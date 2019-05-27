 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.05.2019
08:56  Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:30  Конец басен про глобализм и свободу, - А.Нарышкин
07:25  Евразийская пятилетка. Высший экономический совет ЕАЭС собрался в Нур-Султане, - "Къ"
07:22  Рискнет ли Америка воевать с Ираном, - А.Шарковский
07:19  КНР готовится к контролируемому ущербу, - О.Соловьева
07:17  Таджикская армия интегрируется с российской, - В.Мухин
07:13  ХХI век- война двух великих стен. Чем Оружие страшней – тем властители тупей, - Тимур Зульфикаров
00:51  Героин нашего времени. Шерали Табаров и его нарко-империя, - "Известия"
00:46  Аркадаг держится у власти благодаря квазирелигиозному культу личности, - Neue Zurcher Zeitung
00:45  Европа племен. Налицо "замыливание" результатов выборов в Европарламент, - Э.Лимонов
00:16  Ковровая бомбардировка: чем грозит пользователям Huawei конфликт фирмы с властями США
00:15  Из гастарбайтера - в джихадиста. Как в Москве вербовали в террористы
Вторник, 28.05.2019
22:03  США развязывают "войну против журналистики"? - Торстен Денклер
21:13  Выборы в Прибалтике – новая стратегия Запада и последние надежды русских, - А.Топоров
20:09  Токаев наградил Путина орденом "Нурсултан Назарбаев" (не запутались бы...)
20:08  Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой. Ч. 2, - Б.Мусаев
20:06  На освободившихся от пшеницы полях Аркадаг повелел выращивать овощи и клевер
20:03  Смерть репейницам! В Туркмении объявлена война... бабочкам
18:55  Между нами, клоунами. Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
17:02  Москву и Вашингтон подозревают в совместной игре против талибов
16:56  Таджикистан. Портрет негодяя
16:48  В Ташкенте пышно принимают президента Германии Штайнмайера
15:04  Ферганский хоким Ганиев обещает "вырвать кишки и обмотать ими их головы" нерадивым подчиненным
13:50  Отставка кабмина и конвульсии Алмазбека Атамбаева. Что ждет Кыргызстан осенью, - К.Карабеков
09:37  В бой идут одни "старики": почему в Казахстане нет молодых политиков?
09:35  Кто и как выбирал ханов в казахской степи: мифы и правда
09:14  Ярош пообещал повесить Зеленского на Крещатике... Сашко Билый, дубль 2
09:06  Чем закончится торговая война между США и КНР? - Сяо Гэн
09:05  Как жить в Туркменистане, если к власти придут исламисты? - У.Бейсембаев
09:03  О чем сообщает миру американская травля Huawei? - В.Павленко
09:02  Материальная Священная война: интересы и привилегии крестоносцев. Новая книга С.Лучицкой
09:00  США удалось сорвать один из контрактов (марокканский) на поставки российских С-400
08:52  Россия потребовала объяснений от Китая. За проверку переписки в мессенджерах на границе
08:41  В новые минсельхозы Киргизии двинули ошмяка Чодуева, в минэкономы - северянина Муканбетова
08:30  Аппарат правительства Киргизии в ранге министра возглавит иссыккулец Самат Кылжыев
08:23  1989 год: розовые мечты советских фантазеров. Как умирал СССР, - В.Бурт
08:22  Зеленский между Коломойским и Трампом, - В.Пироженко
08:02  МИД Казахстана о ситуации в Синьцзяне: "внутреннее дело Китая"
07:38  Китайский ВВП вырос из спецсделок и ограничивается их результатами, - Д.Бутрин
07:35  Европарламент расшатывают с обеих сторон. Двухпартийную систему потеснили и справа, и слева, - "Къ"
07:22  Командир российский 999-й авиабазы в Киргизии полковник Янкин рассказал о службе
06:36  Из-за горшка не видно... 28-летнего мажора бир-боловца Токтогазиева не пустили в кресло Минсельхоза Киргизии
00:58  Вашингтон обеспокоен экспансией Пекина в Африке, - А.Шарковский
00:36  Узбекистан. А судьи – где? Часть 1, суды по гражданским делам, - Н.Кунгуров
00:33  Айнура Аскарова (№52 списка "Кыргызстана") стала Депутатом КырПарламента
00:32  Будем на связи: РФ предлагает ввести единые тарифы на звонки в ЕврАзЭС
00:30  Stratfor: Как новый президент Казахстана будет рулить страной при глобальном соперничестве сверхдержав
00:25  Виноваты ли курды в развале Сирии, - С.Иванов
00:15  Лики Узбекистана в портретах художника Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
Понедельник, 27.05.2019
23:16  В ракету "Союз" сразу после старта с Плесецка ударила молния
21:25  Узбекистан начал экспорт картошки в... Украину. Хохлы дожили...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:56 29.05.2019

28 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президентов Кыргызстана, России и Беларуси орденом "Первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев". Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В указе отмечается, что Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин и Александр Лукашенко награждены орденами "в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан".

Отметим, что в ЕАЭС входит также Армения, но ее премьер-министра Никола Пашиняна наградой не отметили.

Впервые с идеей формирования Евразийского союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время визита в Москву.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559109360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2019 года №50
- Председатель Сената Парламента приняла Посла США
- Н.Нигматулин: необходимо развивать потенциал межпарламентского сотрудничества со Словакией
- Система профтехподготовки должна давать качественные знания и гарантировать трудоустройство кадров – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Агитационные встречи кандидата от партии "Ак жол" Дании Еспаевой прошли в Северо-Казахстанской области
- Более ста предложений граждан вошло в план антикоррупционных мер в органах внутренних дел
- В Сенате рассмотрен законопроект о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  