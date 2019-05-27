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    Таджикистан   | 
Героин нашего времени. Шерали Табаров и его нарко-империя, - "Известия"
00:51 29.05.2019

Героин нашего времени: наркоторговцу из Таджикистана утвердили пожизненный приговор
Шерали Табаров и его преступная империя

Иван Петров

Исторический приговор о пожизненном заключении для наркоторговца Шерали Табарова, вынесенный Мособлсудом в декабре 2017 года, был признан законным и оставлен в силе Верховным судом. "Известия" следили за ходом расследования резонансного дела. Кто такой Табаров и как его ловили - в материале "Известий".

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Один из создателей и активный член международного героинового синдиката, Шерали Табаров, проведет остаток жизни в российской колонии для особо опасных преступников. "Впервые вступил в законную силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - сообщила Ирина Волк на прошлой неделе.

Табаров посвятил наркотрафику всю свою жизнь - ему удалось вовлечь в бизнес по поставке афганского героина в Россию и страны Европы сотни людей разных национальностей. По масштабу своей деятельности и объему доходов он вполне мог бы поспорить с одиозным колумбийцем Пабло Эскобаром. Бизнес Табарова ликвидировали совместными усилиями полицейские из нескольких стран, но первую скрипку в спецоперации сыграли российские стражи порядка.

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Как устроена героиновая логистика

Тонны контрабандного героина хлынули в страны постсоветского пространства в начале 90-х годов прошлого века. Подстегнула этот вид преступной деятельности гражданская война в Таджикистане (1992–1997). Эта бывшая советская республика граничит с Афганистаном - главным производителем диацетилморфина на планете. Для того чтобы финансировать политическую борьбу, оппозиция в Таджикистане организовала наркотрафик из исламской республики в Россию и дальше, в Европу. Основной путь караванов с героином пролегал через Горно-Бадахшанскую автономную область. После нормализации политической ситуации в регионе схемы доставки героина продолжили свое существование. Бизнес попросту перешел под контроль близких к властным кругам элитам.

Чрезвычайно прибыльный бизнес очень недолго оставался "диким", фактически в то время было достаточно хорошего организатора, который бы сумел договориться с партнерами в разных странах и найти подход к коррумпированным представителям власти. Одним из таких "менеджеров" стал Шерали Табаров. Его взлет начался по итогам знакомства с полевым командиром Абдулвохидом валади Абдулкудусом. В свое время они сидели в одной колонии в Таджикистане.

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Боевик после освобождения из тюрьмы начал поставлять в Таджикистан караваны героина своему бывшему сокамернику и его сообщникам. Причем афганец брал на себя самую сложную и опасную часть трафика - нередко с боем, под огнем пограничников, продвигался со своим товаром к таджикско-афганской границе. Дальше уже подключались сообщники Табарова. Поставка была первична, деньги афганцы получали постфактум, часто после реализации товара. Но партнеры прекрасно понимали, с кем имеют дело - афганец запросто мог пересечь реку Пяндж (по ней идет граница) со своим отрядом и расправиться с теми, кто обманул его в Таджикистане. Поэтому обманывать партнеров в этой сфере не было принято.

Боевики в Афганистане приобретают у фермеров 50-процентный героин по цене $1 тыс. за килограмм, после пересечения границы стоимость увеличивается в 3–4 раза (до $4 тыс.). В России оптовая цена такого же по качеству вещества составляет уже $20 тыс. за килограмм. Но до этого момента нужно еще расфасовать товар, транспортировать его, переправить через границу - а это целая армия курьеров, бандитов, посредников, чиновников, которым нужно заплатить. Табаров отвечал за российское направление и полностью справлялся с этой работой.

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Одно время популярным каналом была доставка по железной дороге. Но в последние годы преступникам стало все тяжелее преодолевать кордоны - они теряли товар во время облав и не могли выполнить обязательств перед поставщиками. Поэтому мафия отдала предпочтение фурам. Провезти героин напрямую из Таджикистана в Россию стало крайне затруднительной задачей, поэтому груз начали "оформлять" странами Евразийского союза. Часто водители грузовиков не были посвящены в планы наркокартеля о перевозке наркотиков, их использовали вслепую.

Во время одной из таких проверок в ходе международной операции полицейские изъяли пять партий героина общим весом свыше 600 кг. Груз находился в тайниках, выдолбленных в поддонах и в картонных стенках ящиков.

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О топ-менеджере наркокартеля по имени Шер (перевод с таджикского на русский - лев) наркополицейские узнали в 2013 году - курьеры и наркодилеры знали Табарова под таким прозвищем. Однако псевдоним не давал никаких зацепок - слишком многие прикрывались этим прозвищем: оно считается престижным. Но вскоре от свидетеля по делу следователи получили еще несколько деталей о личности босса - например, его прозвище в узком кругу - Каду, что на русский переводится как "тыковка". Дело в том, что бандит родом из района в Таджикистане, где этот овощ выращивают в огромных масштабах. После долгого анализа данных следствию удалось вычислить Шерали Табарова.

Его поймали в октябре 2014 года, он контролировал поставку партии в 200 кг, находясь в России по поддельным документам на имя Хайриддина Бобохонова.

Повезло, что в отечественной базе данных сохранились отпечатки пальцев преступника. В 2003 году он был осужден к 10 годам колонии Инзенским райсудом Ульяновской области. По запросу властей Таджикистана он тогда был экстрадирован на родину. Там его досрочно освободили, и он взялся за старое - продолжал посещать Россию с "деловыми" поездками по подложным документам.

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Потеря последней партии привела к разборкам в Таджикистане - нужно было отчитываться перед афганскими боевиками за утерянную партию товара, началась грызня в стане посредников. Это привело к убийству двух членов картеля, которые отказались возместить издержки, связанные с утерей груза (такая страховка закладывается в бюджет преступного сообщества).

Кто за старшего

Табаров был приговорен к пожизненному сроку не только в России, но и на родине - заочно. Там же пожизненное получил его компаньон по бизнесу Абдулазиз Усмонов (по прозвищу Ходжи Самандар). Его признали виновным в убийстве братьев Каримовых - это они отказались выплатить партнерам страховку после потери российского груза. Расправа была демонстративной, чтобы оправдаться перед афганскими поставщиками.

Сейчас следственный департамент МВД, направивший многотомное дело Табарова в суд, сосредоточился на еще одном члене героинового наркокартеля - Джурабеке Боймуродове. Его считают одним из главных действующих преступников, контролирующих канал поставки героина в Россию. Этот человек имеет опыт ведения боевых действий, в прошлом он служил в специальных подразделениях МВД Таджикистана.

Источник - Известия
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