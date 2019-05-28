Львов. Протестующая бандерня ворвалсь в ГорРаду и бьет чиновников

16:39 29.05.2019

Во Львове протестующие ворвались в здание горсовета и напали на чиновника

Во Львове протестующие выломали дверь в здание городского совета и ворвались внутрь. Об этом сообщается на сайте администрации Львова.



Когда несколько десятков активистов подошли к зданию, к ним вышли три чиновника, включая руководителя аппарата горсовета Евгения Бойко. "Конструктивного разговора не получилось", - отметила администрация.



Как пишет местное издание Zahid.net, протестующие отказались общаться на улице и потребовали впустить их в сессионный зал, а также позвать заместителя мэра по вопросам ЖКХ. Администрация города позднее назвала протестующих "псевдоактивистами", которые "выполняют конкретные задачи конкретных людей и имеют целью дестабилизировать ситуацию в городе".



Руководитель пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак пояснила УНН, что речь идет о 60 протестующих. По словам Процак, активисты заявили, что пришли на аппаратное совещание в мэрии, которое по техническим причинам состоялось раньше. В итоге они ворвались внутрь здания, избили охранника, а также вышедшего к ним Бойко. Чиновник, пишет Zahid.net, впоследствии был госпитализирован с травмой селезенки. По информации издания, активисты в том числе являются представителями националистических организаций.



Протестующие разошлись по этажам здания горсовета, предприняли неудачную попытку попасть в кабинет мэра Андрея Садового, а также "нарушали общественный порядок" в кабинете директора департамента горсовета Галины Сличной. После этого большинство покинуло горсовет, сейчас на месте работают полицейские, заключила Процак.