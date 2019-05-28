Экс-мэр Тегерана Наджафи сознался в убийстве жены. Жужжала, старая...

16:27 29.05.2019

Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены, передает РИА новости.



Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами.



Сообщается, что бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.



Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи, во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.