обречены на провал. Сейчас в Европе общим местом стало недовольство монополией Google, помноженное на недоверие к администрации Трампа. Это создает окно возможностей для других производителей программного обеспечения для смартфонов, в том числе и Huawei, а для самого Google - перспективу потери доли рынка. Впрочем, этот сценарий может реализоваться только в случае, если Huawei справится с проблемой эмбарго на поставки оборудования.



Схожим образом обстоит дело и с исключением Huawei из ассоциации, регулирующей использование SD-карт. Запрет на использование существующего формата microSD коснется только новых телефонов, старые будут работать в обычном режиме. При этом еще в 2018 году компания объявила о разработке собственного формата сменных носителей - NM Card. Впрочем, не очень понятно, как это будет осуществляться в условиях эмбарго, так как выпускать NM Card будет японская Toshiba, а она уже заявила об участии в санкциях против Huawei в части создания микропроцессоров.



Не верь и бойся: чего добьются США запретом на технологии Huawei

На глобальном лидерстве телекоммуникационной компании это не скажется



Допустимые потери



Как бы то ни было, но убытки для Huawei ожидаются серьезные. Задачи, поставленные перед компанией санкциями, не то чтобы совсем не выполнимы, но, безусловно, потребуют колоссальных усилий. Китайское государство, в той или иной форме субсидирующее "национальных чемпионов", наверняка поможет, но будет ли эта поддержка достаточной с учетом, что санкционный список, вероятно, будет расширяться?



В число организаций, взаимодействие с которыми будет возможно только по специальному согласованию с министерством торговли США, войдут производители видеокамер и другой аппаратуры наблюдения - Hikvision и Dahua. Под угрозой находятся девелопер программного обеспечения для распознавания лиц Megvi и разработчик искусственного интеллекта iFlytek. Полный список "пострадавших" будет обнародован позднее.



Опасные связи: США продолжают продавливать запрет 5G от Huawei

Пока из-за скандала теряют должности высокопоставленные чиновники, выручка гиганта растет



Удар такой силы по китайским хай-тек-гигантам может быть частью кампании американских корпоративных лоббистов. Почти все они понесут многомиллионные, если не миллиардные потери при разрыве отношений с Huawei и другими партнерами из КНР. Однако долгосрочная выгода в случае потери конкурентом значительной части рынка может оказаться более существенной. Впрочем, даже более вероятным представляется, что давление на Huawei всего лишь инструмент для достижения американской администрацией своих целей в торговом конфликте с Пекином. Дональд Трамп это признает открыто и не стесняется говорить о том, что если китайцы пойдут на уступки, то и меры против Huawei могут быть смягчены или вовсе отменены. Кстати, подобный разворот влетит в копеечку не только китайской компании, но и ее американским, японским и европейским контрагентам.



Но даже если эмбарго против Huawei будет снято, крайне сомнительно, что, как говорят американцы, business as usual (привычный порядок вещей) вернется. Обыденность ситуации, когда президент США может одним указом разорвать торговые, исследовательские и другие связи с иностранной компанией, потребует особых мер. Как минимум со стороны Китая, но и другие страны могут подключиться к этому процессу. Разработка каждой крупной корпорацией своей собственной операционной системы, производства микропроцессоров окажется лишь малой частью всеобщей гонки за локализацией.



Отрасль IT и микроэлектроники стала первой, которая выросла как подлинно глобальная. В последние 25 лет было нормой, что идеи возникают на одном берегу Тихого океана, а воплощаются на другом. Как замечает Foreign Policy, в новом, формирующемся на наших глазах мире единый всемирный сектор хай-тека разрушается. И корпоративным боссам в США, Китае, Японии, Европе или России пора к этому привыкать. Источник - Известия

