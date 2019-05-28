Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин

07:17 29.05.2019

На учениях "Центр-2019" военные двух стран отразят условную атаку исламистов

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

28.05.2019



201-я база в Таджикистане – крупнейшее военное формирование России за рубежом.

Россия продолжает укреплять свои оборонные плацдармы в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. Эта страна имеет самую протяженную на постсоветском пространстве границу с неспокойным Афганистаном. В Таджикистане находится российская 201-я военная база (ВБ), которая организационно входит в состав Центрального военного округа (ЦВО). С очередной инспекцией ее 28 мая посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, состоялись его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром обороны республики Ширали Мирзо.



Таджикский лидер сказал Шойгу, что "развитие отношений стратегического партнерства с Россией является приоритетом внешней политики" его страны. Глава Минобороны РФ заявил о заинтересованности совместного с Душанбе укрепления региональной безопасности.



Минобороны РФ сообщило, что Шойгу "заслушал командование базы о темпах оснащения новыми видами боевой техники, совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения". А с таджикскими представителями обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также планы совместного применения войск и обучения военнослужащих республики. Как сообщил Шойгу, "в этом году дополнительная группа офицеров Таджикистана начнет учебу в российских вузах", а воинский контингент таджикской армии "примет участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Центр-2019".



Несколько эпизодов СКШУ пройдут на территории Таджикистана на военных полигонах Самбули и Ляур. "Также военнослужащие двух стран будут вместе решать учебно-боевые задачи на учениях ОДКБ "Боевое братство", – сказал Шойгу. Одним из важнейших мероприятий совместной боевой подготовки он назвал Армейские международные игры, которые состоятся в России и ряде стран в августе.



Главное внимание Москвы и Душанбе приковано к подготовке СКШУ, которое пройдет осенью этого года в РФ и ряде стран – союзниц по коллективной обороне (ОДКБ). В Таджикистане маневры будут организованы недалеко от границы с Афганистаном, прикрывать которую, по замыслу учений, должна совместная российско-таджикская объединенная военная группировка. Это свидетельствует о высокой интеграции армий двух стран. Фактически армия Таджикистана сегодня представляет собой сколок Российской армии, она полностью оснащена российскими вооружениями и имеет сходную организационно-штатную структуру. При этом военнослужащие 201-й ВБ практически полностью взяли на себя подготовку таджикских младших военных специалистов.



Как сообщил недавно командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, российские военные в 2019 году обучат более 1,5 тыс. младших специалистов для армии Таджикистана. В пресс-службе ЦВО уточнили, что "российские инструкторы обучают таджикских военнослужащих по специальностям: наводчик-оператор танка Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2, наводчик бронетранспортеров БТР-80, механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, самоходных орудий 2С1 "Гвоздика". Таким образом, военные изучают относительно современные виды боевой техники и вооружений, которые РФ поставила Таджикистану.



По открытым данным, только с 2005 по 2010 год Таджикистану было безвозмездно передано 13 882 единицы стрелкового оружия и средств ближнего боя, 1055 единиц военной техники, в том числе 317 единиц бронетанкового вооружения. В совокупности стоимость этих вооружений более 1 млрд долл. Такая военная помощь продолжается. К примеру, в 2017 году таджикские военные получили танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы и зенитные установки, вертолеты, медицинское оборудование, большое количество стрелкового оружия. А в феврале с.г. Таджикистану были переданы РЛС и средства ПВО на сумму более 9 млн долл.



"Передача упомянутой продукции военного назначения осуществилась в рамках выполнения программы модернизации национальных вооруженных сил. Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы", – информирует Минобороны РФ.



"Этот вопрос связан с ситуацией в соседнем Афганистане", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Он сослался на недавние слова генерала Лапина, который сообщил, что "на центральноазиатском стратегическом направлении сохраняется устойчивая тенденция ухудшения военно-политической обстановки, которая к 2020 году способна достичь кризисного значения. В Афганистане на 30% возросла террористическая активность талибов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в три раза увеличилась численность бандформирований "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) по сравнению с 2016 годом".



Подобную статистику 21 мая в Душанбе озвучил и глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. По его данным, около 5 тыс. террористов, связанных с ИГ, находятся в северных провинциях Афганистана. "Значительную их часть составляют граждане СНГ, ранее воевавшие в Сирии". Директор ФСБ отметил, что террористы продолжают проникать в страны СНГ, происходит их сращивание с организованной преступностью.