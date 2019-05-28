 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг держится у власти благодаря квазирелигиозному культу личности, - Neue Zurcher Zeitung
00:46 29.05.2019

Правитель Туркмении держится у власти благодаря квазирелигиозному культу личности
"Железной рукой повелевает президент Бердымухамедов пустынной центральноазиатской страной, богатой природным газом. За идеологическую основу эта бывшая советская республика берет традиционные религиозные практики", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Мартин Фишер.

"Суфизм - мистическая и медитативная форма исламской религиозной практики, которую репрессивный режим Туркмении не только терпит, но и активно поддерживает, - отмечает издание. - Центральная Азия исторически была одним из наиболее значимых мест деятельности суфистских учителей вроде Наджиметина Кубры. (...) Сегодняшний режим Туркменистана покровительствует суфистским практикам. Он видит в них альтернативу радикальным формам политического ислама, но, прежде всего, самобытное местное явление, свободное от иностранного влияния".

"Правивший до 2006 года Сапармурат Ниязов особенно использовал суфистское наследие для гротескного культа своей личности. (...) Формирование туркменской нации и письменного языка было здесь в большей степени, чем в других регионах, результатом советской национальной политики. После краха марксизма-ленинизма образовался вакуум. В то время как Таджикистан и Узбекистан выбрали для себя в качестве исторических символов династию Саманидов и завоевателя Тамерлана, у туркменов не было аналогичных примеров центральной власти. Ниязов учредил "заместительную" идеологию. Корану и марксистско-ленинской идеологии он противопоставил собственную, квазисакральную книгу "Рухнама" в качестве учредительного документа туркменского самосознания (...)". Ниязов стал духовным лидером, присвоившим себе почетное звание "туркменбаши", "главы туркмен", говорится в статье.

С этим соотносится и изоляция, которую страна выбрала сама и которая сегодня, называясь модным словом "нейтралитет", является государственной доктриной, отмечает Фишер.

Туркмения, продолжает журналист, обладает огромными месторождениями органического топлива, прежде всего природного газа. Они являются сильной опорой режима. "Ранее распределение доходов среди элиты страны помогало гарантировать ее лояльность президенту Бердымухамедову. Он с удовольствием представляет себя в роли музыкальной звезды, спортсмена или гонщика и, как и его предшественник, является предметом поклонения, купаясь в бесконечных овациях. Телевидение регулярно показывает высокопоставленных функционеров, которые, склонив головы, судорожно записывают безудержные советы президента в записные книжки - или в последнее время в планшеты: смышленые ученики своего учителя, не без сходства с суфистской традицией", - указывает издание.

"Однако, - подчеркивает Фишер, - в последние годы экономическая ситуация в стране значительно ухудшилась. Новостные сайты живущей в изгнании оппозиции и иностранные СМИ все чаще сообщают о потасовках перед продуктовыми магазинами, вызванных тем, что льготные продукты были раскуплены". С начала года в стране отменили и бесплатные газ, воду и электричество, которые до этого считались опорой политической стабильности.

Слабость государства проявляется и в частых вооруженных конфликтах с исламистскими и преступными структурами на границе с Афганистаном. Туркмения не только является транзитной страной в контрабанде наркотиков, но и сама испытывает существенные проблемы с наркоманией. "Драконовские наказания за преступления, связанные с наркотиками, противоречат большому числу амнистированных преступников в этой сфере", - говорится в статье.

К тому же в Туркмении не применяются обычные для других стран региона меры по предотвращению терактов, например, на вокзалах. "Кажется, ресурсы, необходимые для полного контроля, ограничены. Лояльность сил безопасности, вероятно, тоже привязана к послаблению, позволяющему брать взятки". Многие туркмены уезжают на заработки в Россию или Турцию. "Именно в такие тяжелые времена аскетизм в духе традиции суфистских святых вроде Кубры, очевидно, приходится кстати режиму", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

28 мая 2019 г.
Мартин Фишер | Neue Zürcher Zeitung

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559079960
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