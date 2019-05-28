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|Узбекистан будет производить немецкие авто Volkswagen. Штайнмайер пообещал
14:41 29.05.2019
Узбекистан будет производить автомобили совместно с Volkswagen, сообщает пресс-служба президента страны. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 мая подписал ряд соглашений с главой Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.
Кроме того, стороны подписали соглашения об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, соглашение между Академией наук Узбекистана и немецкими компаниями "Integra GmbH" и "Vamed Engineering GmbH" по созданию Центра ядерной медицины и лучевой терапии в Ташкенте.
29 мая президент Германии и его супруга встретятся со студентами Ургенчского государственного университета и посетят с визитом исторический город Хиву.
Как сообщается, товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос более чем на 770 миллионов долларов, что на 25% больше, чем в предыдущем году.
Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Узбекистан 27 мая.