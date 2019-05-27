Европа племен. Налицо "замыливание" результатов выборов в Европарламент, - Э.Лимонов

00:45 29.05.2019

Налицо "замыливание" результатов выборов в Европарламент элитами, в том числе и российскими СМИ, даже самыми, казалось бы, надежными.



Вот судите сами, Интерфакс, к примеру, дает результаты по парламентским транснациональным группам.



Первое место и 179 мест в Европарламенте заняла "Европейская народная партия". При попытке узнать "шо це такэ" - разводишь руками в растерянности, так и не поняв, что такое "Европейская народная партия", какие же силы туда входят? Сиди, догадывайся - какие? Сейчас многие парии не прочь называть себя "народными".



Более понятно, что такое "Прогрессивный союз социалистов и демократов", очевидно в него входят социалисты и демократы, для нее ожидают 150 мест в Европарламенте. Однако как там "постранно" в 28 странах распределяются эти социалисты и эти демократы - даже такой не совсем простой наблюдатель как я, не знает, "не могем знать".



"Альянс либералов и демократов за Европу" - менее загадочен, чем два предыдущих парламентских объединения. Он может получить 107 мандатов, у него третья позиция.



На четвертой позиции - "зеленые" (ну "зеленые" - есть "зеленые"). Тут, вроде, понятно - у них будет 70 мандатов.



Этот безнадежный тезис, похоже, уже надоел и самим генералам альянса. Но приказано следовать ритуалу

У "Европейских консерваторов и реформаторов" - 58 мест бодро рапортует Интерфакс.



"Европа наций и свобод" - 58 мест.



"Европа свободы и демократии" - 56 мест.



Вглядываешься в непонятный простому наблюдателю подзаголовок "Националисты и евроскептики укрепили позиции после очередного уточнения данных", и голову ломит. Вообще из отчета о выборах в Интерфаксе не видно: где эти националисты и евроскептики, которые укрепили?.. В какой из названных групп они скрываются? Ну где они? Где они? Где?



Ночью, в 00.22, мой французский товарищ Yvan Hardoy известил меня, что партия Rassemblement National пришла первой во Франции, получив 23,6% голосов, RN - партия Марин Ле Пен. Это, конечно же, сенсация.



Известил меня, что партия президента Макрона получила 22,6%, пришли, таким образом, вторыми.



Что партия французских "зеленых" (экологисты) получила 13,1%.



.Что Les Republicains (партия бывшего президента Саркози) пришла следующей, - 8,1%.



А дальше уж идет совсем мелочевка. Участвовали же 34 партии.



Обиняком, слушая радио и продираясь через интернет, удалось узнать, что в Италии первой пришла Лига (или Лега? Я был в Италии в прошлом году, там ее пhееименовали в Lega), возглавляемая Сальвини, у них около 30%.



Что в Великобритании лидирует партия сторонников Brexit, у них также около 30%.



В Германии наибольшее количество мандатов получит все же альянс ХДС-ХСС. Однако мест у них будет все же меньше чем было. Германцы люди медленные и консервативные, у них протекают те же процессы, что и во всей Европе, но протекают медленнее.



Не хочется подозревать европейские элиты и, тем более, -отечественную прессу в намеренном сокрытии побед евроскептиков и националистов. Но получается, что сокрытие присутствует. Потому что - ну кто там, к черту, разберет, какие партии и каких стран входят в "Европейскую народную партию"?



Европа не превратилась в одно государство. Посему довольно глупо выдавать нам, "пиплам", результаты выборов в таких единоевропейских категориях. Прямо скажем - в категориях брюссельско-страсбургской бюрократии.



Мы привыкли что Европа - это союз племен. Так что - будьте добры, уважайте наши традиции и мировоззрения.



Объединенной Европы нет, есть Европа племен. Посему -по-старому, по-племенно, давайте результаты.



Победа Марин Ле Пен - важная победа. Нужно о ней говорить. А то, как в КГБ получается: сплошной туман, где плавают неведомые нам "европейские народные партии", "прогрессивные…" и всякие другие "альянсы".