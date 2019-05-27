Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"

08:56 29.05.2019

28 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президентов Кыргызстана, России и Беларуси орденом "Первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев". Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.



В указе отмечается, что Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин и Александр Лукашенко награждены орденами "в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан".



Отметим, что в ЕАЭС входит также Армения, но ее премьер-министра Никола Пашиняна наградой не отметили.



Впервые с идеей формирования Евразийского союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время визита в Москву.