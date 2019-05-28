Москва, Минск и Белград создадут новую ось Восточной Европы

13:57 29.05.2019 На фоне обострения в Косово в Сербии заговорили об интеграции с Россией



Сергей Аксенов

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Владимир Лепехин

Федор Бирюков



В будущем Сербия может войти в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и даже ОДКБ. Это случится, если там возобладает точка зрения лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, которую он озвучил накануне в парламенте страны.



По словам Шешеля, до 2024 года "готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, вероятно, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию", частью которой и может стать Сербия.



В конфедерации, утверждает Шешель, вопросы внешней политики, обороны, а также монетарной политики будут решаться сообща. Это принесет Сербии много привилегий: российские цены нефть и газ, а также другое сырье. Кроме того, это был бы огромный рынок сбыта для сербской продукции.



Смена Белградом внешнеполитического вектора вызовет "бурю" на Западе. "Они попытались бы уговорить… Если для них реальной опасностью станет сербская интеграция с Россией… убежден, что они (Запад) пойдут на гораздо большие уступки, чем шли до сих пор", - надеется Шешель.



Идея Шешеля звучит фантастично, особенно про возвращение Украины, однако в экономической части подобное объединение уже существуют - это ЕАЭС.



Ранее Шешель высказывался за то, чтобы разместить в Сербии российские базы. Таким образом, нападение на эту страну станет нападение на Россию. "Нам нужна гарантия, что НАТО нас никогда больше не будет бомбить", - считает политик.



Предложение Шешеля прозвучало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Косово. Накануне там были задержаны 23 серба и боснийца, а сегодня стало известно о задержании российского сотрудника миссии ООН.



Президент Сербии Александр Вучич уже отдал приказ привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.



- Шешель высказал свое предложение, обсуждая вопрос Косово и Метохии, - подчеркнула руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гулькова. - Видимо, пытаясь найти какой-то альтернативный Евросоюзу вариант, потому что Брюссель продолжает активно давить на сербов.



Интеграция с Россией - это вопрос, который нужно решать, но не сегодня, когда так обострилась ситуация в Косово, когда армии на обеих сторонах приведены в боевую готовность.



"СП": - Но разве даже разговор о возможном движении Сербии на восток, к России, не усилит позицию Белграда в его противостоянии с Западом?



- Шешель выражает свое мнение и мнение своей партии. Но это не может отразиться на позиции руководства страны. Оппозиция находится в меньшинстве, и радикалы просто обязаны были как-то отреагировать на речь Вучича, которая длилась несколько часов и была посвящена вопросу Косово.



Вучич впервые открыто сказал, что этот дипломатический вопрос они проиграли и Белграду придется признавать Косово и Метохию. Шешель же поднял экономический вопрос, как способ давления на Евросоюз, что на сегодняшний день просто невозможно.



"СП": - А какова позиция России на данный момент?



- Россия считает, что Косово - это внутреннее дело Сербии и Россия примет любое решение, если оно устраивает две стороны - Приштину и Белград.



Гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил, что степень экономического взаимодействия России и Сербии и так очень высока.



- Шешель в данном случае не первооткрыватель. Еще несколько лет назад Вучич сформулировал эту линию, заявив, что Сербия никогда не поддержит экономические санкции против России, а в своей внешней политике будет придерживаться многовекторности и равных отношений с Евросоюзом и Китаем. Он довольно долго это педалировал, говорил на всех уровнях. Весной 2017 году я лично слышал об этом, присутствуя на Белградском стратегическом диалоге в Сербии. Нашу делегацию тогда представлял Сергей Железняк.



Но в последний год на Вучича очень серьезно усилилось давление по косовской линии. Видимо, начались разного рода "разводки". И у Вучича появилась мотивация вести разного рода диалог с Евросоюзом. И тема взаимоотношений с Россией и ЕАЭС немного забылась. Ситуация обострения в Косово, особенно последние заявления албанских политиков, что они будут объединять Косово и Албанию, включать в состав Албании дополнительные территории Сербии и Македонии, привела к радикализации антизападной оппозиции в самой Сербии. Вот Шешель и заговорил о сближении.



"СП": - Но это же неплохо для нас…



- Сербия уже очень активно сотрудничает пусть и не с ЕАЭС, но с Россией. Наша страна - крупнейший импортер сербской сельхозпродукции. Если бы не Россия, Белграду в экономическом плане было бы очень сложно. То есть по факту Сербия уже интегрирована в евразийский рынок. Просто это не очень-то афишируется. Для Сербии была бы оптимальной такая же форма сотрудничества как у России и Армении, которая тоже не имеет общей границы с нами. Но именно Россия является крупнейшим импортером армянской сельхозпродукции.



"СП": - Но степень интеграции может быть выше, вплоть до членства в ЕАЭС…



- С моей точки зрения, радикалы Шешеля раскачивают лодку, не имея позитивного представления о том, как надо развиваться Сербии, только ухудшают ситуацию. Понятно, что я на сто процентов не поддерживаю политику Вучича. Считаю, что его попытки выстроить отношения с Евросоюзом слишком мягки. Должна быть более жесткая позиция в отношении евробюрократов. Но в целом Вучич проводит взвешенную политику, пророссийски ориентированную, евразийски ориентированную, и ему в этом мешать не нужно, а нужно помогать.



"СП": - Помогаем?



- В основном это делает сейчас международный отдел "Единой России", но мне кажется, наша страна могла бы активнее поддерживать Белград в экономическом плане. Проблема в том, что российская сторон ничего кроме энергетических углеводородных проектов никому не предлагает. Это касается не только Сербии, но и стран ЕАЭС. Стратегического плана у России сейчас нет ни для кого. Но в случае Сербии перспектива такая есть.



Для этого нужно определить номенклатуру товаров, которые производят Сербия и Россия. Нужна некая программа экономического сближения. Нужна структура, уполномоченная на экономическое взаимодействие, хоть в рамках ЕАЭС, хоть еще как. Тем более что Сербия сейчас - главный интегратор западных Балкан. Там такое же устройство экономики как в СССР, где был центр и кооперативные связи между территориями. Белград пытается это восстановить.



По мнению директора Института свободы Федора Бирюкова, России следует активнее вести себя на Балканах.



- Если бы была сформирована экономическая ось Москва-Сербия-Белоруссия-Казахстан - это была бы уже иная геополитическая реальность. И Сербии это было бы выгодно, и Россия получила бы преференции за присутствие на Балканах. Там вообще должно быть больше России, нежели Западной Европы и НАТО. Присутствие НАТО кроме как оккупацией назвать никак нельзя. Поэтому Шешель теоретически прав. Он рассуждает с точки зрения активного канонического патриота своей страны.



Но реальная геополитическая картина не соответствует такому взгляду. Сейчас это просто невозможно. Никто Сербию не отпустит. Ни евробюрократы, ни собственные элиты, находящиеся там у власти. Курс официального Белграда абсолютно евроцентричен и настроен на активное сотрудничество с Брюсселем. Хотя параллельно развиваются и отношения с Россией. Именно за это Вучич и получает сейчас потенциальную оранжевую революцию, прессинг от международных контролеров.



"СП": - А нам, России и ЕАЭС, от прихода Сербии было бы хорошо?



- Реальность ЕАЭС такова, что вряд ли сейчас возможно интегрировать такие большие и геополитически важные пространства. Поскольку у нас внутри ЕАЭС немало нерешенных противоречий. С точки зрения русского патриота, ЕАЭС должен быть выгоден, прежде всего, России. А пока мы видим, что он выгоден другим участникам. А Россия играет роль РСФСР в советское время - большая дойная корова.



Поэтому высказывание Шешеля можно считать неким знаменем, выброшенным поверх этой то ли войны, то ли бюрократической возни, то ли уличной революции, которая идет сейчас в Косово. После того, как Вучич заявил о его признании, случилась очередная провокация. Это говорит о том, что даже полулиберальная Сербия для Запада неприемлема.



Скорее, Запад пойдет на новое разжигание конфликта, на очередной югославский сценарий, дробление, кровь. Для того, чтобы зачистить пространство, обеспечить собственный полный контроль и не допустить какого-либо влияния на Балканах России, которое на сегодняшний день и так фактически отсутствует. Все балканские государства очень серьезно контролируются, чтобы не допускать не только отношений с Москвой, но и даже нейтралитета.



Так что вступление Сербии в ЕАЭС сейчас просто невозможно. Задача создания подобного союза, который обеспечивал бы неразрывную связь идентичных по культуре балканских народов с Россией, создание русско-балканской политической оси, ради обеспечения наших интересов на Балканах, стоит перед нами с 19 века. Рано или поздно она будет решена, но не сегодня и не завтра.



"СП": - А может Шешель просто торгуется? В надежде, что Запад начнет уговаривать Белград остаться ему лояльным, как США уговаривают Стамбул в связи с закупкой наших С-400?



- Сербию и Турцию сравнивать некорректно. Турция - сильная держава и в военном, и в политическом отношении. При этом она член НАТО, а значит, имеет возможность маневрировать, открыто вести двойную игру и никто с ней ничего сделать не может. Сербия же находится в принципиально ином положении. В результате мы видим, что никто с ней не торгуется. Запад действует тоталитарно, и скорее будет договариваться с антисербскими силами.



Если нынешние сербские власти открыто пойдут на заявку такого проекта, как сближение с ЕАЭС, они будут просто сметены какой-нибудь очередной революцией, а на их место будут поставлены более управляемые политики. Источник - СвободнаяПресса

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