Рискнет ли Америка воевать с Ираном, - А.Шарковский

07:22 29.05.2019

Западная пресса рисует апокалипсическую картину войны США с Исламской Республикой



Отношение к возможной войне США против Ирана среди американских политиков и военных разнится в широком спектре от откровенно ястребиного подхода к проблеме до откровенно пацифистского. Сейчас наиболее цитируемыми являются примирительные высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Исламской республики: "Мы не собираемся менять режим (в Иране. – "НГ"), наша цель – нераспространение ядерного оружия". Но, несмотря на это, в Штатах все же превалирует мнения, что войны с Ираном не избежать.



И пацифисты, и ястребы в США согласны в том, что нынешняя политика экономического давления на Тегеран неизбежно приведет к открытому военному противостоянию. Действительно, даже весьма умеренный по отношению к Западу президент Ирана Хасан Рухани ранее высказывавший намерения идти на уступки, сейчас сменил тон своих заявлений, в частности, говоря об обогащении урана.



Сторонники максимально жестких действий по отношению к Тегерану мотивируют свою позицию тем, что Иран эволюционирует в технологическом отношении. По их мнению, было бы разумнее обратить Иран в руины сейчас, пока он слаб, чем воевать с ним через десять лет, когда он значительно окрепнет.



В американской элите наблюдается странный перекос. Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан попытался смягчить ситуацию и стремится не идти на вооруженный конфликт с Исламской Республикой, заявляя: "Мы не хотим, чтобы ситуация обострилась. Речь идет о сдерживании, а не о войне". А глава американской дипломатии Майк Помпео выступает откровенно в роли ястреба. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей воинственной риторике превзошел всех своих коллег. О нем стоит сказать еще пару слов. Человек он сугубо штатский, а в студенческие годы был активистом молодежного движения против войны во Вьетнаме.



Ныне действующие американские санкции направлены на значительное ослабление экономии Ирана и, по мнению большинства экспертов, являются первым шагом пути, ведущим к войне. В западных СМИ указывают на идентичность этой истории с той, что происходила в Ираке до событий 2003 года. Пресса также напоминает, что эта операция, известная под наименованием "Шок и трепет", прошла в темпе блицкрига, но затем 8 лет оккупации превратились для американской армии в настоящий кошмар. По данным БиБиСи, Штаты тогда потеряли 4487 своих солдат убитыми, израсходовали по разным данным от 802 млрд до 3 трлн долл. При этом в Ираке погибло не менее 100 тыс. граждан.



Эксперты поминают, что Ирак перед началом кампании уже был значительно ослаблен и, по сути, находился в международной изоляции, воздушное пространство его северной и южной территорий контролировалось авиацией США. Напротив, Иран, обладающий значительно большим военным потенциалом, не собирается сдаваться. Его лидеры полны решимости идти до конца. На случай войны Иран имеет возможность получать вооружения из России, Китая и Северной Кореи. В тылу у американских войск, наступающих с территории Ирака, будет находиться мощное шиитское ополчение. Впрочем, и иракское правительство тяготеет к Тегерану и вряд ли станет надежным союзником США в этой войне. Та же ситуация ждет американские силы, которым предстоит наступать с территории Афганистана - у них в тылу окажутся шиитские военизированные формирования хазарейцев.



К тому же Иран уже сейчас достиг значительных результатов в разработке высокотехнологичного оружия и продолжает его совершенствовать. На странице в Facebook иранского военного ведомства опубликованы фотографии учений стелс-беспилотников Shahed-171, которые наносят воздушные удары высокоточными боеприпасами.



По мнению американских СМИ, тех сил, которыми США сейчас располагают в ближневосточном регионе, явно недостаточно даже для того, чтобы обороняться. И направление туда дополнительно 1500 военнослужащих в принципе ничего не меняет.



Специалисты указывают, что война в Иране будет более затратной, намного более разрушительной и более смертоносной, чем это наблюдалось за весь период с 2003 года по настоящее время в Ираке.



Иллюстрируя нецелесообразность новой бойни, National interestу казывает, что вашингтонский истеблишмент не приспособился к стратегической реальности в Ближневосточном регионе. По мнению издания, политики преувеличивают его важность для США. Для них регион имеет огромное политическое и экономическое значение из-за обилия нефтяных запасов.



National interestсчитает, что интересы США на Ближнем Востоке, на самом деле, довольно узки и сводятся к запасам там углеводородов. Мировой энергетический рынок диверсифицировался на альтернативные источники, Соединенные Штаты значительно расширили собственную добычу нефти и являются крупнейшим производителем ее на планете и крупнейшей страной-экспортером нефти, в феврале Америка продавала за рубеж 3,6 миллиона баррелей в день. Это означает, что Персидский залив больше не является геополитическим приоритетом для внешней политики США.



Эксперты указывают, что на самом деле Вашингтон и Тегеран вовлечены в долгосрочную геополитическую борьбу на всем Ближнем Востоке, которая будет длиться десятилетиями – во многих отношениях похожую на борьбу Вашингтона и Пекина за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в более широком Индо-Тихоокеанском регионе. К тому же Иран (следуя примеру России и Китая) уже сейчас создал так называемые зоны A2/AD, которые защищены всеми видами вооружений, ему доступными, вплоть до кибернетического, что создаст многие неприятности в виде неприемлемых потерь для войск США и их союзников в случае войны.



National interestподчеркивает, что "для начала, ключевым моментом станет сюрприз, Иран нанесет массированный удар с применением комбинированных вооружений, используя прибрежные радары, средства РЭБ, беспилотники и гражданские суда в попытке сокрушить боевую мощь американских сухопутных войск, авиации и флота". Иран использует коммерческое морское движение и беспорядок на берегу, чтобы маскировать маневры своих сил и препятствовать действиям США. Иран, вероятно, будет стремиться сокрушить противоракетную оборону США и партнеров с помощью залпов менее точных ракет, прежде чем использовать свое высокоточное оружие для уничтожения незащищенных самолетов и других военных платформ. Прокси-формирования будут атаковать передовые базы, используя минометы и управляемые ракеты, а также радиационные боеприпасы для уничтожения радаров и узлов связи.



Иран также попытается заблокировать Ормузский пролив, плотно минируя его. И апокалипсическая картина войны с Ираном, которую рисует американская пресса, и доводы, направленные против нее, свидетельствуют о колебаниях во властных структурах США на этот счет. Но обстановка складывается нервозная и это ничего хорошего не сулит.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

28.05.2019