 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Военная мощь Пакистана зиждется на китайском фундаменте, - А.Храмчихин
14:00 29.05.2019

Вооруженный против Индии
Военная мощь Пакистана зиждется на китайском фундаменте
Храмчихин Александр

Родившись семь десятилетий назад в войне с Индией, которая только что была одной с ним страной (точнее – британским доминионом), не имея на тот момент даже признанных границ, Пакистан к настоящему времени сумел обрести и ядерное оружие, и средства его доставки. Впрочем, безопасность страны гарантируется в первую очередь не собственным арсеналом, а стратегическим союзом с КНР.

От бывшей метрополии в 40–60-е годы Исламабад ("Арсеналы для радикалов") получил некоторое количество боевых кораблей, включая даже крейсер (почти все они были построены либо во время Второй мировой, либо сразу после нее), а также около сотни истребителей "Си Фьюри". Сухопутным войскам досталось от англичан лишь 10 бронеавтомобилей "Феррет".

С 50-х годов главным поставщиком оружия в Пакистан стали США, и до середины 60-х Исламабад приобрел у них как минимум 800 танков ("Шерман", М24, М41, М47, М48), 100 БТР М113, 500 буксируемых орудий, 26 бомбардировщиков В-57 "Канберра", 120 истребителей F-86 "Сейбр" и 12 F-104 "Старфайтер", 4 транспортника С-130 "Геркулес", большое количество легких самолетов и вертолетов, одну ПЛ, 8 тральщиков. Страна позиционировалась как важнейший американский союзник в Южной Азии. С аэродрома в Пешаваре 1 мая 1960 года взлетел самолет-разведчик ВВС США U-2, сбитый над Уралом советским ЗРК С-75.

То, что после распада Британской Индии точные границы между новообразованными государствами так и не были определены, а на штат Кашмир вообще претендовали обе стороны, не могло не порождать постоянной конфронтации. Первая большая война случилась осенью 1965-го, за ней внимательно следили советские газеты, и даже Высоцкий в одну из своих песен вставил: "Это чем-то мне напоминает индо-пакистанский инцидент". Его фактически ничейный исход при значительном количественном превосходстве ВС Индии можно было считать успехом Пакистана.

" С аэродрома в Пешаваре взлетел самолет-разведчик ВВС США U-2, сбитый над Уралом "
После войны страны НАТО ввели эмбарго на поставки оружия Исламабаду, хотя Германия продала ему через Иран 90 "Сейбров", а Франция, в то время максимально дистанцировавшаяся от альянса, напрямую поставила 3 ПЛ типа "Дафнэ" (в ВМС Пакистана именуются "Хангор") и 24 истребителя "Мираж-3". Некоторое время среди продавцов была и Москва, тем более что мирный договор между Индией и Пакистаном был подписан на советской территории – в Ташкенте. Во второй половине 60-х Пакистан получил от СССР 200 танков Т-54/55, 100 130-мм орудий М-46, 12 многоцелевых вертолетов Ми-8. На этом, впрочем, военно-техническое сотрудничество двух стран закончилось, если не считать поставку еще 11 Ми-8 в середине 80-х.

Главным же экспортером боевой техники в Пакистан стал Китай. У КНР еще в 1962 году случилась пограничная война с Индией, и именно наличие общего врага является основой пакистано-китайского союза, который с тех пор лишь укрепляется.

До середины 70-х годов Пекин успел передать Исламабаду 750 танков Туре 59 и 50 легких танков Туре 63, более 400 орудий, 4 бомбардировщика Н-5 (китайская копия советского Ил-28) и 72 истребителя J-6 (МиГ-19).

В то же время Пакистан начал создавать собственный ВПК, который к настоящему времени стал одним из мощнейших в Азии и способен производить боевую технику всех классов, хотя в основном по иностранным лицензиям.

Война с Индией 1971 года оказалась крупнейшей на данный момент, и Пакистан потерпел в ней тяжелое поражение. Он утратил свою восточную часть, которая превратилась в независимую Бангладеш. Пакистанская армия лишилась примерно 250 танков (не менее 67 М48 и 34 Туре 59, значительное количество М24 и еще уцелевших "Шерманов"), причем 10 М24 вошли в состав созданных в 1972 году ВС Бангладеш. ВВС Пакистана заявили, что потеряли 5 B-57 "Канберра", 29 F-86, 3 F-104, 4 J-6. Если исходить из индийских данных, то было уничтожено до 10 В-57, 54 "Сейбра", по 9 F-104 и J-6, а также до 8 "Миражей-3", потери которых Исламабад отрицает. Его ВМС недосчитались одной ПЛ (американской постройки времен Второй мировой), эсминца (фактически двух, второй был списан после войны из-за тяжелых повреждений), тральщика, 16 сторожевых катеров.

После поражения Пакистан всерьез занялся разработкой ядерного оружия. Программа была реализована на деньги Саудовской Аравии и Ливии при техническом содействии западных стран и Китая. Наиболее значимой в создании атомного оружия оказалась помощь Пекина. Программа была успешно завершена в 1998 году, когда Пакистан провел первые испытания ЯО. Сегодня количество ядерных зарядов у страны оценивается более чем в сто единиц.

При этом сразу было ясно, что рассматривать в качестве носителей ядерного оружия только боевые самолеты глубоко ошибочно – они слишком уязвимы как для различных средств ПВО, так и для ударов по аэродромам базирования. Поэтому Исламабад почти сразу начал программу создания баллистических ракет. В начале 90-х он приобрел в Китае 55 ОТР М-11, в КНДР во второй половине 90-х – не менее двух ОТР "Нодон". Эти ракеты стали прообразом большого семейства БР различной дальности "Хатф", способных нести как обычную, так и ядерную БЧ. Программа продолжается, сейчас в стране создаются не только баллистические, но и крылатые ракеты.

Разумеется, после войны Исламабад активизировал закупки обычных вооружений. От США было получено более 500 М113, 2 "Геркулеса" и 2 эсминца типа "Гиринг". Из Франции пришло еще 10 "Миражей-3", а также 30 бомбардировщиков "Мираж-5", 11 ЗРК "Кроталь", более 70 вертолетов, 2 ПЛ типа "Агоста". В Германии было приобретено 100 БТР UR-416, в Италии – 50 105-мм орудий, в Великобритании – 6 противолодочных вертолетов "Си Кинг", в Португалии – еще одна ПЛ типа "Дафнэ". По шведской лицензии началось производство учебных самолетов "Мушак" (как для ВВС самого Пакистана, так и на экспорт), которое продолжается до сих пор. От Тегерана Исламабад получил 8 С-130 и 10 многоцелевых вертолетов.

Расширялось военно-техническое сотрудничество с Китаем, где Пакистан в 70-е приобрел более 100 танков Туре 59, около 400 орудий, до 250 истребителей J-5 и J-6, 20 сторожевых и торпедных катеров.

" В феврале именно JF-17 сбил над Кашмиром индийский МиГ-21 "Бизон" "
В 80-е годы Пакистан стал тыловой базой антисоветской коалиции в ходе войны в Афганистане, за что любовь Запада и Китая к Исламабаду усилилась. В частности, именно в этот период резко активизировалась иностранная помощь Пакистану в создании им атомной промышленности, а затем и ядерного оружия.

От США за это время он получил 100 танков М48, более 100 М113 и 24 созданных на их базе самоходных ПТРК М901, до 200 САУ М109 и М110, 100 орудий М198, а также значительное количество ПТРК "Тоу" и ПЗРК "Стингер", которые пакистанцы просто отнимали у афганских душманов, 40 истребителей-бомбардировщиков F-16А/В, 20 ударных вертолетов АН-1 "Кобра", 2 эсминца и 8 фрегатов, значительное количество авиационного и корабельного вооружения.

Франция ограничилась поставками 32 "Миражей-5" и 20 вертолетов, Великобритания продала эсминец и два фрегата, Швеция – 144 ПЗРК RBS-70, Швейцария – 200 зенитных орудий GDF-002, Румыния – 4 вертолета IAR330. Активнее всех бороться с СССР Пакистану по-прежнему помогал Китай. От Пекина Исламабад получил до 800 танков Туре 59, 52 штурмовика Q-5 и сотню истребителей J-7, дивизион ЗРК HQ-2, до 100 ПЗРК HN-5А, 8 ракетных катеров. По китайской лицензии в стране собрали 45 122-мм РСЗО "Азар" (китайские Туре 83). При этом пакистанские ССО и ВВС напрямую участвовали в боях против советских войск и афганской армии, что обошлось им по крайней мере в один F-16А.

В 90-е, после развала СССР Пакистан стал менее интересен Западу, а после ядерных испытаний 1998 года против Исламабада было введено как бы эмбарго на поставки оружия. Так, США "приватизировали" 28 уже изготовленных для Пакистана F-16А/В. Они стали использоваться в авиации ВМС США в эскадрильях "агрессор". Впрочем, половина этих самолетов в конце 2000-х все же отправилась в Пакистан, остальные до сего дня имитируют агрессоров для американских морских летчиков. "Эмбарго" не помешало Исламабаду создать на деньги Саудовской Аравии и при полном согласии США движение "Талибан", которое к концу 90-х контролировало 90 процентов территории Афганистана.

Напрямую США поставили Пакистану в 90-е лишь 24 орудия М198 и три противолодочных самолета Р-3С "Орион". При этом в стране было собрано из американских комплектующих 775 БТР М113. Из Франции пришло 100 ПЗРК "Мистраль", 12 вертолетов и три тральщика, из Великобритании – 6 фрегатов типа "Амазон" и 3 вертолета "Линкс", из Турции – 50 бронеавтомобилей "Шорланд", из Австралии – 45 "Миражей-3".

Новыми поставщиками боевой техники Пакистану стали страны Восточной Европы. Из Словакии было получено 6 БТР ОТ-64. "Эпохальным" стал контракт с Украиной по покупке 320 танков Т-80УД. Россия продала 17 многоцелевых вертолетов Ми-17.

Главным экспортером оружия в Пакистан остался Китай. В стране начался выпуск по китайской лицензии ПЗРК "Анза", а затем – танков Туре 85II. Напрямую было поставлено 250 танков Туре 69, около 100 орудий, 40 истребителей J-7, 6 транспортных самолетов Y-12, различное авиационное и корабельное вооружение. Благодаря этим поставкам Пакистан смог перепродать в Бангладеш 40 истребителей J-6, которые стали ему не нужны.

После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года Пакистан, с согласия и даже при прямой поддержке США внесший огромный вклад в создание и распространение по миру исламского суннитского терроризма, по приказу из Вашингтона вдруг стал "членом антитеррористической коалиции" и тыловой базой для новой афганской войны. Исламабаду пришлось имитировать войну против им же созданных талибов. За это он вновь стал получать много оружия из США и даже удостоился звания их "важнейшего союзника вне НАТО".

США поставили Пакистану более тысячи М113 и свыше 300 бронеавтомобилей класса МRАР, на базе М113 в стране было выпущено не менее 250 БТР "Талха". Как сказано выше, Вашингтон вернул Исламабаду 14 из 28 конфискованных ранее F-16А/В, а также передал 18 F-16C/D. Было поставлено 115 САУ М109А5, значительное количество ПТРК "Тоу", 7 "Орионов", 6 "Геркулесов", более 20 ударных вертолетов АН-1 "Кобра", фрегат типа "Оливер Перри", 2 сторожевых катера типа "Айленд", множество легких самолетов и вертолетов, различное авиационное вооружение.

Франция изыскала еще 40 "Миражей-5", а также около 40 многоцелевых вертолетов. Кроме того, были построены (частично в самом Пакистане) 3 ПЛ типа "Агоста-90В". Из Италии пришло более 600 М113 и их клонов VCC-1/2, не менее 120 САУ М109L, 45 бронеавтомобилей LMV и 79 "Пума", 10 ЗРК "Спада", 4 вертолета AW-139. Швеция продала Пакистану 10 самолетов "Сааб-2000", из них 4 в варианте ДРЛО, Швейцария – 60 зенитных орудий, Великобритания – 5 вертолетов "Си Кинг".

От России Пакистан получил еще 30 Ми-17 и, несмотря на сильное недовольство Индии, 4 ударных вертолета Ми-35М. Кроме того, наши двигатели РД-33 устанавливаются на истребители JF-17. На Украине Пакистан приобрел 4 заправщика Ил-78, а также несколько сотен танковых двигателей для модернизации китайских Туре 59 в вариант "Аль-Заррар" и для производства танков "Аль-Халид".

Новым заметным поставщиком вооружений в Пакистан стала Турция. Оттуда поступило 72 орудия "Пантера", 34 учебных самолета Т-37В, два сторожевых катера. Предполагается строительство 4 фрегатов по турецкому проекту, двух из них в самом Пакистане.

С 2000 года Исламабад приобретал подержанную технику в арабских странах – из Ливана пришло 10 "Миражей-3", из Ливии – 10 "Миражей-5", из ОАЭ – около 20 французских вертолетов, из Иордании – 13 F-16А/В и 8 вертолетов АН-1 "Кобра".

Основным поставщиком техники остается Китай. Напрямую он продал Пакистану около 150 буксируемых орудий, 10 ЗРК FM-90 и 3 LY-80, не менее 50 ПЗРК FN-6, 20 зениток, 60 истребителей J-7, 4 самолета ДРЛО, 3 боевых WZ-10 и 6 многоцелевых вертолетов, 5 БЛА "Вин Лун", различное авиационное и корабельное вооружение. При этом активно развивается совместное и лицензионное производство техники. Главные двусторонние проекты – выпуск в Пакистане танков Туре 90-2 (под названием "Аль-Халид") и истребителей JF-17. Последние – очень глубокая модернизация J-7 (МиГ-21). К настоящему времени ВВС Пакистана получили около 100 таких машин. Именно JF-17 в феврале 2019-го сбил над Кашмиром индийский МиГ-21 "Бизон". Кроме того, полностью или частично в Пакистане собираются или строятся китайские учебные самолеты К-8, РСЗО А-100, ПТРК HJ-8 ("Бактар Шикан"), боевые БЛА СН-3, фрегаты и корветы нескольких типов. Предполагается приобретение 8 новейших китайских ПЛ с ВНЭУ, из которых 4 будут построены в Пакистане.

Благодаря развитию собственного ВПК страна постепенно становится экспортером вооружений. Основной товар в области вооружений – учебные самолеты "Мушак". Их получили Иран, Сирия, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Нигерия. Предполагается поставка "Мушаков" в Турцию и Азербайджан. В Ирак из Пакистана было поставлено 44 БТР "Талха". Малайзия приобрела ПЗРК "Анза-2" (китайские QW-1) и ПТРК HJ-8, последние поступили также на Шри-Ланку. Начались поставки истребителей JF-17 в Мьянму, эти самолеты собираются приобрести Нигерия и, возможно, Азербайджан.

В последнее время, не прошло и четверти века, в Вашингтоне "внезапно заметили", что "Талибан" отнюдь не чужд Исламабаду. В связи с этим США начали оказывать довольно сильное давление на Пакистан, в частности блокировав поставку 12 вертолетов АН-1Z, что автоматически вызывает его еще большее сближение с КНР. Исламабад уже стал членом созданного Пекином военного блока, через него проходит важнейший для Китая транспортный коридор, в конце которого размещена крупная китайская ВМБ "Гвадар". Пакистан является важнейшим элементом организованного Китаем стратегического окружения Индии и столь же важным участником глобального проекта "Один пояс – один путь". Нет сомнений, что и ВС Пакистана будут все сильнее китаизироваться.

Александр Храмчихин,
заместитель директора Института политического и военного анализа
Опубликовано в выпуске № 20 (783) за 28 мая 2019 года

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1559127600
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