Узбекистан будет производить немецкие авто Volkswagen. Штайнмайер пообещал

14:41 29.05.2019

Узбекистан будет производить автомобили совместно с Volkswagen, сообщает пресс-служба президента страны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 мая подписал ряд соглашений с главой Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.



Кроме того, стороны подписали соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, соглашение между Академией наук Узбекистана и немецкими компаниями "Integra GmbH" и "Vamed Engineering GmbH" по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.



29 мая президент Германии и его супруга встретятся со студентами Ургенчского государственного университета и посетят с визитом исторический город Хиву.



Как сообщается, товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос более чем на 770 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.



Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Узбекистан 27 мая.