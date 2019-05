Танкером по санкциям. Китай возобновляет закупки иранской нефти, игнорируя угрозы Трампа, - М.Хосудовский

13:58 29.05.2019

5 мая Дональд Трамп объявил о разрушительном 25-процентном тарифе на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов.



Слова Трампа: "Китай обманывает систему", "Грязные бюрократы в Вашингтоне позволили Китаю слишком долго пользоваться нашей великой нацией". Как отреагировал Пекин?



Торговая война и режим санкций против Ирана тесно связаны между собой. Решение Трампа о тарифах было объявлено через две недели после решения администрации США довести доходы Ирана от нефти и газа до нуля.



20 апреля администрация Трампа объявила, что начнет вводить санкции в отношении нескольких стран, включая Китай, если они не прекратят покупать нефть у Ирана (когда истекает срок отмены/приостановки санкций)… "Если вы не будете соблюдать это, то будут санкции", – сказал госсекретарь Майк Помпео. "Когда 2 мая истечет срок отмены, Соединенные Штаты смогут наложить санкции на оставшиеся пять стран, включая Китай", – писала газета Washington Post 22 апреля.



" Министр иностранных дел Китая Ван И сказал госсекретарю Помпео, чтобы тот не заходил слишком далеко "

Трамп сделал объявление о 25-процентном тарифе 5 мая – через три дня после объявленного истечения срока действия санкций против Ирана. Министр иностранных дел Китая Ван И остался непреклонен. Как сообщается, он сказал госсекретарю Помпео в телефонном разговоре, чтобы тот не заходил слишком далеко. По иронии судьбы на той же неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находился в Пекине для переговоров с Ван И. И на повестке дня был актуальный вопрос о санкциях в отношении экспорта иранской нефти.



Как же Пекин отреагировал на режим санкций против Ирана? Китай уже до решения Трампа о введении 25-процентного тарифа подтвердил свое намерение игнорировать санкции США в отношении нефтяной промышленности Ирана (23 апреля 2019 года). "Нормальное энергетическое сотрудничество между Ираном и другими членами международного сообщества, включая Китай, в соответствии с международным правом является законным, таким образом, его необходимо уважать и защищать", – заявил журналистам официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан.



Как сообщается, в тот же день, когда министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф находился в Пекине для переговоров с Ван И, гигантский китайский нефтяной танкер Pacific Bravo погрузил около двух миллионов баррелей иранской нефти с терминалов Сорош и Харг в Персидском заливе.



Согласно анализу, предоставленному TankerTrackers.com, Pacific Bravo является первым крупным танкером, который загружает иранскую нефть после того, как администрация Трампа отменила отказы на реализацию санкций. Таким образом, трамповский режим санкций, направленный против иранского экспорта нефти, потерпел неудачу, а точнее – полный провал.



Справка "ВПК"

Мишель Хосудовский (Michel Chossudovsky) – канадский экономист и публицист. Почетный профессор Оттавского университета (в отставке). Родился в 1946 году. С 2001-го в качестве директора и президента возглавляет Центр изучения глобализации (Centre for Research on Globalization) в Монреале. В 1993 году опубликовал в New York Times статью, в которой доказал, что неолиберальные реформы Бориса Ельцина приведут к катастрофе. Работал советником правительств развивающихся стран и международных организаций. Автор 11 книг, участвовал в составлении Encyclopaedia Britannica. В 2014 году награжден золотой медалью "За заслуги" Республики Сербия за освещение агрессии НАТО против Югославии.



