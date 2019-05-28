Программы кандидатов в Каз-президенты: мало слов и еще меньше смысла, - С.Исабаева

15:19 29.05.2019 Если опросить казахстанцев на предмет того, насколько хорошо они знакомы с предвыборными платформами кандидатов в президенты, то наверняка большинство респондентов ответят, что даже не читали их. Как это ни парадоксально, но, по сути, главная составляющая избирательной кампании у нас в стране превратилась в пустую формальность, причем в глазах как избирателей, так и тех, кто эти программы пишет...



Впрочем, по мнению экономиста Айдархана Кусаинова, "предвыборные программы пишутся не столько ради электората, сколько для олигархических групп и центров интересов, которые принимают решения". А это означает, что кандидаты и стоящие за ними политические организации фактически продают себя через них. Этим обстоятельством во многом и объясняется то, почему предвыборные обещания всегда так осторожны и даже оторваны от реальности.



Таков один из выводов экспертного обсуждения "Президентские выборы-2019: программная палитра", которое на днях провели совместными усилиями Школа государственной и общественной политики и права "Алматы Менеджмент Университета" и Центр актуальных исследований "Альтернатива". Правда, слово "палитра", по мнению одного из выступавших - журналиста Сергея Козлова, в данном случае является не совсем уместным: скорее, следует говорить об "отдельных мазках в виде набора тезисов, которые в целом предвыборными программами назвать сложно". К примеру, одним из таких "мазков", на его взгляд, можно считать упоминание некоторыми кандидатами идей Алаш-Орды, тогда как в предложенных ими экономических реформах вовсе нет ярких красок - все серо и неопределенно. Причем с последним выводом остальные эксперты согласились единогласно, так же, как и с тем, что в программах отсутствуют пути решения острых социальных проблем. Что же касается националистического и языкового факторов, которые очень болезненно воспринимаются некоторой частью населения, то большинство кандидатов не стали акцентировать на них внимание – видимо, из чисто деликатных соображений.



В дозволенных рамках

Более подробно тематику предвыборных платформ в своем докладе раскрыл политолог Марат Шибутов. По его словам, во многих случаях она пересекается. Например, о той же Алаш-Орде высказались три кандидата, хотя никто из них толком не раскрыл эту тему. О традиционных ценностях и необходимости подъема села говорили четыре кандидата, о социальной экономике и коррупции - сразу пятеро. Вопросы внешней политики подняли три кандидата, правда, в разном ключе: если Касым-Жомарт Токаев ("Нур Отан") пообещал продолжить нынешний курс, а Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия) - поддерживать интеграцию с соседями, то Амиржан Косанов ("Ұлт тағдыры") вообще предложил занять изоляционистскую позицию.



Несмотря на совпадение тематик, почти у каждого кандидата есть четко выраженная аудитория, за пределы которой он старается не выходить. И это, на взгляд аналитика, является одной из отличительных черт нынешней предвыборной кампании. Так, у Амангельды Таспихова (Федерация профсоюзов Казахстана) это наемные работники, у Толеутая Рахимбекова ("Ауыл") – сельские жители, у Дании Еспаевой ("Ак жол") – малый и средний бизнес, у Садыбека Тугела ("Ұлы дала қырандары") и Амиржана Косанова – протестный электорат. И только Касым-Жомарт Токаев с Жамбылом Ахметбековым обращаются ко всем группам населения без исключения.



Что касается политического позиционирования, то лишь у Токаева, по словам докладчика, оно центристское. Еспаева, Косанов и Рахимбеков заняли правый фронт, Ахметбеков, Таспихов и Тугел - левый. Впрочем, последний, похоже, испытывал серьезные сомнения относительно своей "ориентации", поскольку в начале предвыборной гонки у него была программа преимущественно правого толка (с упором на национальную идентичность), а спустя неделю он заменил ее на другую, в которой озвучил уже левую повестку (социальная справедливость, равенство, борьба с бедностью и т.д.).



Коротко, но ярко



Но самое интересное наблюдение Марата Шибутова касается формата предвыборных платформ. По его словам, от того, что было в прошлые кампании, он отличается тем, что большинство программ построены на тезисах и имеют очень маленький объем – две-три машинописные страницы. При этом самая короткая за всю историю казахстанских выборов программа оказалась у Амангельды Таспихова – 221 слово, 1600 знаков, 3/4 машинописной странички.



"Сегодня программы фактически неважны, - говорит эксперт. – Людям достаточно коротких тезисов. Больше пяти тысяч знаков никто уже не читает, и никто не анализирует, что реально предлагает тот или иной кандидат. Избиратели смотрят "Инстаграм", "Фейсбук", телесюжеты, видеоинтервью. Скажем, никому не интересно, что написано в программе у Косанова, зато интересно, как он дает интервью на обочине дороги, из штаба, какие он делает обращения в ходе встреч. По сути, это первые выборы, на которых медийность забирает практически все внимание аудитории".



Качество электоральных коммуникаций претерпело значительные изменения еще и в силу технических причин, считает политолог Эдуард Полетаев. Поскольку времени на ознакомление граждан с предвыборными программами выделено не так много, кандидаты пытаются отойти от длинных текстов в пользу быстрых, но ярких и запоминающихся штрихов. И это понятно: у них появилась хорошая, причем бесплатная, возможность заявить о себе и запомниться электорату.



- С узнаваемостью у кандидатов дела очень плохи, - утверждает эксперт. - Некоторые товарищи, не стесняясь, заявляют, что даже о Токаеве узнали недавно… Вот над чем сейчас нужно работать. Акцент следует делать не на программах, а на действиях. Тугел может сколько угодно менять свои программы, но если он придет в ночной клуб и вместо водки закажет кумыс, то это гораздо эффективнее сработает на его узнаваемость... Все-таки статус кандидата в президенты позволит этим людям в дальнейшем получать определенные дивиденды. Поэтому они придерживаются здорового прагматизма – не лезут за определенные рамки и позиционируют себя в соответствии с обстоятельствами.



В целом нынешние выборы, по оценкам Эдуарда Полетаева, нельзя назвать проходными, несмотря на несколько формальное отношение кандидатов к агитационной кампании и скепсис со стороны избирателей. Как ни крути, проходящий сейчас электоральный цикл является значимой составляющей политического транзита. В стране впервые всерьез заговорили о преемственности, и этот факт уже привлек большое количество зарубежных наблюдателей. По данным ЦИК, на сей раз их будет, как минимум, в полтора раза больше, чем на предыдущих выборах.



От выборов к выборам



Но все же самое главное в любой предвыборной платформе – это то, насколько прописанные в ней идеи жизнеспособны. И если смотреть с этого ракурса, то наиболее реалистичные программы, по мнению директора Института национальных исследований Бурихана Нурмухамедова, смогли предложить Касым-Жомарт Токаев и Дания Еспаева. И даже если эти кандидаты на выборах потерпят поражение, то стоящие за ними политические институты, уверен он, смогут довести их обещания до практической реализации.



- Мы понимаем, что сегодня главное - это участие в президентской кампании, но вместе с тем стоит задача подготовить хорошую платформу еще и для участия в парламентских выборах. Поэтому программа нашего кандидата вобрала в себя выжимку из платформы партии "Ак жол", с которой она пойдет на выборы в мажилис. Да, в ней присутствуют элементы популизма, но это тот здоровый популизм, который должен лежать в основе любой успешной политики и рассматриваться как некая альтернатива. Вспомните Трампа, Макрона, Зеленского… Без популизма нет интереса к агитационной кампании и к выборам в целом. Пока же мы наблюдаем просто скучный спектакль, несмотря на все попытки его активизировать, - констатировал эксперт.



А вот на взгляд политолога Айгуль Омаровой, наряду с платформой Токаева более-менее полноценной выглядит программа Толеутая Рахимбекова. Хотя красноречивость Косанова, заметила она, причем на обоих языках, обеспечивает ему интерес со стороны избирателей, в том числе молодых, и безо всяких программ. При этом эксперт не исключает шансы на второе место и единственной женщины-кандидата Дании Еспаевой, но лишь при условии, что та начнет активно работать с электоратом и особенно с акцентом на проблемы матерей.



- То, что сейчас говорят кандидаты, - это проекция и на парламентские выборы, - считает Айгуль Омарова. - Многие из них пытаются заработать политические дивиденды на будущее, приносят очки своим партиям. И я не соглашусь с мнением, что в этих выборах нет интриги. Пройдет время, и аналитики будут говорить, что они были историческими. Во-первых, потому что проходят без Елбасы. Во-вторых, мы еще не знаем, как будет действовать Касым-Жомарт Токаев - он держится достойно, в рамках тех обещаний относительно преемственности, которые давал первому президенту. Но в целом итоги выборов совершенно непредсказуемы. Разве вы не видите, что против Токаева сейчас идет борьба с использованием самых различных методов?! Да, он, несомненно, победит благодаря адмресурсу, но ему однозначно будет очень нелегко.



С ней согласен Сергей Козлов, который считает, что два основных игрока в сегодняшнем предвыборном спектакле – это Токаев и Косанов, хотя при любом раскладе (честными будут выборы или нет) избиратели окажут поддержку именно действующему президенту. "Конечно, выборы никого не удовлетворят, кого бы ни выбрали. А вот удовлетворят ли они наших олигархов, то есть фактически тех, кто этой властью распоряжается? Это будет видно уже после их завершения", - резюмирует журналист.



Сауле Исабаева Источник - camonitor.kz

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