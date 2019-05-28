В кыргызском Оше объявили забастовку протеста... мясники

14:51 29.05.2019

В Оше владельцы скотобоен собрались около здания муниципалитета и требуют встречи с мэром. Причина забастовки – необоснованно жесткие требования к их продукции.



По словам участников акции, был издан приказ Госветинспекции по городу Ошу о закрытии скотобоен. Кроме того, был введен запрет на ввоз мяса в город из области.



В Госветинспекции отмечают, что требования к качеству продукции ужесточены в целях контроля над эпизоотической ситуацией и закрытия боен, не соответствующих требованиям Евразийского экономического союза.



28 мая мясные рынки и магазины в Оше были закрыты. Лавки закрыты и сегодня. По некоторым данным, в забастовке участвуют около 200 из 250 мясников.