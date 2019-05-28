Амер-прокурор Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии "российского дела"

17:05 29.05.2019

Роберт Мюллер объявил, что дело о российском вмешательстве в выборы в США официально закрыто. Предъявлять обвинения президенту Дональду Трампу его команда изначально не намеревалась, подчеркнул он



Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы, передает Bloomberg с его пресс-конференции. В связи с этим он покидает Минюст США.



"Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено", - сообщил он журналистам.



Говоря о ходе расследования, Мюллер подчеркнул, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. В этом он руководствовался принципами справедливости, пояснил он. "Было бы несправедливо гипотетически обвинить кого-либо в преступлении без решения суда", - сказал он.



Спецпрокурор повторил основной вывод своего расследования: Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Этот факт он счел доказанным. "Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев", - подчеркнул он.



После выборов в 2016 году США обвинили Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. По этому поводу было проведено расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, результаты которого были опубликованы в апреле. Команда спецпрокурора не выявила сговора, однако подтвердила предполагаемое "вмешательство России".



Экс-глава ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом в мае 2017 года, заявлял, что из доклада Мюллера можно сделать вывод, что президент США все же мог нарушать закон и препятствовать расследованию. "Выглядит так, как будто он это сделал (препятствовал правосудию) в связи с несколькими эпизодами - приказ [экс-советнику Белого дома] Дону Макгану уволить спецпрокурора, на мой взгляд, является ярким примером криминального умысла", - заявил Коми. Само увольнение главы ФБР произошло вслед за тем, как Трамп попросил главу бюро прекратить расследование в отношении его советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку на фоне скандала из-за телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком. Трамп в ответ на обвинения назвал Коми худшим директором ФБР в истории.



Дональд Трамп неоднократно заявлял, что расследование, ставящее вопрос о возможном сговоре с Россией, было инициировано его политическими противниками. Уже после публикации доклада Мюллера юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эмммет Флад обратился с письмом к генпрокурору США и Уильяму Барру, в котором описал доклад спецпрокурора как политические заявления. Вселд за этим стало известно, что генпрокурор США поручил проверить, насколько законно было само расследование дела о российском вмешательстве. Вопросы у минюста США вызвало то, как именно было инициировано расследование.



Георгий Тадтаев