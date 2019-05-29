На Европу сброшена политическая осколочная бомба. 9-е выборы в Европарламент, - Le Monde

19:10 29.05.2019

"На Европу сброшена политическая осколочная бомба"

"Девятые выборы в Европарламент разрушили старый порядок: началось преобразование на уровне государств-членов и Евросоюза ", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.



"В Румынии лидера правящей партии, осужденного за коррупцию, отправили в тюрьму. В Австрии премьер-министр был свергнут после вотума недоверия. В Германии Зеленые изгнали социал-демократическую партию со второго места на пьедестале почета. Во Франции партия Жака Ширака и Николя Саркози привлекает всего лишь 8% избирателей. В Великобритании, двухпартийном королевстве, где, судя по всему, еще держится на ногах одна лишь королева, две правительственные партии не набрали более четверти голосов. В Италии крайне правая партия обошла все остальные. В Греции премьер-министру пришлось назначить досрочные выборы", - указывает автор статьи.



"Все это - и многое другое - произошло в период с 23 по 27 мая 2019 года. На Европу была сброшена политическая осколочная бомба: девятые выборы в Европарламент все сносят на своем пути", - говорится в публикации.



"Повсюду под воздействием многократного столкновения содрогаются политические тяжеловесы. Одни падают, другие возникают, некоторым удается воспрянуть с новой силой. Редко европейцы проявляли такую сплоченность: избиратели Евросоюза напрасно старались голосовать по национальным критериям, в урны для голосования они бросали один и тот месседж недоверия к основным традиционным партиям и непреодолимого желание обновления", - отмечает Кауфман.



"Этот парламент больше не будет управляться дуополией правых и левых, представленной двумя большими блоками Европейской народной партии и социал-демократов, которые потеряли большинство. Центристско-либеральный блок, куда наибольший вклад внесут французские депутаты, пришел с целью нарушить порядок "старого мира", наряду с группой Зеленых, раздутой мощным экологическим движением, которое отныне приобретает решающую силу: именно с этих двух полюсов подует новый ветер. Им и предстоит разложить по пунктам изменение системы, к которому стремятся избиратели", - пишет Le Monde.



"Большинство экспертов дают тревожные комментарии по поводу "раздробленного" парламента. Такой термин раздражает Луука Ван Мидделаара, словно речь идет о какой-то позорной болезни. Этот голландский историк и политолог, автор превосходной книги о недавних европейских кризисах "Когда Европа импровизирует" (Gallimard 2018), напоминает о том, что Европарламент должен служить "агорой", местом, где публично и открыто сталкиваются различные составляющие силы демократических дебатов Евросоюза, и что эта функция слишком часто затмевалась губительным брюссельским консенсусом. "Этим парламентом, возможно, будет сложнее управлять, - подчеркивает он, - но он лучше представляет граждан".



"Столь разношерстный ансамбль, коим является Европа из 28 или 27 стран, может существовать только на основе уступок. Поэтому для разрешения новых расхождений придется находить иные способы достижения компромиссов. Неужели расхождение между правыми и левыми обречено на исчезновение? Наверное, нет. По мнению Луука Ван Мидделаара, это наследие XIX века, символ противостояния между трудом и капиталом, по-прежнему будет настоятельно необходимым для интерпретации социально-экономического неравенства. Однако будут накладываться друг на друга и другие разногласия: раскол между политическими силами, настроенными на открытость по отношению к миру, и силами, предпочитающими сосредоточенность в себе; или раскол между сторонниками более активной интеграции ЕС и теми, кто предпочитает Европу наций", - указывает газета.



"Основные темы, такие как климат, иммиграция или социальная защита, будут подтверждать имеющиеся расхождения во мнениях, - говорится в статье. - Бывший дипломат и исследователь Пьер Вимон, который во вторник выступил с анализом результатов выборов в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) в Париже, прогнозирует, что "крайняя переменчивость" в эволюции политических групп приведет к коалициям специального назначения, которые будут образовываться и распадаться в зависимости от проектов, обсуждаемых в парламенте".



"Сегодня все лидеры шести крупнейших стран ЕС принадлежат к разным партиям: немка относится к христианским демократам, француз является "прогрессистом", итальянец принадлежит к крайне правым, испанец - социалист, поляк - националист, а британец только и думает, чтобы уйти. Само собой разумеется, это осложняет ситуацию. В Европейском Совете также неизбежна реорганизация. Предстоит построить новый мир", - резюмирует Кауфман.



29 мая 2019 г.

Сильвия Кауфман | Le Monde