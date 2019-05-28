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Евразийская пятилетка. Высший экономический совет ЕАЭС собрался в Нур-Султане, - "Къ"
07:25 29.05.2019

Во вторник в столицу Казахстана прибыл российский президент Владимир Путин, который на следующий день примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Оно будет юбилейным - ровно 25 лет назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев огласил идею о евразийской интеграции, а самому договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) исполнилось пять лет. По такому случаю главы государств-членов ЕАЭС готовят совместное заявление. Кроме того, как ранее анонсировал "Ъ", участники встречи выберут почетного председателя ЕАЭС. Им станет Нурсултан Назарбаев.

Вечером 28 мая Владимир Путин прибыл в Нур-Султан, чтобы до заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) успеть встретиться с экс-президентом Казахстана и пожизненным Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым. "У нас основные мероприятия завтра. А приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично",- сказал господину Назарбаеву президент России. Отношения между двумя странами он охарактеризовал как образцовые. Кроме того президент России подтвердил, что Нурсултан Назарбаев, как ранее анонсировал "Ъ", будет назначен почетным председателем ЕАЭС. "Хочу выразить уверенность и надежду на то, что с вами в новом качестве, в качестве почетного председателя нашего объединения, мы будем продолжать работать вместе и еще многое сделаем на пути укрепления двусторонних отношений России и Казахстана и на путях развития интеграционного объединения",- сказал Владимир Путин.

Впрочем, российский президент был не единственным, кого накануне заседания принял господин Назарбаев. Еще днем он встретился с президентами Белоруссии и Киргизии Александром Лукашенко и Сооронбаем Жээнбековым. Кроме встречи с Нурсултаном Назарбаевым лидеры этих стран ЕАЭС успели получить орден его имени. Это третья по рангу государственная награда республики, полное название которой звучит как "орден первого президента Казахстана - Лидера нации Нурсултана Назарбаева".

А вот имени премьера Армении Никола Пашиняна в президентском указе о награждении нет. Собеседники "Ъ" в окружении президента Казахстана не стали комментировать причины такого решения, но оно может быть связано с тем, что господин Пашинян выступал против вступления Армении в ЕАЭС, когда был оппозиционным депутатом.
Тем не менее он тоже примет участие в заседании как полноценный участник.

Как Россия и Казахстан укрепляли стратегическое партнерство в преддверии юбилейного саммита ЕАЭС
Кроме того, Нурсултан Назарбаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, с которым обсудил перспективы развития организации. Как заявила пресс-служба экс-президента, в беседе с ним он "указал на необходимость расширения географии экономических партнеров союза". Из информационных материалов к визиту, которые цитирует агентство "РИА Новости", следует: это расширение планируется в том числе и на Запад. "Несмотря на непростой политический контекст, в фокусе внимания остается задача продвижения в диалоге с Евросоюзом инициативы о формировании общего экономического пространства на евразийском континенте",- говорится в документах.

Более подробно о планах развитии организации будет говориться в совместном заявлении, которое лидеры стран-участниц собираются принять в среду. Как сообщается на сайте президента РФ, этот документ уже готов к подписанию.

Его текст, по данным "Ъ", призван стать политическим манифестом организации, с упоминанием всех достигнутых успехов и перспективами дальнейшего развития.
Что касается рабочей части заседания, то на ней главы государств стран-участниц ЕАЭС подпишут целый ряд более профильных документов. Это прежде всего "Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019–2020 годы", поправки в договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс организации, другие документы, касающиеся либерализации рынков товаров и услуг, а также сотрудничества в цифровой экономике. Решением глав государств будет создан Совет по промышленной политике, членами которого станут министры промышленности и индустрии стран-участниц. Задачей нового органа будет выработка принципов согласованной промышленной политики ЕАЭС, в частности реализация идеи создания наднациональных компаний по типу авиационного гиганта Airbus.

Что Россия и Казахстан значат друг для друга
Также известно, что главы государств подпишут протокол, касающийся единого электроэнергетического рынка, за который выступал армянский премьер Никол Пашинян. Однако, как пояснил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, в планируемом к подписанию документе прописаны лишь этапы создания единого рынка электроэнергии к 2025 году. "По многим пунктам сегодня идут жаркие споры. Между нами и Россией были вопросы, которые мы уже урегулировали. Сделать один рынок, с одними правилами и с одним регулятором не получится. Двигаться нужно поэтапно",- заявил он.

Александр Константинов, Нур-Султан
"Коммерсантъ" от 28.05.2019, 21:17

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559103900
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