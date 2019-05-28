Российского политтехнолога П.Милосердова моссуд приговорил к 2,5 г. за подготовку путча в Казахстане

19:00 29.05.2019

Политтехнологу дали 2,5 года по делу о подготовке переворота в Казахстане

Суд признал политтехнолога Милосердова виновным в создании экстремистского сообщества. Его, по версии следствия, он организовывал вместе с националистом Беловым для смены строя в Казахстане. Сам Милосердов свою вину не признает



Российского политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 года колонии. Соответствующее решение принял столичный Нагатинский суд. Милосердов, сообщили РБК в пресс-службе суда, признан виновным в создании экстремистского сообщества для изменения конституционного строя в Казахстане и в использовании поддельного российского паспорта. Организацию, о которой идет речь, по версии следствия, политтехнолог создавал вместе с националистом Александром Беловым (Поткиным).



Милосердова, указал собеседник РБК, приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев. Это время, согласно приговору, он проведет в исправительной колонии общего режима.



Защита политтехнолога уже заявила, что обжалует приговор, передает ТАСС. Виновным себя Милосердов не признает, указывая, что в Казахстане он проводил политологическое исследование.



Милосердова, напоминает агентство, помимо создания экстремистского сообщества и использования поддельного паспорта обвиняли также в пособничестве в изготовлении поддельного паспорта. Расследование по этому пункту обвинения, указывает "Интерфакс", суд прекратил ввиду истечения срока давности привлечения к ответственности.



Политтехнолога арестовали в январе 2018 года. В срок лишения свободы суд зачел ему время задержания и содержания под стражей. Таким образом, отбывать наказание Милосердов будет еще четыре месяца, рассказал его адвокат Алексей Чернышев "МБХ медиа".



Согласно материалам дела в отношении политтехнолога, уточняет "Интерфакс", Поткин привлек его к созданию и управлению "экстремистским сообществом" не позднее февраля 2012 года. Речь, поясняет "МБХ медиа", идет о так называемом проекте "Злой казах". В его рамках, считают сотрудники правоохранительных органов, Милосердов и Поткин организовывали для казахской молодежи в Киргизии тренинги по "проведению митингов и противодействию полиции".



Соответствующую организацию, говорится в материалах дела, Поткину предложил создать экс-владелец БТА Банка Мухтар Аблязов. Проект, считают следователи, был создан "с целью изменения конституционного строя на территории Республики Казахстан".



Белова по этому же делу осудили ранее. Он был задержан в 2014 году. В вину ему также вменили хищения у вкладчиков БТА Банка. Впоследствии производство в отношении националиста несколько раз пересматривали. Изначально Поткина приговорили к 7,5 года колонии, впоследствии срок наказания для него был снижен до 3,5 года колонии общего режима. В 2018 году националист вышел на свободу за фактическим отбытием наказания и был помещен под домашний арест по уголовного делу о легализации активов на 300 млн руб., которые якобы были незаконно выведены из БТА Банка (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 174 УК РФ), указывает "Интерфакс".



Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина