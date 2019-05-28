 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду
19:14 29.05.2019

Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду
pixabay.com
Казахстанский профессор Виктор Инюшин научился получать "живую" воду. Он открыл гидроплазму, или четвертое состояние воды. Возможно даже, что это открытие столетия.

Доктор биологических наук Виктор Инюшин работает в КазНУ им. Аль-Фараби. Исследовать гидроплазму он начал еще в 60-х годах прошлого века. А в 1969 году впервые представил результаты на научной конференции физиков-ядерщиков, где собрался весь цвет советской науки.

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Виктор Инюшин
Виктор Инюшин был одним из первых биофизиков, который предположил, что у воды есть память. По его словам, за это свойство жидкости отвечает гидроплазма – кластер заряженных ионов без молекул и атомов. Именно гидроплазма дает воде жизненную энергию и является матрицей памяти.

– Гидроплазма не лечит, а оздоравливает, – подчеркивает Виктор Инюшин.

В свои 78 лет профессор чувствует себя хорошо. Он занимается научной работой, проводит эксперименты и ведет собственный сайт. У ученого много учеников и последователей.

В 2006 году российские кинодокументалисты сняли фильм "Вода", который получил три премии "ТЭФИ". Идея фильма строилась как раз на том, что вода имеет память. Консультантами фильма стали десятки всемирно известных ученых, среди которых был и Виктор Инюшин.

Впрочем, официальная наука скептически относится к убеждениям профессора. Но он не обижается:

– Я всегда за критику, но только конструктивную!

Ученый разрабатывает много социальных проектов на основе своего открытия. Он хочет "оживить", то есть биогенезировать воду Иртыша и озера Балхаш, и тем самым оздоровить миллионы казахстанцев.

29 Мая 2019 Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

Источник - Экспресс-К
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