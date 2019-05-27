ХХI век- война двух великих стен. Чем Оружие страшней – тем властители тупей, - Тимур Зульфикаров

07:13 29.05.2019

Милые друзья!

Апостол Павел говорил : "... Более всего пекитесь о том , чтобы пророчествовать..."

Известно, что 21 век - это борьба двух империй - акул : США и Китая.



Известно, что акулы живут только тогда, когда движутся и поедают других...

Жрец - посланник США - этих Соединненых Штатов Ада, Киссенджер как-то обмолвился: " Война с Китаем обойдется нам, американцам в 30 миллионов... русских..."

Тысячелетний мудрец Ходжа Насреддин предупреждает нас, чтоб мы не вступали в этот Грядущий Огнь!..



В этом соль всех пророчеств, чтоб Беду отсрочить...



ХХI ВЕК – ВОЙНА ДВУХ ВЕЛИКИХ СТЕН



Тысячелетний Ходжа Насреддин,



Взирая на Мировую Историю, сказал:



- Чем Оружие страшней – тем властители тупей…



Чем Власть тупей – тем острей ножи ее палачей…



И урожай иуд щедрей…



Мудрец продолжил:



- В 21 веке Трехтысячелетняя Великая Китайская Стена



Сразится … схлестнется



С Трехтысячелетней Иудейской Стеной Плача…



Кто победит?..



В кровавоатомной Войне Стен?..



Иль останутся лишь Великие Развалины?..



А потом – Огнь?..



А потом -Потоп?..



А потом – Одиночество Ноя?..



Не дай, Господи…



О, Хозяин всех стен!..

А нужны ль Твоему Человечеству стены?..



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Комментарии Написать свой комментарий

Евгений

Волобуев

28 мая 2019 в 12:26 Оценить комментарий:

Война, дорогой Тимур, конечно же, не нужна нам. Но, чтобы не было войны, нужно сплочение людей.

Как его, сплочение, достигнуть? Есть много объективных путей, кроме вниманию научениям таких великих мыслителей, как Вы, уважаемый Тимур. Я бы выделил из них, этих много, три направления.

!. Сплочение людей постигается изучением алгоритма развития человечества и следованием по человеческому пути развития. Ведь война, это проявление античеловеческого. Значит, надо настаивать на человеческом.

Человечество следовало из первобытного общества в рабовладельческое, потом в феодальное, потом в капиталистическое (социалистическое). Теперь, после гибели капитализма (социализма) в 1976 г., когда, после отмены золотопаритетности денег, выпуск денег изменился, капиталисты перестали получать выпускаемые незолотопаритетные деньги, превращенную прибавочную стоимость, и исчезли, человечество начало входить в коммунизм. Нам надо вникнуть в происходящее, в то, что сотворило человечество, куда оно устремилось, и показать это человеческое устремление человечества в коммунизм всему человечеству.

2. Использование сплачивающих моментов, используемых уже человечеством. Прежде всего, это использование важнейшего экономического общего фактора - общих выпускаемых денег, как оценки общего труда. То есть надо добиваться законного (бюджетного) направления населению России, всем и каждому, УЖЕ выпускаемых общих денег в России, переходя к формированию общей валюты для всего человечества.

3. Постановка общих целей для спасения и развития человечества. Это могут быть экономические, экологические и прочие цели. Но я бы здесь выделил главную цель: формирование первооткрывательского устремления человечества на постижение выхода человечества в глубокий космос.



Арина

Черкасова

28 мая 2019 в 13:59 Оценить комментарий:

Зло пожрет само себя.



Евгений

Волобуев

28 мая 2019 в 15:08 Оценить комментарий:

Вы про что, Арина?



Светлана

Тамбовцева

Сегодня в 05:31 Оценить комментарий:

Зло не сдается, оно стремится уничтожить Добро и править безраздельно, торжествуя, до победы в мировом масштабе. Бог и дьявол, Добро и Зло - две противостоящие, взаимоисключающие Силы. Со злом не может быть примирения, теплохладности, оно ожесточает сердца людей.



Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: " Россия,... борись со всяким злом данным тебе от Бога оружием Святой Веры, Божеской мудрости, правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью твоих сынов". Борись!!!



Светлана

Тамбовцева

Сегодня в 07:48 Оценить комментарий:

Возможен альтернативный вариант событий. Позвольте, дорогой Тимур, без обиды?



Новый мировой порядок, который предполагает единое правительство, единую экономику, единую идеологию, единую религию, отвечает устремлениям иудаизма.



США - орудие в руках еврейской закулисы. Вот что писал классик американской литературы Г.Мелвилл: "Мы, американцы, - особые, избранные люди, мы - Израиль нашего времени; мы несем ковчег свобод миру". Они организуют заговор сионо-масонской закулисы против Европы. В заключительный период истории столкнутся интересы 3-х главных религиозных культов: христианства, ислама и иудаизма.



На один век от начала ХХ и до начала ХХI вв. придутся три разрушительные войны. Первая мировая (1914-1918) пришлась на первое поколение ХХ в. Вторая мировая (1939-1945) - на второе. Третья мировая придется на 3-4-5 поколения.



Масоны осуществят план о 3-х мировых войнах, разработанный в конце ХIХ века еврейскими шахматными игроками с целью сокрушения сильных христианских государств и установления власти иудеев. Они начнут кровавый Холокост европейцев для создания Новой Европы, где господствовать будет "аристократия благородной еврейской расы", как писал идеолог создания Соединенных Штатов Европы масон Куденхоф-Калерги.



Кровавые войны, развязанные против мусульман в начале ХХI в., поднимут весь мусульманский мир в мщении ослабленной Европе. Мусульмане будут использованы закулисными " мудрецами", их принесут в жертву. Вдохновленные идеями радикального ислама мусульмане придут в Европу (частично уже пришли) обращать безбожных европейцев в "Закон Арабский", т.е. религию Пророка Мухаммеда. Два мира встанут непримиримо, истребляя друг друга.



А китайцы? Они будут над схваткой. Сидеть на дереве, как гласит их премудрость, и посматривать, как соперники уничтожают друг друга. Потом беспрепятственно придут в Европу. Напоследок. России они не будут страшны, и стенка не пойдет на стенку. Китай выступит против США и Израиля.



Не случайно Иоанн Богослов пишет: "Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнца"(Откр.16,12). Шестой Ангел с чашей гнева Божьего - предпоследний, Седьмой заканчивает земную историю.