Экс-мэр Тегерана Наджафи сознался в убийстве жены. Жужжала, старая...

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16:27 29.05.2019
Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены, передает РИА новости.
Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами.
Сообщается, что бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи, во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.