Триумф национал-популистов. Итоги выборов в Европарламент и коалиция Бэннона, - Е.Ларина

13:50 29.05.2019 Итоги выборов в Европарламент и коалиция Бэннона



Практически все мейнстримые медиа сегодня убеждают читателей, что ничего страшного не случилось и власти Брюсселя, а соответственно ЕС в нынешнем виде ничего не угрожает. Отчасти это верно. Но часть эта, хотя и значительная, но не слишком большая.



Лучше, как известно, один раз увидеть, чем 10 раз услышать и 5 раз прочитать. Ниже – визуализация итогов выборов в Европарламент.



Посмотрим на итоги выборов в сопоставлении с результатами, полученными на основе применения моей прогнозной модели. Как ожидалось, большинство сохранили консерваторы – EPP, социал-демократы – S&D и либералы во главе с Макроном. Однако, главными триумфаторами выборов в Европарламент стали национал-популисты и евроскептики, т.е. широкая коалиция Бэннона. Также за счет успехов в Великобритании, в скандинавских и малых европейских странах увеличили свое представительство либералы.



Европейский альянс Народов и Наций во главе с Сальвини – ядро коалиции Бэннона, получил 71 голос. Моя модель предсказывала от 72 до 83. Однако, де факто еще за два дня до выборов одна из маленьких венгерских партий, которая получила один голос в Европарламенте, и на диаграмме показана как новая партия, присоединилась к альянсу Сальвини. Т.о. уже на сегодняшний день у альянса 72 голоса, т.е. в точности как и прогнозировалось.



Теперь о широкой коалиции Бэннона. Ближайший соратник Сальвини и один из ключевых национал-популистов Европы Виктор Орбан получил со своей партией 14 голосов и уже заявил о выходе из фракции ЕРР и присоединении к коалиции евроскептиков и национал-популистов. Кстати, как я отмечала в предыдущем посте, именно в Будапеште расположен европейский оперативный центр Бэннона.



Формирование фракций и коалиций в Европарламенте занимает достаточно длительное время – до месяца. Однако уже сегодня можно прикинуть примерную численность широкой коалиции евроскептиков и национал-популистов, которую принято называть широкой коалицией Бэннона. Она включает в себя 72 места, полученные Европейским Пльянсом Народов и Наций, 14 голосов партии Виктора Орбана, 44 места, полученные евроскептиками из Пяти звезд – второго участника правящей коалиции в Италии, в которую входит и партия Сальвини, и британской партии Брексита во главе с ближайшим соратником Стива Бэннона – Найджелом Фаражем. К этим парламентариям по значительной части вопросов, особенно относящихся к недопущению расширения ЕС, увеличению полномочий Европарламента и Еврокомиссии, предоставлению им более широких прав в области регулирования миграции, налогообложения, предоставления финансовой и иной помощи странам ЕС, оказавшимся в тяжелой ситуации, и т.п. регулярно будут присоединяться депутаты из других фракций, прежде всего, традиционных правых, консерваторов и как ни парадоксально, левых. Иными словами, общее число национал-популистских и антиглобалистских членов Европарламента или широкой коалиции Бэннона, составит примерно 220-240 человек.



Главным фактором, который изменил баланс политических сил в Европе, стало активное участие в выборах тех европейцев, которые обычно игнорируют выборы в Европарламент. Явка стала самой высокой за последние 20 лет и составила 50,5%. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2014 г. в голосовании приняло участие менее 43% избирателей.



Крайне любопытны итоги голосования по странам. Внимание всей Европы было приковано к Франции, где лидер курса на дальнейшую евроинтеграцию М.Макрон боролся с одной из наиболее ярких фигур национал-популистов Марин Ле Пен. Буквально накануне выборов С.Бэннон в интервью Le Parisien сообщил: "Из всех выборов в Европе в этот уик-энд, именно, здесь, во Франции - пройдут самые важные".



В итоге, партия Марин Ле Пен "Национальный альянс" почти на 1% опередила "Вперед, Республика" Макрона. Хотя разница составила чуть менее 1%, сам по себе факт победы крайне важен. Дело в том, что в борьбе за первенство стороны поддерживали не только французские медиа, но и европейские, британские, американские элитные группы и их политтехнологи. По мнению политических аналитиков, в том числе близких к Бэннону, в конечном счете, итог выборов предопределили "желтые жилеты".



В Великобритании победу одержала партия Брексит с почти 32% голосов. По итогам выборов группа партий, агитирующих за ЕС и отмену Брексита, получила в общей сложности 40% голосов. Большинство же составили противники членства в ЕС. При этом выборы подтвердили глубокий раскол избирателей Великобритании. Лондон и Шотландия категорически высказались за членство в ЕС, а остальная Англия и Уэльс – за выход из него.



Сокрушительную победу национал-популисты и евроскептики одержали в Италии, Польше, Венгрии, т.е. там, где они возглавляют правительства. Неоднозначны итоги выборов в Германии. В стране проголосовал 51% избирателей, что аж на целых 8 процентных пунктов больше, чем пятью годами ранее. Главными победителями в Германии оказались Зеленые с 20% голосов. Они заняли второе место вслед за консервативными ХДС Ангелы Меркель, опередив Социал-демократическую партию Германии.



Национал-популистская Альтернатива для Германии получила свои ожидаемые 11% голосов и осталась на четвертом месте. Относительно Германии любопытно вот что. Уже ночью некоторые видные фигуры в социал-демократической партии связали провальные для нее итоги выборов с участием в большой коалиции с Ангелой Меркель. Они сообщили, что начинают работу по проведению чрезвычайного совещания руководства партии по возможности выхода из коалиции. Если социал-демократы из коалиции выйдут, то ХДС не сможет сформировать коалицию с кем-либо еще, чтобы сохранить большинство в Бундестаге и соответственно стране могут грозить новые парламентские выборы. Если они состоятся, то скорее всего уже зимой, поскольку осенью в Германии в нескольких ключевых землях будут выборы в местные парламенты.



Что касается Альтернативы для Германии, то в руководстве тоже не все спокойно. Многие рассчитывали на гораздо более успешные результаты выборов и относительную неудачу связали с тем, что партия недостаточно активно участвовала в совместной борьбе с Ле Пен, итальянскими национал-популистами, а также правыми из Венгрии и Австрии. Лидеры партии уже заявили, что будут, еще более жестко отстаивать права и свободы Германии в ЕС подходить к вопросам миграции, господства транснациональных корпораций и т.п. Рруководство партии также заявило, что надеется за счет проведения в жизнь еще более четкой и ясной линии обеспечить победы на выборах в федеративные парламенты земель, которые пройдут осенью этого года. На это есть большие шансы. На территории бывшей ГДР Альтернатива для Германии набрала почти 20% голосов.



Подведем итоги. Несомненно укрепление как ядра коалиции Бэннона, так и потенциально коалиции евроскептиков и национал-популистов. Одним из вопросов, который разделяет широкую коалицию, является отношение к России. С одной стороны в этой коалиции представлены партии, чьи лидеры в целом благожелательно относятся к России, это – Ле Пен, Орбан, Сальвини, большинство лидеров Альтернативы для Германии. С другой стороны, в той же широкой коалиции присутствуют и представители правящей партии Польши Право и справедливость Качинских, которая занимает жесткие антироссийские позиции. То же самое относится и к Истинным финнам, и целому ряду других партий.



Соответственно, можно ожидать, что единые по одним вопросам партии широкой коалиции евроскептиков и национал-популистов, будут существенно по-разному относиться к другим проблемам. Что же касается ядра коалиции – Европейского Альянса Народов и Наций, то он во вновь избранном Европарламенте будет занимать однозначно благожелательную позицию по российской проблематике. Самое же главное, не в самих по себе выборах в Европарламент, который по-прежнему решает не слишком много, а в последствиях выборов для развития ситуации в ключевых европейских странах, а именно Франции, Великобритании, Германии и Италии. Также при новом политическом раскладе в Европе невозможно себе представить в ближайшие пять лет положительного решения вопроса о более тесной интеграции, а тем более вступления в ЕС Украины. Это заметно повышает шансы проведения референдума или опроса относительно курса на ускоренную евроинтеграцию, который является одним из ключевых пунктов предвыборной кампании президента страны Владимира Зеленского.



И всегда приятно, когда прогнозная модель работает.



Елена Ларина Источник - hrazvedka.ru

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