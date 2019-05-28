Кыш, бестолочь. Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера

13:54 29.05.2019

29 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



Депутаты Жогорку Кенеша Исхак Масалиев и Максат Сабиров считают, что Мухаммедкалый Абылгазиев не имеет морального права оставаться на посту главы правительства после череды скандалов.



"Имеете ли вы моральное право работать, когда муссируется информация о вашем свояке и родственниках?" - спросил Максат Сабиров.



Мухаммедкалый Абылгазиев не дал четкого ответа.



Исхак Масалиев отметил, что премьер-министр должен был написать заявление об уходе после скандала вокруг компании "КТ Мобайл".



"Может, ваша очередь настала? Вы должны были уйти раньше, но не сделали этого", - добавил депутат.



Глава правительства пояснил, что по "КТ Мобайл" работает депутатская комиссия.



"О чем говорят, может оказаться фейком. Если будет моя вина, я сделаю выводы. Или вы дадите справедливую оценку мне", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.