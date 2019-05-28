Конец басен про глобализм и свободу, - А.Нарышкин

08:30 29.05.2019

на кой черт надо заморачиваться с созданием международных консорциумов, если они оказываются прямо подчиненными США?

Альберт Нарышкин

28 мая 19



Новость о том, что Huawei отлучают не только от продукции Google и Microsoft, не только Intell и Qualcomm, но и от технологий Wi-Fi и запрещают установку microSD-карт - вот эти новости действительно стали неожиданным ударом. Атака со стороны чипового железа и американского софта - это то, что подразумевалось всегда, это только глобики думали, что интернет - он "всехний", как та веревка в мультике. А вот стандарты связи и спецификацию интерфейсов разрабатывают независимые международные консорциумы, отнюдь не американские, и влияние США на подобные структуры - вот это уже совсем не здорОво!



Такой ход конем существенно увеличивает риски и будет иметь далеко идущие последствия. Сколько бы либералы ни кричали про глобализм, про всеобщую свободу, символом которой является интернет, не смотря на все это происходят подобные вещи, но они-то как раз ожидались изначально, кроме глобиков никто не верил в сказочку про дивный открытый и свободный мир, в американцах нормальные люди видели тоталитарную угрозу и оказались правы по факту. Но!



Развитие интерфейсов и протоколов, согласование и реализация - этим занимались не США, а международные консорциумы, что считалось подходящей защитой от попыток самодурства со стороны "исключительных" стран, которые всегда могли сойти с ума и в итоге сошли.



А вы представьте, как это "весело"! Ведь кто спонсирует все эти разработки? Да производители, конечно же. То есть ровно этот же самый Huawei вкладывал ресурсы, разрабатывал стандарты связи и спецификации для интерфейсов, а потом ему же запрещают пользоваться результатами его же работы!



А знаете, что самое интересное? Давайте проведем мысленный эксперимент!



Представим, что даже не 2-3 года назад, а еще буквально неделю назад я или кто другой сказал бы, что США могут отключить Huawei от технологии SD-карт. Ну и что сказали бы глобики?



Да все постоянные критики, обитающие в моем блоге или любом ином, рот порвали бы от смеха!



Ха-ха-ха, тупой ватник, да что ты понимаешь в дивном новом глобальном мире? Как это вообще можно - отключить Huawei от технологии SD-карт? Это не решают США, они просто не могут это решать!



А потом еще были бы идиотские пассажи - о, я уверен, что вы тоже их миллион раз слышали - о том, что несчастные государства вообще помирают, что будущее принадлежит корпорациям, что в глобализме корпорации мощнее государств, а государства вообще ничего не могут сделать корпорациям.



Ну согласитесь, вот ровно это все и сказали бы в ответ на гипотезу, что консорциумы по ключевым технологиям, интерфейсам и протоколам могут на раз вышвыривать крупнейших производителей индустрии на мороз, запрещать пользоваться тем, что давно считается доступным по умолчанию и вообще - считается общей международной разработкой, которую никакая страна и никакая корпорация не может никому заблокировать.



Ну что же, вот вам и конец басенок про глобализм и свободу! Вот вам и доказательство того, какие государства стали беспомощные, а корпорации наоборот - всемогущими. Факты - упрямая вещь.



Хуже всего, что отныне не будет считаться достаточно та защита, которую закладывали в организацию структуры вот таких международных консорциумов. Что Китай? А вот завтра Индия или даже Южная Корея захотят во что-то вложиться, какой-то стандарт разработать и применить, а потом по прихоти США им будет запрещено пользоваться ровно тем, что они же и разрабатывали!



Система международных консорциумов, не подчиняющихся ни странам, ни корпорациям, казалась хорошей, надежной защитой для высокотехнологичных компаний от самодурства отдельных стран или корпораций. До сегодняшнего дня. Больше - не считается. Ее хакнули, надругались и публично выставили на позор.



Скажите, на кой черт и кому вообще надо отныне заморачиваться с созданием международных консорциумов, если в час "хэ" они оказываются никакими не международными, а прямо подчиненными США?