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|Елбасы жестко прикололся над Путиным. КырПрезидент Жээнбеков тоже удостоен ордена "Нурсултана Назарбаева"
08:56 29.05.2019
28 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президентов Кыргызстана, России и Беларуси орденом "Первый президент Казахстана - Лидер нации Нурсултан Назарбаев". Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
В указе отмечается, что Сооронбай Жээнбеков, Владимир Путин и Александр Лукашенко награждены орденами "в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан".
Отметим, что в ЕАЭС входит также Армения, но ее премьер-министра Никола Пашиняна наградой не отметили.
Впервые с идеей формирования Евразийского союза на основе единого экономического пространства и совместной оборонной политики выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 марта 1994 года во время визита в Москву.