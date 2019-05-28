 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.05.2019
08:56  Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:30  Конец басен про глобализм и свободу, - А.Нарышкин
07:25  Евразийская пятилетка. Высший экономический совет ЕАЭС собрался в Нур-Султане, - "Къ"
07:22  Рискнет ли Америка воевать с Ираном, - А.Шарковский
07:19  КНР готовится к контролируемому ущербу, - О.Соловьева
07:17  Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин
07:13  ХХI век- война двух великих стен. Чем Оружие страшней – тем властители тупей, - Тимур Зульфикаров
00:51  Героин нашего времени. Шерали Табаров и его нарко-империя, - "Известия"
00:46  Аркадаг держится у власти благодаря квазирелигиозному культу личности, - Neue Zurcher Zeitung
00:45  Европа племен. Налицо "замыливание" результатов выборов в Европарламент, - Э.Лимонов
00:16  Ковровая бомбардировка: чем грозит пользователям Huawei конфликт фирмы с властями США
00:15  Из гастарбайтера - в джихадиста. Как в Москве вербовали в террористы
Вторник, 28.05.2019
22:03  США развязывают "войну против журналистики"? - Торстен Денклер
21:13  Выборы в Прибалтике – новая стратегия Запада и последние надежды русских, - А.Топоров
20:09  Токаев наградил Путина орденом "Нурсултан Назарбаев" (не запутались бы...)
20:08  Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 2, - Б.Мусаев
20:06  На освободившихся от пшеницы полях Аркадаг повелел выращивать овощи и клевер
20:03  Смерть репейницам! В Туркмении объявлена война... бабочкам
18:55  Между нами, клоунами. Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
17:02  Москву и Вашингтон подозревают в совместной игре против талибов
16:56  Таджикистан. Портрет негодяя
16:48  В Ташкенте пышно принимают президента Германии Штайнмайера
15:04  Ферганский хоким Ганиев обещает "вырвать кишки и обмотать ими их головы" нерадивым подчиненным
13:50  Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью, - К.Карабеков
09:37  В бой идут одни "старики": почему в Казахстане нет молодых политиков?
09:35  Кто и как выбирал ханов в казахской степи: мифы и правда
09:14  Ярош пообещал повесить Зеленского на Крещатике... Сашко Билый, дубль 2
09:06  Чем закончится торговая война между США и КНР? - Сяо Гэн
09:05  Как жить в Туркменистане, если к власти придут исламисты? - У.Бейсембаев
09:03  О чем сообщает миру американская травля Huawei? - В.Павленко
09:02  Материальная Священная война: интересы и привилегии крестоносцев. Новая книга С.Лучицкой
09:00  США удалось сорвать один из контрактов (марокканский) на поставки российских С-400
08:52  Россия потребовала объяснений от Китая. За проверку переписки в мессенджерах на границе
08:41  В новые минсельхозы Киргизии двинули ошмяка Чодуева, в минэкономы - северянина Муканбетова
08:30  Аппарат правительства Киргизии в ранге министра возглавит иссыккулец Самат Кылжыев
08:23  1989 год: розовые мечты советских фантазеров. Как умирал СССР, - В.Бурт
08:22  Зеленский между Коломойским и Трампом, - В.Пироженко
08:02  МИД Казахстана о ситуации в Синьцзяне: "внутреннее дело Китая"
07:38  Китайский ВВП вырос из спецсделок и ограничивается их результатами, - Д.Бутрин
07:35  Европарламент расшатывают с обеих сторон. Двухпартийную систему потеснили и справа, и слева, - "Къ"
07:22  Командир российский 999-й авиабазы в Киргизии полковник Янкин рассказал о службе
06:36  Из-за горшка не видно... 28-летнего мажора бир-боловца Токтогазиева не пустили в кресло Минсельхоза Киргизии
00:58  Вашингтон обеспокоен экспансией Пекина в Африке, - А.Шарковский
00:36  Узбекистан. А судьи – где? Часть 1, суды по гражданским делам, - Н.Кунгуров
00:33  Айнура Аскарова (№52 списка "Кыргызстана") стала Депутатом КырПарламента
00:32  Будем на связи: РФ предлагает ввести единые тарифы на звонки в ЕврАзЭС
00:30  Stratfor: Как новый президент Казахстана будет рулить страной при глобальном соперничестве сверхдержав
00:25  Виноваты ли курды в развале Сирии, - С.Иванов
00:15  Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
Понедельник, 27.05.2019
23:16  В ракету "Союз" сразу после старта с Плесецка ударила молния
21:25  Узбекистан начал экспорт картошки в... Украину. Хохлы дожили...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин
07:17 29.05.2019

На учениях "Центр-2019" военные двух стран отразят условную атаку исламистов
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
28.05.2019

201-я база в Таджикистане – крупнейшее военное формирование России за рубежом.
Россия продолжает укреплять свои оборонные плацдармы в Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. Эта страна имеет самую протяженную на постсоветском пространстве границу с неспокойным Афганистаном. В Таджикистане находится российская 201-я военная база (ВБ), которая организационно входит в состав Центрального военного округа (ЦВО). С очередной инспекцией ее 28 мая посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, состоялись его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром обороны республики Ширали Мирзо.

Таджикский лидер сказал Шойгу, что "развитие отношений стратегического партнерства с Россией является приоритетом внешней политики" его страны. Глава Минобороны РФ заявил о заинтересованности совместного с Душанбе укрепления региональной безопасности.

Минобороны РФ сообщило, что Шойгу "заслушал командование базы о темпах оснащения новыми видами боевой техники, совершенствовании военной и социально-бытовой инфраструктуры соединения". А с таджикскими представителями обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также планы совместного применения войск и обучения военнослужащих республики. Как сообщил Шойгу, "в этом году дополнительная группа офицеров Таджикистана начнет учебу в российских вузах", а воинский контингент таджикской армии "примет участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Центр-2019".

Несколько эпизодов СКШУ пройдут на территории Таджикистана на военных полигонах Самбули и Ляур. "Также военнослужащие двух стран будут вместе решать учебно-боевые задачи на учениях ОДКБ "Боевое братство", – сказал Шойгу. Одним из важнейших мероприятий совместной боевой подготовки он назвал Армейские международные игры, которые состоятся в России и ряде стран в августе.

Главное внимание Москвы и Душанбе приковано к подготовке СКШУ, которое пройдет осенью этого года в РФ и ряде стран – союзниц по коллективной обороне (ОДКБ). В Таджикистане маневры будут организованы недалеко от границы с Афганистаном, прикрывать которую, по замыслу учений, должна совместная российско-таджикская объединенная военная группировка. Это свидетельствует о высокой интеграции армий двух стран. Фактически армия Таджикистана сегодня представляет собой сколок Российской армии, она полностью оснащена российскими вооружениями и имеет сходную организационно-штатную структуру. При этом военнослужащие 201-й ВБ практически полностью взяли на себя подготовку таджикских младших военных специалистов.

Как сообщил недавно командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, российские военные в 2019 году обучат более 1,5 тыс. младших специалистов для армии Таджикистана. В пресс-службе ЦВО уточнили, что "российские инструкторы обучают таджикских военнослужащих по специальностям: наводчик-оператор танка Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2, наводчик бронетранспортеров БТР-80, механик-водитель танка Т-72, боевой машины пехоты БМП-2, самоходных орудий 2С1 "Гвоздика". Таким образом, военные изучают относительно современные виды боевой техники и вооружений, которые РФ поставила Таджикистану.

По открытым данным, только с 2005 по 2010 год Таджикистану было безвозмездно передано 13 882 единицы стрелкового оружия и средств ближнего боя, 1055 единиц военной техники, в том числе 317 единиц бронетанкового вооружения. В совокупности стоимость этих вооружений более 1 млрд долл. Такая военная помощь продолжается. К примеру, в 2017 году таджикские военные получили танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гаубицы и зенитные установки, вертолеты, медицинское оборудование, большое количество стрелкового оружия. А в феврале с.г. Таджикистану были переданы РЛС и средства ПВО на сумму более 9 млн долл.

"Передача упомянутой продукции военного назначения осуществилась в рамках выполнения программы модернизации национальных вооруженных сил. Российская сторона рассматривает указанную Программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы", – информирует Минобороны РФ.

"Этот вопрос связан с ситуацией в соседнем Афганистане", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Он сослался на недавние слова генерала Лапина, который сообщил, что "на центральноазиатском стратегическом направлении сохраняется устойчивая тенденция ухудшения военно-политической обстановки, которая к 2020 году способна достичь кризисного значения. В Афганистане на 30% возросла террористическая активность талибов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в три раза увеличилась численность бандформирований "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) по сравнению с 2016 годом".

Подобную статистику 21 мая в Душанбе озвучил и глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. По его данным, около 5 тыс. террористов, связанных с ИГ, находятся в северных провинциях Афганистана. "Значительную их часть составляют граждане СНГ, ранее воевавшие в Сирии". Директор ФСБ отметил, что террористы продолжают проникать в страны СНГ, происходит их сращивание с организованной преступностью.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559103420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2019 года №50
- Председатель Сената Парламента приняла Посла США
- Н.Нигматулин: необходимо развивать потенциал межпарламентского сотрудничества со Словакией
- Система профтехподготовки должна давать качественные знания и гарантировать трудоустройство кадров – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Агитационные встречи кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой прошли в Северо-Казахстанской области
- Более ста предложений граждан вошло в план антикоррупционных мер в органах внутренних дел
- В Сенате рассмотрен законопроект о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  